Cauti cea mai buna oferta de inchirieri auto termen lung Bucuresti? Intra pe EvoGO!

Ce inseamna masina astazi? O modalitate dea ajunge unde iti doresti fara mare efort si in timp util. Transportul a evoluat si putem ajunge unde ne dorim daca avem o masina si un permis de conducere valabil. La orice ora dorim, fara sa apelam la prieteni, rude sau vecini. Ne facem vacante frumoase, cumparaturi fara griji si drumul la locul de munca fara stresul trezitului cu o ora sau chiar doua mai devreme de inceperea programului.

Acum ceva timp o masina personala era un lux pe care putini si-l permiteau. Acum, la aproape fiecare casa sau familie exista o masina. Este si normal deoarece timpurile in care traim cer sa ajungem repede si la timp la destinatie. Timpul este pretios si putem pierde ocazii valoroase pentru ca nu am ajuns cand trebuie. Omul potrivit la locul potrivit este o expresie care poate insemna sansa vietii.

Desi ne poate aduce o multime de beneficii, o masina nu se poate achizitiona atat de usor pe cat ne-am dori. De cele mai multe ori preturile masinilor inseamna salariul nostru adunat pe cativa ani sau un leasing intins pe o multime de ani. Ani in care ar trebui sa ne privam de la diverse lucruri pentru a achita masina cu care ne-am deplasa. Orice imprumut, fie el leasing sau nu, prezinta riscuri pe care cei mai multi dintre noi nu am vrea sa ni le asumam.

De aceea o idee buna ar fi inchirierea unei masini pe perioada in care avem nevoie de aceasta. Evogo este un nume de care cei care isi doresc o masina inchiriata ar trebui sa tina cont.

Cine este Evogo?

Evogo.ro este o firma de inchirieri masini din Bucuresti care detine o flota diversificata de masini pe care le poate pune la dispozitie oricui vine sa le inchirieze. Masinile oferite pot fi preluate atat din Bucuresti, cat si de la aeroportul Otopeni.

Cine poate apela la Evogo?

Evogo este un serviciu de inchirieri masini in Bucuresti care se adreseaza atat persoanelor fizice care au nevoie de omasina pe termen scurt sau mediu, dar si persoanelor juridice care au nevoie de inchirieri auto termen lung. Acelasi tip de profesionalism si de servicii de calitate este oferit ambelor tipuri de persoane. Fiecare persoana care inchiriaza o masina are dreptul la cele mai inalte servicii din punct de vedere calitativ si asta observa toti clientii firmei.

De ce ai apela la Evogo?

Sa zicem ca ai obtinut permisul de conducere, dar inca nu iti permiti achizitia unei masini. Ce iti ramane defacut? Poti inchiria o masina pe termen lung. Vei plati lunar o suma de bani site poti folosi de ea oriunde ai vrea sa mergi.

Poate ai permis de ceva timp, dar masina ta veche nu mai merita reparata si ai nevoie neaparat de un automobil pentru a te deplasa. Apeleaza la Evogo.ro pentru a inchiria o masina pe perioada cat ai nevoie de ea.

Sa zicem ca ai obtinut un job mai bine platit intr-un alt oras decat cel de resedinta. Nu ai masina ta si iti dorestifoarte mult sa lucrezi acolo. Nu poti face naveta cu trenul sau cu microbuzul pentru ca ti-ar lua mult timp si vei ajunge acolo obosit si stresat. Ce sa faci in situatia data? Apelezi la Evogo si inchiriezi o masina pentru a face naveta la locul de munca.

Pe de alta parte, poti fi un om de afaceri care vine in tara cu un zbor la ore tarzii si care nu doreste sa apeleze la rude sau prieteni sa vina sa il astepte la aeroport. Care este solutia? Inchirieri auto de la aeroport Otopeni prin Evogo.ro.

Mai sunt oameni care vin in / din vacantasi isi doresc o masina la aeroportul Otopeni pentru a pleca unde isi doresc. Evogo vine cu solutia: livrarea masinii comandate pana in fata aeroportului sau in oricare alta locatie fara taxe suplimentare. Este simplu: iei cheile si pleci.

Exista o multime de situatii in care inchirierea unei masini este singura solutie pentru a scapa de probleme, iar Evogo este firma la care poti sa apelezi cu incredere.

Ce avantaje ofera inchirierea unei masini de la Evogo?

Preturi mici – Desi opinia generala in tara noastra este ca inchirierea unei masini costa foarte mult si este folosita in special de turisti sau alti straini care vin cu afaceri in Romania, realitatea este diferita. Evogo ofera preturi accesibile inchirierii unei masini mai ales pe termen lung. Romanii au inteles ca nu este nevoie sa cumpere o masina pentru a se folosi de ea atunci cand au nevoie. Costurile mici de carburant utilizat vor face diferenta in orice buzunar. Diversitate – Evogo vine in intampinarea nevoilor clientilor sai printr-o flota diversificata de masini. Clientii pot alege ce tip de motorizare vor, combustibil, transmisie – cutie manuala sau automata, etc. Flexibilitate – Gama larga de masini puse la dispozitie clientilor sai actuali si potentiali nu are o limita de ora. Poti inchiria o masina la orice ora din zi sau din noapte. Stim ca vietile clientilor nu se termina la 6 pm ca un job de birou, ci vorbim de un program 24 ore din 24, 7 zile din 7. Eficienta – Masinile sunt livrate cu toate taxele la zi, cu combustibil si mai ales in stare perfecta de functionare. Evogo are grija ca fiecare client sa fie multumit si sa beneficieze la maxim de ce poate oferi masina inchiriata. Rapiditate – Masina iti este adusa in locatia dorita si tot ce trebuie sa faci este sa semnezi contractul de inchiriere si sa iti iei cheile. De cand faci cererea pentru o anumita masina echipa Evogo face tot posibilul sa o ai in cel mai scurt timp. Siguranta – Pentru ca au grija si tin la clientii lor, echipa Evogo efectueaza period toate testele posibile pentru ca masina inchiriata sa nu prezinte niciun risc. De asemenea, vor oferi sprijin in caz de nevoie. Profesionalism – O echipa de profesionisti iti sta la dispozitie pentru a-ti raspunde la cele mai dificile intrebari, a te lamuri in privinta aspectelor legale ale inchirierii unei masini in Bucuresti sau tehnice legate de modelul de masina ales. Asistenta – Echipa Evogo este acolo atunci cand clientul demareaza procesul de inchiriere si ii raspunde la orice intrebare, dar si in timpul inchirierii propriu-zise cand diverse probleme pot aparea. Este important ca fiecare client sa stie ca nu este singur si ca va gasi intotdeauna raspuns la intrebarile sale doar apeland la echipa Evogo.

Ce masini inchiriaza Evogo?

Flota de masini oferita spre inchiriere de catre Evogo este una din cele mai diverse. Continand atat masini compacte, sport, SUV-uri cat si din clasa premium. Evogo doreste sa vina atat in intampinarea persoanelor fizice care doresc o masina pentru scopuri personale sau turistice, cat si clientilor VIP care au nevoie de o masina de tip limuzina pentru a-si face o intrare fabuloasa in mediul business.

Masinile difera in functie de model, an fabricatie, marime, numar de usi, top combustibil folosit, dar si in functie de numarul de locuri disponibil. De aceea, Evogo va pune la dispozitie atat masini berline cu 4 scaune, cat si microbuze de 8+1 locuri. Masinile cu mai multe locuri sunt destinate in general persoanelor juridice care inchiriaza vehicule pentru a asigura transportul la locul de munca sau spre puncte de lucru in afara orasului in care se afla sediul.

Ce beneficii aveti daca inchiriati masina de la Evogo?

O masina aduce si responsabilitati pe langa o multime de beneficii. Prima data vorbim de plinul facut la timp, apoi de schimbatul uleiului si filtrelor. Urmeaza achizitia si schimbatul anvelopelor de iarna sau vara, dupa caz. Nu mai vorbim de revizii tehnice, asigurare, taxe, Rovigneta, ITP. Totul trebuie sa fie la zi pentru ca masina sa ruleze in mod legal si fara grija unei amenzi. Toate aceste lucruri cer timp, bani, efort, dar mai ales rabdare si nervi de otel.

De ce sa te enervezi stand la cozi interminabile la ghisee, asteptand in fata service-ului sau la revizie periodica daca poti lasa pe altcineva sa faca toate astea din timp pentru tine? Inchirierea unei masini iti aduce acest beneficiu imens: masina vine la pachet cu toate actele, taxele, reviziile, la timp facute.

Pe langa faptul ca te scapa de nervi, griji si oboseala, Evogo iti mai ofera ceva: asistenta in caz de probleme tehnice. Ce inseamna asta? Inseamna ca vei fi sprijinit si ajutat daca ajungi in stadiul de avarie. Vei beneficia de asistenta rutiera ca o garantie a serviciilor de calitate oferite de Evogo si pentru a te proteja de neplaceri in timpul inchirierii.

Pe deasupra, discretia este unul dintre beneficiile cele mai avantajoase ale colaborarii cu aceasta firma. Autoturismele inchiriate nu sunt inscriptionate cu niciun sticker, numar de telefon sau alte informatii care ar putea sa devoaleze faptul ca masina nu va apartine si firma de la care a fost inchiriata. Alt beneficiu ar fi faptul ca nu exista taxe ascunse. Preturile afisate contin asigurarea CASCO si RCA, taxede drum, iar predarea autoturismului este gratuita in orice locatie din orasul Bucuresti si in raza aeroportului Otopeni.

Daca tineti la mediul inconjurator, aflatica autoturismele puse la dispozitie de aceasta firma respecta normele europene privind poluarea si un aspect foarte important, pentru a oferi spre inchiriere masini din cele mai moderne si “tinere” autoturismele sunt innoite la perioade regulate de timp.

Cum se inchiriaza un automobil?

Procesul de inchiriere este transparent si disponibil in totalitate pe site-ul Evogo.ro. Se va completa un formular cu toate specificatiile dorite, urmand sa fiti contactat de cate un operator pentrua vi se oferi pasii ce trebuie urmati. Preluarea masinii se va face la locatia specificata de dumneavoastra in orasul Bucuresti sau la aeroportu lOtopeni.

Pentru mai multe detalii si oferte personalizate intra pe EvoGo.ro!