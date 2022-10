Cum e viața în Turkmenistan?

Despre această țară se vorbește foarte puțin la știri. Cel mai probabil, pentru ca să nu apară prea multe întrebări. Turkmenia, sau Turkmenistan – este o țară din Asia mijlocie, la care nici nu v-ați gândit, iar alții nici măcar nu au auzit. Însă ar merita să cunoaștem mai mult această țară și să preluăm de la ei o parte din reguli.

Turkmenistan este unul dintre cele mai bogate state în resurse energetice din bazinul Mării Caspice şi Asia Centrală. Potrivit estimărilor autorităţilor, statul dispune de a cincea rezervă de gaze naturale, ca mărime, din lume.

Capitala statului este la Aşgabat, oraş cu o populaţie de aproximativ 700.000 de locuitori. Străzile din Aşgabat sunt goale, clădirile sunt goale, nu vezi magazine sau restaurante, toate monumentele sunt închinate liderilor şi familiei acestora.

Angajaţii care lucrează în sistemul de stat – de fapt peste 95% din totalul angajaţilor – pot obţine însă o serie de facilităţi. Astfel, după cinci ani de muncă în instituţiile de stat pot cumpăra un apartament la jumătate de preţ şi cu o dobândă de 1% pe an. Statul subvenţionează de asemenea benzina, lumina, apa şi căldura. Astfel, fiecare locuitor cu maşină are 150 de litri gratis în fiecare lună. Orice cantitate în plus este cumpărată cu echivalentul a 0,6 lei pe litru. Apa este mai scumpă, respectiv circa 2 lei litrul. Apa se găseşte însă greu. Numărul magazinelor este foarte mic, la fel ca numărul restaurantelor sau al altor forme de comerţ. Mai mult, la ora 11 seara totul se închide în Turkmenistan, preşedintele dând ordin ca populaţia să doarmă la această oră.

Turkmenistanul dispune de imense bogăţii de hidrocarburi: gaze naturale şi petrol, alte minerale utile. Rezervele, atestate de companii recunoscute în materie se ridică la 24,6 trilioane mc gaze naturale şi cca. 12 miliarde tone ţiţei. Totodată, Turkmenistanul estimează că zăcămintele cunoscute reprezintă numai 1/5 din totalul rezervelor existente, preconizând extinderea explorărilor geologice.

Populația locală nu achită electricitatea, gazele, apa și telefonul staționar din casele sale, totodată, odată pe lună, fiecare locuitor poate primi gratuit 120 de litri de benzină. Vă imaginați!? Câte economii fac acești oameni?

Poate ar trebui și noi să revizuim o parte din punctele activității politice din țara noastră…

Iată câteva curiozități:

1 Este o republică prezidențială, în Asia Mijlocie.

2 Este a 4-a țară din lume, după rezervele de gaze naturale.

3 Este unica țară ex-sovietică, care solicită viză de intrare pentru toți cetățenii celorlalte țări ex-sovietice.

4 Capitala țării se află la Ashgabad. În centrul orașului, se află o statuie a primului președinte turkmen, turnată din aur pur.

5 Turkmenistan este cea mai neutră țară din toate țările membre CSI.

6 Industria, agricultura, sistemul energetic și infrastructura rutieră, aparțin statului.

7 Turkmenistan exportă în principal gaze naturale și produse petroliere.

8 Deși salariul unui cetățean de rând, este de aprox. 300$ pe lună, ei nu achită electricitatea, gazele, apa, telefonul, sau alte facilități.

9 Lunar, fiecare turkmen are dreptul să primească 120 de litri de benzină.

10 Turkmenii sunt unicul popor din regiune, care nu consumă carne de cal. Pentru ei, acest animal este sacru.

11 O altă ramură a industriei locale, este cea a bumbacului. O pereche de blugi de bumbac, aici costă 2$.

12 Capitala țării, Ashgabad, mai este supranumit Dubaiul Caspiei. Acest oraș este renumit pentru frumusețea, curățenia și clădirile sale impunătoare.

13 Funcționarii de stat, primesc apartamente gratuite de la stat, sau le pot lua în credit, pe o perioadă de 30 de ani, cu dobânda de 1%. Doar imaginați-vă, ei achită doar 10% din prețul apartamentului, atunci când îl cumpără în credit!

14 Dacă acei 120 de litri, ce îi revin lunar unui cetățean, nu sunt suficienți, la benzinării, un litru de benzină costă 20 de cenți.

15 Stațiile de autobuz din Ashgabad, sunt amenajate în formă de încăperi cu aer condiționat și televizoare.

Oare mai ai nevoie de altceva, atunci când statul îți oferă toate astea?