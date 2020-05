Alege cea mai simpla metoda pentru a face o reincarcare Orange online!

Ce faci atunci cand ai nevoie sa efectuezi un apel important, insa ai ramas fara credit? Dar atunci cand primesti un SMS, vrei sa raspunzi, apesi “SEND” si mesajul tau nu se trimite?

Acestea sunt doar cateva dintre problemele cu care se confrunta utilizatorii de cartele PrePay care nu au reusit sa isi reincarce la timp creditul. In schimb, cand folosesti o cartela preplatita, poti controla exact suma pe care o reincarci, fara neplacerea produsa de extra-costurile surpriza!

Desigur, vrei sa eviti situatia in care ramai fara credit atunci cand ti-e lumea mai draga! De aceea, tot ce trebuie sa faci pentru a-i avea aproape oricand pe cei dragi este o reincarcare Orange online cu ajutorul Incarca.ro! Tot ce ai nevoie este o conexiune la internet si vei putea incarca o cartela Orange PrePay de oriunde din lume!

Avand o interfata intuitiva, cu care se pot descurca chiar si cei fara mari cunostinte tehnologice, pe site-ul Incarca.ro poti face in doar doi pasi o reincarcare Orange online. In plus, toata operatiunea dureaza in jur de doua minute, astfel ca nu vei pierde din timpul tau pretios! Iata care sunt optiunile de reincarcare Orange online prezente pe site:

– Reincarcare de 5-6 Euro (30 de zile valabilitate credit/ 300 de zile perioada de gratie);

– Reincarcare de 7-11 Euro (60 de zile valabilitate credit/ 300 de zile perioada de gratie);

– Reincarcare de 12-18 Euro (90 de zile valabilitate credit/ 300 de zile perioada de gratie);

– Reincarcare de 19-99 Euro (120 de zile valabilitate credit/ 300 de zile perioada de gratie);

– Reincarcare de 100-200 Euro (150 de zile valabilitate credit/ 300 de zile perioada de gratie).

De asemenea, nu uita sa iei in calcul si bonusurile oferite exclusiv pe site-ul Incarca.ro! Astfel, la fiecare reincarcare Orange online, vei avea parte de:

Bonus 0.80 euro Reincarcare de 6 euro Bonus la reincarcare online 1.20 euro

Bonus 0.90 euro Reincarcare de 7 – 11 euro Bonus la reincarcare online 1.35 euro

Bonus 1.80 euro Reincarcare de > 12 euro Bonus la reincarcare online 2.70 euro

Ce pasi trebuie urmati pentru o reincarcare Orange online?

Este foarte simplu! Intra pe site-ul Incarca.ro si vei observa formularul de reincarcare chiar pe prima pagina. Alege operatorul (in acest caz, Orange) si pachetul de reincarcare, precum si suma pe care doresti sa o incarci, alaturi de numarul de telefon pentru care efectuezi reincarcarea si o adresa de e-mail. Dupa introducerea acestor date, vei fi condus catre a doua pagina a site-ului, unde va trebui sa introduci datele aferente unei plati online.

Te-ai grabit cumva si ai introdus un alt numar de telefon pentru reincarcare? Nu-ti face griji! Lasa un mesaj in formularul de contact si vei fi apelat in maximum patru ore lucratoare pentru remedierea problemei.

Asadar, atunci cand vei avea nevoie sa efectuezi o reincarcare Orange online, alege site-ul Incarca.ro. Bucura-te de extra bonusurile oferite si de metoda rapida si eficienta de reincarcare a cartelei PrePay pentru Orange, dar si pentru Telekom sau Vodafone!