Beneficiile extrasalariale pentru angajații din România se vor digitaliza accelerat în 2022

Marile platforme de recrutare online din România anunță că majoritatea companiilor va menține, în anul 2022, beneficiile extrasalariale pentru angajați, pentru a-și asigura o cât mai bună motivare și fidelizare a acestora. Companiile tind chiar să-și extindă opțiunile de la tichetele de masă, cadou, vacanță și cultură (beneficiile extrasalariale cele mai dorite de angajator și angajați) la beneficii flexibile.

Up România, companie specializată în crearea de soluții moderne de plată și de optimizare a costurilor pentru companii, angajați și comercianți, oferă o varietate de beneficii extrasalariale, continuă accelerarea digitalizării, investind în noi tehnologii care îmbunătățesc experiența companiilor și beneficiarilor de tichete electronice (carduri). Schimbările legislative recente anunță, începând cu 01 Februarie 2022, obligativitatea acordării tichetelor de valoare (masă, cadou, vacanță, cultură) exclusiv pe suport electronic (card), ceea ce va contribui, în mod evident, la accelerarea digitalizării produselor din categoria beneficii extrasalariale.

O varietate de beneficii extrasalariale și necesitatea digitalizării

Angajații sunt din ce în ce mai greu de motivat de către companii, iar salariul nu mai este considerat argumentul suprem. O arată studiile lansate recent de cele maimariplatforme de recrutare online din România – BestJobs și eJobs,carereconfirmă tendința românilor de amigramultmai ușor delao companie laaltaîn căutarea împlinirii profesionale și a unui mediu atractiv de lucru.

Strategiile de HR s-au adaptat din mers, iar multe companii au înțeles că-și vor ține oamenii aproape dacă vor continua să le acorde beneficii extrasalariale sau, după caz, vor începe s-o facă. Vestea cea bună, ne spune eJobs, este că, în ciuda greutăților pandemiei, 87% dintre companiile românești oferă în continuare beneficii extrasalariale, de la tichete de masă (20%), prime de Crăciun (28%), al 13-lea salariu și bonusuri de performanță (15%) și până la abonamente la clinici private sau asigurări private. În companii cu bugete mai mari (în medie 100-150 euro/luna/salariat), angajații primesc bugete flexibile și acces la platforme, precum Up MultiBeneficii.

Up MultiBeneficii este o platformă online, dezvoltată de Up România, prin care poți oferi angajaților posibilitatea de a decide cum își utilizează fondurile puse la dispoziție lunar sau anual de către angajatorii lor. Ce au în comun multe dintre aceste beneficii? Cresc motivarea angajaților și puterea lor de cumpărare, oferind avantaje fiscale companiilor care utilizează genul acesta de instrumente în fidelizarea angajaților. Digitalizarea aduce și necesitatea gestionării facile a beneficiilor extrasalariale atât de către cei care le acordă (angajatori), cât și de cei care le utilizează (angajați).

„Digitalizarea beneficiilor extrasalariale este un fenomen firesc, iar contextul pandemic, în care mulți angajați lucrează de acasă și cer mai multă flexibilitate, a contribuit la creșterea interesului pentru tichete de valoare electronice (carduri) și la creșterea interesului pentru platforme de beneficii flexibile, precum Up MultiBeneficii. Up România a investit în digitalizare și în dezvoltarea soluțiilor de tip self-service atât în cazul companiilor care prin intermediul uponline.ro pot gestiona, comanda și vizualiza online beneficiile acordate, cât și al beneficiarilor, care-și pot consulta soldul, accesa oferte speciale prin intermediul aplicației Up Mobil sau, în cazul Up MultiBeneficii, pot opta către ce beneficii – fixe și/sau flexibile – să redirecționeze bugetele primite lunar de la angajator. Pentru noi, digitalizarea rămâne centrul strategiilor de dezvoltare și în 2022”, spune Elena Pap, director regional Up Group.

Ecosistemul digital integrat pentru gestionarea beneficiilor extrasalariale

Up România, prin platformele și aplicațiile sale, pune la dispoziția angajatorilor și angajaților din România servicii 100% digitale.

Servicii pentru angajatori:

– Acces 24 h din 24, 7 zile din 7, la platforma de gestiune comenzi uponline.ro;

– E-factură și posibilitate de semnare a contractului electronic;

– Consultanță specializată oferită prin consultanți dedicați mereu pregătiți să ofere informații privind avantajele acordării tichetelor pe suport electronic;

Servicii pentru angajați:

– cont personal în platforma uponline.ro care oferă rapid și în timp real informații privind soldul, tranzacțiile, activarea / blocarea cardurilor sau posibilitatea, în cazul Up MultiBeneficii, de alegere personalizată a beneficiilor extrasalariale;

– aplicația modernă Up Mobil, disponibilă gratuit (Google Play și App Store), prin care beneficiarii au posibilitatea de a verifica soldul, vizualiza istoricul tranzacțiilor și alimentărilor, informații privind valabilitatea soldului; posibilitatea de activare, blocare și deblocare card; reamintire cod PIN, oferte speciale și posibilitatea de înrolare a cardurilor în wallet Apple, Google;

– posibilitatea de a interacționa cu asistentul virtual „Victor”. Bazat pe inteligență artificială, asistentul virtual va putea interacționa cu publicul prin întrebări deschise. Astfel, prin procesarea limbajului natural, Victor va putea învăța din interacțiunile cu beneficiarii de carduri Up România, pentru a le da răspunsuri complexe. Pentru nevoile specifice, utilizatorii vor putea începe o conversație direct din platformele companiei, fiind ghidați de sugestiile de subiecte făcute de Victor.