Conferința privind viitorul Europei: cetăţenii cer mai mult de la Uniunea  Europeană

Comunicat de presă de la Biroul de presă al PE din Bruxelles

In ziua de 2 decembrie, instituțiile UE și peste 500 de cetățeni au evaluat acțiunile întreprinse în urma propunerilor Conferinței privind viitorul Europei.

Parlamentul European a găzduit vineri evenimentul de evaluare a Conferinței privind viitorul Europei la Bruxelles, la care au participat reprezentanți ai Parlamentului, Consiliului și Comisiei, precum și cetățenii care au s-au aflat în centrul activității Conferinței. Ei au examinat modul în care instituțiile UE dau curs propunerilor Conferinței.

În deschiderea evenimentului, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat: „Parlamentul European este gata să contribuie la îndeplinirea propunerilor Conferinței privind viitorul Europei în interesul celor 450 de milioane de europeni pe care îi reprezintă. Această viziune necesită curaj. Când vine vorba despre punerea în aplicare a propunerilor cetățenilor, nicio sugestie de schimbare nu ar trebui să fie desconsiderată. Conferința privind viitorul Europei și propunerile prezentate în cadrul acesteia nu reprezintă sfârșitul acestui proces. Nu există o dată limită pentru viitor. Nu există o listă de verificare pe care trebuie să o bifăm. Viitorul reprezintă un proces în continuă evoluție. La fel și Uniunea noastră.”

Guy Verhofstadt, în calitatea sa de fost copreședinte al Conferinței, a comentat: „În vremuri nesigure, politica are nevoie de o viziune a ceea ce urmează. În cadrul Conferinței privind viitorul Europei, cetățenii au indicat calea de urmat. Evenimentul de evaluare reprezintă momentul în care trebuie să discutăm despre ceea ce am făcut noi, politicienii, cu concluziile la care am ajuns împreună anul trecut și să privim spre viitor. Pentru că angajamentul nostru nu s-a încheiat încă: trebuie să continuăm să dăm curs propunerilor și să menținem spiritul în care acestea au fost scrise – o nouă idee a Europei, potrivită provocărilor viitoare.”

Consiliul a fost reprezentat de Mikuláš Bek, ministrul Afacerilor Europene din Cehia, țară care exercită Președinția Consiliului UE. Vicepreședinții Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica și Margaritis Schinas au reprezentat Comisia.

Dezbaterea cu cetățenii

Dezbaterea care a urmat s-a axat pe provocările cheie cu care se confruntă Uniunea Europeana astăzi, inclusiv atacul Rusiei asupra Ucrainei și consecințele acestuia asupra vieții de zi cu zi a europenilor, precum și necesitatea de a accelera procesul de obținere a independenței energetice în UE. Mulți dintre cei care au intervenit în dezbatere s-au concentrat asupra reformelor instituționale necesare pentru a pune în aplicare în întregime propunerile conferinței, inclusiv pe cele privind impozitarea companiilor multinaționale și cooperarea în domeniul afacerilor externe. Pe parcursul zilei, cetățenii au adus în discuție o gamă largă de subiecte pe care le acoperă propunerile Conferinței, inclusiv: schimbările climatice și mediul; sănătatea fizică și mentală; educația și cultura; tranziția digitală; provocări legate de migrație; amenințări la adresa valorilor europene și a bugetului UE; starea economiei europene; și rolul tinerilor în toate aceste domenii.

A fost menționată în mod repetat perspectiva lansării unei convenții de revizuire a tratatelor UE, precum și posibila activare a clauzelor pasarelă în contextul actual și necesitatea îmbunătățirii în continuare a comunicării între instituțiile UE. Lecțiile despre democrația participativă desprinse din acest exercițiu fără precedent de-a lungul unui an au fost de asemenea abordate, inclusiv intenția Comisiei de a organiza consultări cu cetățenii înaintea propunerilor legislative importante. Cetățenii au înaintat sugestii cu privire la modul de a se asigura că vocile tuturor participanților sunt auzite în mod egal, în ciuda barierelor lingvistice și structurale.

Eurodeputații au subliniat că Parlamentul European va continua să facă tot posibilul pentru a se asigura că își îndeplinește misiunea de bază de a menține UE responsabilă față de toți europenii, prezentând în același timp exemple concrete despre modul în care propunerile conferinței au devenit factori cheie în activitatea PE, fiecare în conformitate cu prioritățile grupurilor lor politice. Cei mai mulți dintre aceștia au reiterat, de asemenea, apelul Parlamentului de a stabili o convenție pentru revizuirea tratatelor UE, iar unii au remarcat că dezbaterile raportului de inițiativă legislativă cu privire la propunerile PE în acest sens sunt în curs de finalizare în toate comisiile Parlamentului European.

Câțiva vorbitori au exprimat opinii contrare, punând la îndoială utilitatea conferinței, denunțând utilizarea banilor contribuabililor și exprimându-se împotriva direcției UE în ansamblu.

Context

Cele 49 de propuneri ale Conferinței includ peste 300 de măsuri privind modalitățile de realizare a acestora, în cadrul a nouă teme, pe baza recomandărilor din partea grupurilor de dezbatere europene și naționale, precum și a contribuțiilor din partea evenimentelor naționale, a ideilor înregistrate pe platforma digitală multilingvă și a discuțiilor din cadrul celor nouă grupuri de lucru tematice și al sesiunii plenare. Cele trei instituții au început procesul de a pune în aplicare și de a întreprinde acțiuni concrete în urma propunerilor conferinței, în conformitate cu competențele lor respective