Care este diferenta dintre on page si off page? Optimizarea SEO in 2 termeni simpli

Detii un business, iar pandemia de Coronavirus te obliga sa reduci cheltuielile si sa iei masuri rapide pentru a nu risca o scadere drastica a vanzarilor sau, mai rau, chiar falimentul? Din punctul de vedere al marketing-ului, este clar ca in aceasta perioada trebuie sa investesti in canalul care iti aduce cel mai mare ROI (Return On Investment). Iar acesta este, dovedit, SEO (Search Engine Optimization), reprezentand totalitatea tehnicilor prin care site-ul tau (magazinul online sau de prezentare a produselor/serviciilor) ajunge sa ocupe pozitii mai bune in paginile cu rezultatele cautarilor pe Google.

Daca esti cat de cat familiarizat cu domeniul, cu siguranta ai auzit vorbindu-se despre optimizare SEO on page, dar si de activitatea off page. In cele ce urmeaza, iti vom explica pe scurt ce inseamna fiecare dintre acestea, vom vedea care este efectul lor, iar in final vom raspunde la intrebarea: “Care este mai importanta?”.

Chiar daca vei apela la o agentie de marketing online pentru a se ocupa de strategia de optimizare a site-ului tau, este important sa ai macar notiuni de baza despre SEO. Astfel, vei intelege strategia pe care o implementeaza si iti va fi mai usor sa urmaresti evolutia site-ului tau in paginile lui Google.

Optimizarea SEO on page. Aceasta reprezinta totalitatea modificarilor si imbunatatirilor aduse paginilor site-ului pentru care “se face SEO”. Optimizarea on page incepe cu crearea unei arhitecturi de link-uri logice, usor de urmarit si bazata pe cuvinte cheie relevante pentru domeniul business-ului respectiv.

Apoi, se trece la optimizarea meta titlurilor, meta descrierilor, heading-urilor, textelor, imaginilor si celorlalte elemente de pe pagina principala si din paginile de categorii. Aceasta etapa presupune folosirea naturala a cuvintelor cheie specifice fiecarei pagini, redefinirea relatiei dintre linkurile interne, crearea unor texte de lungime considerabila, originale, interesante si relevante pentru vizitatori, dar si utilizarea, in special in meta tag-uri, a unor formule incitante pentru acestia, numite “call to action”-uri.

Optimizarea SEO on page are doua roluri principale. In primul rand, acela de a le “arata” botilor lui Google despre ce este vorba in respectivul site, pentru ca acestia sa il catalogheze cat mai bine si sa il returneze utilizatorilor, atunci cand ei realizeaza anumite cautari specifice, pe cuvintele cheie targhetate. Cu alte cuvinte, daca un site este optimizat ca la carte, Google va “intelege” intreg continutul sau si il va considera mai relevant.

In al doilea rand, potentialii clienti vor petrece mai mult timp pe site, intrucat vor gasi exact ceea au cautat, iar Google va urca paginile acestuia si mai mult in rezultate, intrucat experienta utilizatorilor se numara printre cele mai importante criterii din SEO in anul 2020.

Optimizarea (comunicarea) off page. Optimizarea SEO off page reprezinta totalitatea actiunilor realizate pe alte site-uri de pe internet, cu beneficii pentru magazinul tau online sau de prezentare.

Numita si “comunicare off page”, aceasta etapa presupune mai multe activitati, printre care promovarea in social media sau e-mail marketing-ul, insa de departe cea mai importanta este crearea de link-uri (numita si link building). Cu alte cuvinte, in cadrul comunicarii off page, agentia SEO realizeaza articole cu link catre site-ul tau, pe care le publica pe alte site-uri cu o autoritate mare si relevante pentru business-ul tau.

Prin optimizarea SEO off page, se realizeaza transferul de autoritate intre site-ul pe care a fost publicat respectivul articol si site-ul business-ului tau. Practic, in momentul in care botii gasesc un link catre site-ul tau pe o pagina deja bine “vazuta” si bine pozitionata in rezultatele cautarilor, Google acorda si mai mult credit magazinului tau online sau de prezentare si il afiseaza mai sus, devenind mai vizibil pentru utilizatori pe anumite cautari specifice.

Atunci cand trebuie sa le explice clientilor ce inseamna “off page”, unii specialisti in marketing online folosesc sintagma “vorbeste lumea”, intrucat link-urile de pe alte site-uri catre site-ul tau sunt echivalente, in viziunea lui Google, cu o recomandare intre prieteni, in mediul offline.

Care este mai importanta? Desi orice agentie de marketing online care se respecta iti va spune ca atat optimizarea SEO on page, cat si cea off page au o importanta cruciala si nu pot exista una fara cealalta, trebuie mentionate doua aspecte.

In primul rand, din punct de vedere cronologic, activitatea on page trebuie realizata la inceput, dupa care, atunci cand aceasta este pusa la punct, poate fi demarata si comunicarea off page. Poti privi on page-ul drept peretii unei case, iar off page-ul, drept acoperisul. In lipsa unei fundatii solide si a unor pereti puternici, indiferent cat de frumos ar fi acoperisul, acesta se va prabusi.

Bineinteles, acest lucru nu inseamna ca optimizarea SEO on page trebuie realizata doar la inceput, ba din contra. De fiecare data cand o anumita pagina din site pierde pozitii in Google, aceasta trebuie imbunatatita din punct de vedere SEO, la fel si atunci cand motorul de cautare actualizeaza algoritmii folositi, iar acest lucru duce la rearanjarea pozitiilor in paginile cu rezultatele cautarilor.

In al doilea rand, prin comunicarea off page se realizeaza si brand awareness, un alt criteriu extrem de important pentru Google. In aceste conditii, daca business-ul tau reprezinta deja un brand, cel mai probabil vei reusi sa avansezi rapid in pozitii in urma unei optimizari SEO on page ca la carte, insa acest lucru nu inseamna ca trebuie sa neglijezi comunicarea off page, care te va ajuta sa te mentii in fata competitorilor.