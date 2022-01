Australia anulează din nou viza lui Novak Djokovic

Ministerul australian al Imigrației a anunțat că i-a anulat pentru a doua oară viza jucătorului de tenis Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP, informează France Presse si Radio France Internationale. Decizia intervine în condițiile în care Djokovic și-a aflat deja adversarul din primul tur al actualei competiţii și se antrenează pe un teren din Melbourne. „Astăzi mi-am exercitat prerogativa, în conformitate cu secțiunea 133C(3) din Legea privind migrația, de a anula viza deținută de domnul Novak Djokovic din motive de sănătate și ordine publică, pe baza faptului că este în interesul public să fac acest lucru”, a declarat ministrul imigrației, Alex Hawke, într-un comunicat. Avocații lui Djokovic au pregătit totuși recursul. Echipa de avocați a lui Djokovic speră ca audierile să aibă loc în weekend iar o decizie finală să vină cel târziu duminică, astfel încât Novak să poată participa la Australian Open. Dacă Djokovic nu are succes în apelul său, in virtutea legislaţiei in vigoare el nu va mai putea primi altă viză pentru intrarea în Australia inainte de 3 ani.

Reamintim că Novak Djokovic a recunoscut că s-a întâlnit cu un jurnalist de la l’Equipe când ştia că este pozitiv la Covid-19, descriind acest fapt drept o „eroare de judecată”. Explicând motivul pentru care a minţit în declaraţia de călătorie, Djokovic a dat vina pe agentul său care a completat documentele la sosirea în Australia în numele său.

Primul ministru al Serbiei, dna Ana Brnabic, a declarat agenţiei Reuters că, în opinia sa, Djokovic a «încălcat în mod clar regulile» dacă ştia rezultatul testului la Covid-19 înainte de întâlnirea cu ziaristul francez. «Nu ştiu însă când a primit rezultatul testului şi când l-a citit», a mai spus – nuanţat – dna Brnabic.