Care sunt avantajele utilizarii unor panouri solare?

In prezent, din ce in ce mai multe persoane din Romania apeleaza la solutii alternative pentru obtinerea energiei. Dintre acestea, probabil ca cele mai cunoscute sunt panourile solare, care, in viitor, este posibil sa inlocuiasca folosirea combustibililor la nivelul mapamondului.

Decizia de a instala panouri solare vine atat din nevoia de a participa la crearea unei energii a viitorului, care nu polueaza, cat si din ratiuni economice. Acesta solutie de producere a energiei este atat eficienta si eleganta, cat si ieftina, iar costurile initiale ale investitiei se vor amortiza foarte rapid!

Astfel, indiferent de anotimp, sistemul de panouri solare poate fi folosit pentru a furniza apa calda menajera necesara unei locuinte, dar si pentru furnizarea unei parti importante din energia termica. De asemenea, acestea folosesc energia curata a soarelui, contribuind major la scaderea emisiilor de gaze cu efect de sera si reducand dependenta colectiva de combustibili fosili.

Cum functioneaza?

Aceste dispozitive au un mod de functionare foarte simplu! Scopul panourilor este de a transforma caldura soarelui in energie termica, folosind o serie de procese care au loc la nivelul sistemului de tevi termoconductoare. Sistemele pot fi atat simple, cat si complexe, in functie de numarul de elemente atasate sistemului. Astfel, pot fi montate urmatoarele elemente: antigel solar (un agent termic), grupuri de pompare, vase de expansiune, supape de presiune, boilere termoelectrice sau solare, automatizari, aerisitoare etc.

Montarea unor panouri solare trebuie sa urmeze anumite conditii. Colectoarele trebuie sa fie distribuite pe cat posibil in zona de sud a locuintei sau unitatii deservite, deoarece intensitatea maxima a radiatiei solare este atinsa atunci cand soarele traverseaza linia orizontului la Sud. Si pozitia acestora este importanta, fiind recomandat un unghi de 20 pana la 35 de grade fata de sol. Acestea pot fi montate fie la sol, fie pe acoperisul cladirii respective, cu mentiunea ca se va tine cont de eventualele obstacole ce pot bloca absorbtia solara, precum arborii, gardurile, alte cladiri etc.

Panouri solare sau fotovoltaice?

Exista anumite confuzii cu privire la aceste doua tipuri de panouri. In timp ce primele transforma energia solara in energie termica, panourile fotovoltaice transforma energia solara in energie electrica. De asemenea, pe cand cele solare utilizeaza caldura soarelui, cele fotovoltaice, precum le spune si numele, convertesc lumina acestuia, prin fenomenul de polarizare.

Cei care doresc sa aiba parte de energie verde, pot monta ambele sisteme, obtinand astfel atat caldura necesara unei locuinte, cat si o sursa sustenabila de electricitate.

Panourile solare aduc numeroase avantaje utilizatorilor, atat pe termen scurt, cat si pe termen lung. In primul rand, pretul investitiei este din ce in ce mai scazut, gratie avansurilor tehnologice. De asemenea, mentenanta si costurile de intretinere a sistemelor de panouri solare sunt foarte scazute. O astfel de investitie se amortizeaza rapid, intr-un interval de 2-6 ani, iar in acest timp cresc valoarea locuintei pe care sunt amplasate, reducand in acelasi timp costurile de intretinere.

Nu in ultimul rand, acestea fac uz de o sursa inepuizabila de energie, iar sustenabilitatea si reducerea amprentei de carbon care decurg din folosirea acestei metode de incalzire sunt ideale pentru cei care pretuiesc natura si sanatatea planetei.