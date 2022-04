Campania ”Stand Up for Ukraine” a colectat 10,1 miliarde de euro

O conferință mondială a donatorilor, organizată de Uniunea Europeană și Canada, a avut loc la Varșovia, după o campanie extrem de activă sub deviza ”Stand Up for Ukraine”, vizând susținerea persoanelor deplasate și refugiate din Ucraina. În final a fost anunțată recoltarea a peste 10 miliarde de euro. După mai multe zile de campanie pe rețelele de socializare pe lângă guverne și întreprinderi, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prezentă sâmbătă la conferința respectivă, a anunțat suma colectată, din care 1 miliard de euro a provenit de la Comisia Europeană. ”Suntem alături de voi în aceste vremuri de război, alături de refugiați, dar mai ales, după câștigarea războiului, când va trebui reconstruită țara”, a spus domnia sa.

În timpul conferinței au fost prezentate mesaje video din Belgia, Slovacia, Suedia, Qatar sau Spania, din partea unor lideri internaționali anunțând ajutoare suplimentare destinate Ucrainei. ”Trebuie, însă, mers mai departe, a declarat o refugiată ucraineană: Noi nu trebuie să acționăm doar luând decizii structurale privind maniera de a gestiona consecințele războiului; trebuie atacate rădăcinile, adică achiziționarea energiilor fosile din Rusia… Sunteți pe cale să alimentați acest război, Europa alimentează acest război!”, a spus tânăra menționată. Un apel pe care l-a apreciat justificat și a subliniat necesitatea lichidării dependenței de energiile fosile ruse. În mesajul adresat acestei conferințe, președintele ucrainean a chemat din nou la instituirea unui embargou asupra petrolului rus, precum și a altor sancțiuni mult mai severe contra Rusiei.