Cel puțin 6 morți și 21 de răniți după două cutremure puternice în Peru

Cel puțin șase morți, iar alte 21 de persoane au fost rănite în urma a două cutremure care au lovit provincia Chupaca, din regiunea Junín, situată la aproximativ 300 de kilometri est de capitala Lima.

Potrivit Centrului Seismologic Național din Peru, primul seism, cu magnitudinea de 5,1, s-a produs sâmbătă noaptea la o adâncime de 24 de kilometri, fiind urmat la scurt timp de un al doilea cutremur cu magnitudinea de 3,7, produs la 18 kilometri adâncime. Centrul Seismologic European-Mediteranean a estimat că primul seism a avut, de fapt, magnitudinea de 5,6.

Aproape 50 de case au fost distruse

Șeful Institutului Național de Apărare Civilă din Peru, Luis Vásquez, a declarat că primele evaluări indică distrugerea a 48 de locuințe și avarierea altor 18. În total, aproximativ 300 de persoane au fost afectate de dezastru și primesc adăpost temporar în corturi puse la dispoziție de autorități.

Cele mai afectate sunt comunitățile rurale din provincia Chupaca, unde majoritatea caselor sunt construite din chirpici și alte materiale vulnerabile la mișcările seismice.

Echipele de salvare caută posibile victime sub dărâmături

Duminică dimineață, echipele de intervenție, pompierii și autoritățile locale au ajuns în zonele afectate pentru a îndepărta dărâmăturile și pentru a verifica dacă mai există persoane prinse sub ruine.

Operațiunile de căutare și salvare continuă, potrivit Reuters. Autoritățile monitorizează situația și evaluează amploarea pagubelor produse de cele două seisme.

Peru, una dintre cele mai expuse țări la cutremure

Peru este situat pe Cercul de Foc al Pacificului, una dintre cele mai active zone seismice de pe glob, unde se produce aproximativ 85% din activitatea seismică mondială. Din acest motiv, țara se confruntă frecvent cu cutremure de diferite intensități, unele dintre ele provocând victime și pagube importante.