Aparatul de facut gheata, solutia moderna pentru cele mai bune cocktailuri

Multa vreme, detinerea unui aparat de facut gheata a fost mai degraba un moft decat o necesitate. Achizitionarea si instalarea acestui tip de echipament acasa sau in diverse unitati comerciale ar fi presupus o investitie mare si multe inconveniente. In prezent insa tehnologia este de partea noastra.

De-a lungul anilor, cele mai bune tehnologii au fost investite in obtinerea unor solutii mai eficiente si mai convenabile de refrigerare. Printre ele se numara si aparatele de facut gheata, care variaza in functie de cantitatea de gheata pe care o pot produce intr-un anumit interval de timp, de dimensiuni, de functionalitati si nu numai.

Bineinteles, toate au anumite avantaje si dezavantaje, mai mari sau mai mici. De aceea, acorda atentie acelor caracteristici care te intereseaza cel mai mult inainte de a cumpara un astfel de aparat, pentru a avea garantia ca ai facut cea mai buna alegere posibila.

Deci, de ce ai nevoie de un aparat de fabricat gheata? In randurile urmatoare vom vorbi despre cateva dintre motivele pentru care credeam ca ar trebui sa investesti in acest tip de produs.

Cele mai bune cocktailuri

Gheata reuseste sa transforme cocktailurile in racoritoare perfecte in zilele calduroase sau in serile in care vrei sa te rasfeti cu bauturi rafinate. Utilizata impreuna cu bauturile de orice tip, gheata a devenit un produs alimentar indispensabil in restaurante, pub-uri, cafenele, dar si in propriile locuinte.

Insa arta de a realiza cocktailurile perfecte depinde de cuburile de gheata folosite. Barmanii profesionisti stiu bine ca gheata joaca un rol important in bauturile pe care le prepara. Un cub de gheata de calitate inferioara poate afecta negativ gustul si aroma cocktailului, stricand total experienta consumatorului. Pe de alta parte, gheata de calitate poate amplifica gustul bauturii, poate mentine prospetimea sau poate dezvolta arome noi.

Devine astfel clar ca orice afacere de tip HoReCa are nevoie de gheata, multa gheata. Iar singura modalitate de a satisface nevoile unui astfel de business este cu un aparat de facut gheata. Si nu orice fel de aparat, ci un aparat de gheata adecvat. Daca echipamentul din bar este excesiv de mare, este posibil sa apara cheltuieli suplimentare pentru a face gheata de care nu este nevoie.

Astfel, un aparat de gheata comercial poate produce intre 10 si 450 kg de cuburi in 24 de ore, in timp ce dispozitivele de uz casnic vor produce pana la 1 kg in 24 de ore.

Mai mult, trebuie sa stii si ce tip de gheata iti satisface nevoile comerciale – fulgi sau cuburi. Cu toate ca majoritatea aparatelor performante pot fi setate sa produca mai multe tipuri de gheata, trebuie sa il alegi pe cel potrivit nevoilor tale. Astfel, cuburile de gheata sunt utile in baruri, iar fulgii de gheata se folosesc in special la barurile de gheata, care servesc o gama variata de salate sau fructe proaspete.

Satisfacerea nevoilor speciale din domeniul medical

Dar utilizarea si productia de gheata depaseste domeniul comercial. Stiai ca, din diverse motive, spitalele necesita un stoc consistent de cuburi de gheata gata de utilizare?

Un aparat de gheata ofera nenumarate beneficii institutiilor medicale, deoarece acestea pot scapa de o povara importanta. Devenind independenti de furnizorii de gheata, personalul spitalului poate prelua controlul deplin si poate avea un stoc constant si nelimitat ori de cate ori este nevoie.