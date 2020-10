Cum s-a schimbat comportamentul consumatorilor in pandemie si ce rol are SEO

Pandemia de COVID-19, care a afectat miliarde de oameni din intreaga lume, a schimbat atat modul de interactiune dintre oameni, cat si „relatia” dintre clienti si companii.

Impactul COVID-19 in online

In timpul pandemiei, toate activitatile online, inclusiv transferurile de bani, jocurile online, vizionarea de filme si video, intalnirile virtuale si social media, au cunoscut cresteri semnificative. In acest context, s-au schimbat si cautarile online.

Un numar semnificativ de interogari s-au concentrat, cel putin la inceputul pandemiei, asupra sanatatii si stirilor, cu o scadere a traficului web pentru site-urile nerelevante pentru nevoile clientilor.

Pentru a preveni ca aceste site-uri (considerate in momentul de fata nerelevante) sa intre intr-un con de umbra, specialistii recomanda optimizarea pentru motoarele de cautare, caci SEO nu reprezinta doar o unealta care determina cresterea traficului.

SEO contribuie la identificarea potentialilor clienti si mentine relevanta website-ului pe termen lung. Statisticile arata ca sansele de conversie ale unui site cresc cu pana 30% atunci cand acesta se urca o pozitie in Google.

Cum s-a schimbat comportamentul consumatorilor

Un studiu dat recent publicatii de Digital Commerce 360, la care au luat parte 5.000 de subiecti din America de Nord si din Europa, arata ca, de la inceputul pandemiei, 36% dintre consumatori fac cumparaturi online saptamanal, fata de 28%, in perioda pre-COVID 19.

Conform studiului, 29% dintre consumatori declara ca fac mai multe cumparaturi online decat fizic, 36% marturisesc ca nu fac mai multe cumparaturi online decat achizitii din magazine, in timp ce 35% imbina shoppingul online cu mersul in magazine.

In plus, 54% dintre respondenti au declarat ca promotiile sunt pentru consumatori cele mai asteptate comunicari de la branduri in acest moment. Consumatorii spun, de asemenea, ca vor mesaje care sa evite sloganurile gen „Suntem aici pentru dumneavoastra!” si prefera comunicari practice, de genul “Iata cum va putem ajuta!”.

Shopping dupa pandemie

Studiul citat a mai scos in evidenta si intentia de cumparare a consumatorilor dupa pandemie. 28% dintre consumatori spun ca vor continua sa cumpere mai ales online dupa pandemie, 39% declara ca vor face cumparaturi atat online, cat si in magazin, iar 24% afirma ca „abia asteapta” sa faca shopping fizic. Doar 10% nu sunt hotarati.

Desi 91% dintre consumatori recunosc ca le lipsesc cumparaturile fizice, doar 5% intentioneaza sa incerce un produs in magazin in urmatoarele sase luni, acest lucru find confirmat si de specialistii R2.ro.

Cautarea locala, in crestere

O atentie deosebita trebuie acordata si cautarilor locale in conditiiile in care consumatorii prefera produse locale. In 2020, din cauza raspandirii noului coronavirus, din ce in ce mai multi oameni isi desfasoara activitatile profesionale si recreative in propriile locuinte. In aceste conditii, cautarea locala a devenit o parte cruciala pentru planul de afaceri al business-urilor mici, carora SEO local sa apara in cautarile etichetate cu „langa mine” si „deschise acum”. In plus, afacerile locale sunt sustinute de clienti, in masura in care sunt vizibile .

Alte recomandari ale specialistilor legate de campania de optimizare ale unui website includ:

– crearea de continut relevant si unic

– actualizarea continului existent deja pe site, dar pentru care clientii isi manifesta interesul.

– postarea cu regularitate a informatiilor.

– crearea unei pagini special dedicate COVID-19.

– crearea unui profil My Campaign pe Google sau actualizarea unuia existent.

– campanii de link building.