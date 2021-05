Ce trebuie sa faci atunci cand are loc un deces in familie

Din pacate, moartea este inevitabila si incheie un ciclu de viata in care fiecare dintre noi ne-am creionat propria poveste. Sunt o multime de lucruri de care trebuie sa tii cont atunci cand cineva drag din familie se stinge.

Ideal ar fi sa apelezi la o firma de servicii funerare Bucuresti cand ai un eveniment tragic in familie. O echipa de profesionisti te poate scapa de toata hartogaria. Sunt multe lucruri de pus la punct pentru ultima data si in astfel de momente nu iti mai sta gandul la nimic altceva decat la persoana draga care tocmai s-a stins din viata.

Pronuntarea decesului si anuntarea familiei

In momentul decesului medicul sau un cadrul medical trebuie sa declare oficial decesul. In cazul in care persoana draga a decedat acasa, trebuie sa chemi salvarea pentru a constata decesul si pentru a transporta trupul in camera de de garda. De acolo firma de pompe funebre Bucuresti are grija sa preia trupul si sa il pregateasca pentru inmormantare.

Familia si persoanele apropiate persoanei decedate trebuie anuntate in cel mai scurt timp. Acestea te vor ajuta la pregatirile de inmormantare si vor fi alaturi de tine in aceste momente dificile.

Pregatiri de inmormantare

Pentru pregatirile de inmormantare ai nevoie de ajutorul serviciilor funerare Bucuresti ale unei firme de specialitate. Cu ajutorul acesteia vei putea organiza totul rapid si corect conform traditiei. Agentia de pompe funebre se ocupa de eliberarea certificatului de deces. Vei avea costuri cu transportul funerar, inhumare si alte cheltuieli de pomana care se va tine conform traditiei.

Anularea contractelor si a asigurarii sociale

Dupa inmormantare trebuie sa te ocupi si de alte aspecte administrative. Si aici intervin multe probleme birocratice deoarece trebuie sa anulezi toate contractele persoanei decedata, sa inchei asigurarea sociala. La fel de important e sa informezi cat mai rapid toate societatile cu care persoana avea contacte pentru a nu mai trimite plicuri sau alte instiintari pe adresa defunctului.

Mostenire si testament

Este indicat ca fiecare persoana sa aiba un testament in care se regasesc persoanele ce vor avea drept la bunuri dupa deces. Cu testamentul trebuie sa ajungi la notar pentruru executarea legala, in urma procesului de autentificare.

Fiecare mostenitor are drepturi egale la bunurile ramase dupa moartea unei persoane din familie, in functie de gradul de rudenie. Este important sa te documentezi bine pentru a nu avea surprize. Sunt foarte multe lucruri de facut pe care trebuie sa le urmezi cu atentie astfel incat sa poti incheia un capitol din viata unei persoane.

Cu totii ne dorim ca viata sa fie vesnica si fara de moarte, dar intr-un final cu totii stim ca sfarsitul este la fel pentru toata lumea.

