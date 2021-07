Blat HPC mobila si prize incorporate in blat – un duo perfect

Ergonomie, design, modernitate: de cate ori nu ne-am gandit la ele sau am visat sa le avem pe toate intr-o casa amenajata ca in filme.

Combinatia dintre un blat ingust de mobila si niste prize ascunse in blat multumeste nevoia de conectare la cele mai noi tehnologii de comunicare si designul cu cele mai moderne materiale de amenajare.

Cu blaturi HPC full color de la Abet Laminati Italia si prize Bachmann Germania obtineti o amenajare cu look modern, iar ergonomia este asigurata de pozitionarea la indemana a prizelor incorporate sau a multiprizelor ascunse in blatul de mobila.

Prize incastrate in mobilier – pentru o viata mai usoara

Solutiile electrice mobile Bachmann din noua generatie completeaza preferintele estetice si confortul utilizarii in intregul mediu casnic. De la mobila bucatarie, mobilierul din living si birou pana la cel din dormitoare si chiar bai, transerul energiei electrice catre aparatura indispensabila vietii moderne a trecut de la etapa banalelor prize clasice de pe perete la o etapa moderna in care aceste multiprize incastrate in mobilier pot tranfera atat curent cat si date audio sau/si video.

Din diversitatea de modele de prize electrice Bachmann: Priza Twist Bachmann – pentru mobila cu sertare, priza Elevator Bachmann pentru mobiler cu usi ori alte prize ca de exemplu priza Casia Bachmann, priza Pix Bachmann, priza Kapsa Bachmann, priza Due Bachmann, etc. puteti alege solutia potrivita.

Apa – un inamic al prizelor incorporate Bachmann sau al blaturilor HPC?

Reticenta unor dintre beneficiari de a folosi aceste prize incastrabile in blaturi mobilier nu este justificata. Chiar daca solutiile electrice de la Bachmann Germania au IP 20 ele sunt sunt foarte potrivite si pentru baie. Cele mai intalnite sunt prizele incastrabile Bachmann: Twist, Elevator, Due si Pix. Toate modelele Bachmann de prize incorporate in blaturi de lucru din mobila au capace de protectie suplimentara, pentru aburi ori scurgere de apa, integrate in priza mobilier sau multipriza mobila.

Piata ofera o diversitate de tipuri de blaturi mobilier. Compozitia interna a blatului de lucru este importanta atunci cand discutam de deteriorari provocate de apa. Lemnul, in toate formele lui (masiv, fulgi sau praf) incorporate in blatul de mobila absoarbe abur sau apa scursa accidental. Blatul HPC nu contine lemn in nici o forma a sa, deci este blat mobila HIDROFUG. Aceasta este una din calitatile pentru care este ata de apreciat.

BACHMANN, prize incorporabile cu calitate garantata

Utilizarea de cabluri, prize mobilier si alte sisteme electrice cu o calitate indoielnica si care nu corespund specificatiilor europene ridica probleme de functionalitate si mai ales de siguranta, rezultatul fiind defectarea aparaturii, electrosocuri si chiar incendii. Propunand exclusiv garantia calitatiiproducatorului german de prize Bachmann suntem siguri ca achizitionati produse fiabile, sigure si certificate.

Mobila de bucatarie cu versus fara manere mobila sau butoni mobilier

Trend-ul pietei, deja de cativa ani, in designul de mobilier si amenajate interioara este ca sa se doteze casa cu mobilier bucatarie fara accesorii mobila clasice adica fara manere si butoni. Feroneria de mobila a evoluat in acest sens si au aparut solutii adaptate acestui trend de accesare a interioarelor de mobilier.

SERVO Drive Blum adica deschidere electrica sertar mobila ori TIP ON BLUMOTION Blum adica glisiere mobila MOVENTO Blum sau TANDEMBOX ANTARO Blum cu mecanism cu arc de deschide fronturi sertar prin apasare si amortizare la inchidere – aceste doua solutii permit deschiderea sertarelor de mobila fara maner front sertar.

O alta solutie de deschidere a sertarelor fara maner clasic mobilier sunt manerele mobila tip profil (montate in cantul sau in spatele fetelor de usi si sertar) si profilele Gola mobilier. Aceste profile au un avantaj vizual insa si dezavantaje din punct de vedere a accesarii facile a mobilierului, mai ales in bucatariile unde se gateste zilnic. Profilele Gola au o inaltime de 50 mm si reduc inaltimea de depozitare cu 5 cm la fiecare linie de sertar. Daca aveti un spatiu mic dedicat mobilierului de bucatarie nu recomandam utilizarea acetor profile in mobila de bucatarie.

Functional vorbind, recomandarea noastra este sa de foloseasca, pentru front sertar mobilier si fata usa mobila, clasicii butoni mobila sicelebrele manere mobilier. Asa se castiga timp pretios la prepararea mancarii, iar timpul de calitate petrecut cu familia este mai lung.

Designul unui mobilier stil sau clasic este de necunceput fara maner mobila sau butoni mobilier. Ele definesc stilul mobilierului si sunt sarea si piperul amenajarii. Asortarea lor cu fronturi usa mobila din MDF vopsit ori infoliat sau cu fata sertar mobila din lemn masiv este solutia reprezentativa a echilibrului dintre personalitate, dorinte, cultura si nevoi ale utilizatorilor de mobila.

Manere si butoni mobilier cu finisaje diverse pentru diferite stiluri mobila

Diversitatea de modele de accesorii la vedere ale mobilierului cu finisajele antichizate, clasice sau moderne fac din maner mobilier, buton mobila, agatator de cuier, cheie mobilier sau ornament mobila elementul definitoriu al stilului de amenajare. Stilul rustic, stilul modern, stilul clasic, stilul tranzitional, minimalist si multe alte stiluri de mobila sunt au caracteristici bine definite. Asortarea corecta a mobilierului apartinand unui anumit stil de mobila cu modelul si mai ales cu finisajul corect al manerelor si butonilor de mobila (finisaj alama antichizata, aluminiu mat, nichel periat, auriu satinat, cupru lucios, auriu antichizat, etc) si cu accesoriile electrocasnicelor este obligatorie. Asa se evita transformarea amenajarii in Kitsh.

HDF perforat si folii ornamentale – suprafete decorative pentru designul de interior

Panou HDF decorativ perforat natur – material decorativ pentru mobilier si amenajari de interior – 33 modele create de celebri designeri italieni.Avand modele cu perforatii stil baroc sau perforatii care imita elemente din natura, aceste coli de HDF perfotat GREZZO au dimensiuni generoase: 3050 x 1220 x 3 mm permitand folosirea lor aproape fara resturi daca planul de taiere este bun. Folosite pentru elemente clasice sau atipice ale amenjarii, creativitatea dumneavoastra nu este nicidecum limitata. Tototata, suprafata natur a placii din HDF traforat permite finisarea ei in Din diversitatea de aplicatii intalnite la utilizatorii de mobila si profesionistii in amenajari interioare amintim fronturi mobila cu grilaj decorativ, tavane false din HDF perforat, paravan decorativ traforat, usi glisante dulap cu HDF perforat, perete decorativ HDF traforat, panou despartitor ornamental fix, usa cu elemente decorative perforate, masca ornamentala de calorifer, mascare tevi gaz cu HDF perforat, masca cu panou traforat pentru centrala termica, masca pentru tuburile de evacuare ale hotei, etc.

Versatilele folii decorative pentru design interior de la SIBU Austria completeaza, cu succes, gama de suprafete ornamentale autoadezive de calitate exceptionala. De la bai, usi glisante mobila dormitor, amenajare vitrine magazine, la elemente componente ale pantofilor sau ceasurilor, aceste folii decorative SIBU Austria au starnit interesul marilor case de design si amenajari.

Personalizarea perfecta presupune folosirea echilibrata a materialelor decorative si accesoriilor mobilier pentru un rezultat potrivit celor mai exigente asteptari.

Calitate, fiabilitate si originalitate – propunerile noastre pentru casa dumneavoastra

Respectul fata de dumneavoastra, beneficiarii mobilierului, precum si atentia la aceste detalii a partenerului nostru Italian Marella Design ne-a convins, acum multi ani, sa aducem, in stoc sau pe comanda, si sa propunem pietei romanesti accesorii de mobila cu design exceptional ori feronerie mobilier la care calitatea este impecabila. Feroneria de mobilier si accesoriile originale nu dezamagesc niciodata. Designerii si proiectantii de accesorii mobilier sau feronerie mobila combina creativitatea lor cu trasaturile istorice si tendintele pietei. Si ceilalti furnizori selectati de catre noi dedica o atentie sporita calitatii materialelor si designului de produs: Siro Austria, Furnipart Danemarca, Giusti Italia, Blum Austria, Blanco Germania, etc.

Protégé Parol Srl Timisoara a selectat, din diversitatea de accesorii si materiale pentru mobilier si amenajari, produse de o calitate remarcabila. Acestea va sunt puse la dispozitie atat in showroom cat si n magazinul online, iar consilierii nostril de vanzari va asteapta cu recomndari profesionale.