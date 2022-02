Cum să faci ”maraton de vizionare” în timp de pandemie

După site-urile deja cunoscute, în curând vom avea disponibile în România HBO Max şi Disney+

Cinematografele sunt – din fericire – deschise, dar o bună parte a cinefililor preferă încă să vizioneze filme în faţa calculatorului sau proiectate pe TV, fapt explicabil având în vedere anotimpul şi faptul că nu am depăşit, deocamdată, starea de alertă provocată de pandemia SARS-Cov 2.

Atât timp cât o bună parte dintre disputele din spaţiul public sunt sterile şi fără vreo finalitate certă, nimic nu poate fi mai plăcut decât să te aşezi confortabil la calculator şi să vizionezi unul dintre filmele sau serialele preferate. Poţi face chiar un ”maraton de vizionare” sau, cum se spune, ”binge-watching”.

În aceste condiţii, ne-am gândit că ar fi binevenită o trecere în revistă a principalelor platforme de streaming disponibile (şi) în România.

Netflix (https://www.netflix.com/browse ) nu mai are, credem, nevoie de nicio prezentare, fiind, probabil, cea mai cunoscută şi accesată platformă de vizionat filme şi seriale în streaming. Iniţial concepută pentru a avea ca principală destinaţie serialele, treptat şi-a lărgit simţitor conţinutul, oferind o multitudine de lung-metraje (veţi găsi aici filme aflate în trend, filme premiate, filme autohtone, filme disponibile exclusiv pe Netflix, mai vechi şi mai noi, grupate pe categorii). Desigur, conţinutul de seriale este la fel de divers, iar per ansamblu Netflix putem spune că se adresează, în egală măsură, adolescenţilor şi oamenilor maturi, deşi iniţial tinerii păreau a fi segmentul vizat cu precădere. Din câte ştiu, toate peliculele au subtitrare în limba română.

Despre Mubi (https://mubi.com/showing ) am mai scris aici: https://curierulnational.ro/mubi-or-not-movie/ . Între timp, secţiunea ”Library” a devenit cea care deschide, practic, site-ul (Now Showing). Veţi găsi o selecţie de filme la fel de diversă (filme premiate, filme de autor, filme de festival, ecranizări, filme de succes ale deceniilor trecute), actualizată periodic, iar site-ul în ansamblu este unul de foarte bună calitate, adresat însă mai degrabă amatorilor de cinema de artă decât fanilor mainstream. Puteţi găsi, de asemenea, articole de presă, precum şi recenzii ale criticilor şi cinefililor. După cum am mai scris, nu toate filmele au subtitrare în română, dar au cel puţin în engleză şi/sau franceză, deci sunt accesibile, în principiu, unei pături largi de iubitori de film.

TIFF Unlimited (https://unlimited.tiff.ro/ ) este o alternativă autohtonă. Veţi găsi o mulţime de filme prezentate la diverse festivaluri, străine sau româneşti, unele dintre ele celebre (ex. Moromeţii, Câini, La Vie d’Adèle, Oldboy, Mephisto etc.), ca şi serialul ”Şase locuri goale”. Recomandat celor care îşi doresc să păstreze legătura cu cinema-ul românesc, dar şi să vadă unele producţii străine interesante.

Filmbox (https://app.filmbox.com/ro/home ) este un portal pe care puteţi viziona filme dintre cele mai diverse, grupate pe categorii (comedie, dramă, thriller, horror, filme de animaţie, filme pentru copii, filme de artă, descoperiri europene), câteva seriale, dar nu trebuie neglijat nici că accesând secţiunea ”Canale” (https://app.filmbox.com/ro/live/channels ), puteţi urmări online canalele Filmbox (printre care şi Filmbox Premium şi Filmbox Arthouse, dedicat amatorilor de cinema de artă). De remarcat că abonamentul lunar este, în prezent, de doar 9,99 lei.

E-theatrum (https://e-theatrum.com/ ) este un portal autohton unde se pot viziona piese de teatru, dedicate atât celor mici, cât şi publicului adult. Veţi găsi piese clasice (adaptări după Cehov, Nabokov, Rebreanu, Gorki, Shakespeare ş.a.), dar şi puneri în scenă moderne. Vizitaţi şi secţiunea ”În curând” pentru a trece în revistă spectacolele viitoare.

Prime Video (https://www.primevideo.com ) este serviciul de streaming de la Amazon, care a câştigat foarte mult în popularitate în România în ultima vreme. Puteţi vedea multe dintre filmele populare ale ultimelor decenii, dar şi producţii originale Amazon, printre care şi serialul American Gods, contra unui abonament lunar avantajos ca preţ.

HBO GO (https://hbogo.ro ) oferă o multitudine de filme şi seriale, atât pentru copii, cât şi destinate publicului adult, cu toate titlurile subtitrate în limba română. Din punct de vedere tehnic, site-ul arată foarte bine şi poţi alege dintre peste 300 de seriale şi 850 de filme.

Potrivit gds.ro, platforma de streaming HBO Max va fi lansată în România la începutul lunii martie, urmând să înlocuiască HBO GO – desigur, cu un conţinut cel puţin la fel de atrăgător.

Youtube (https://www.youtube.com ) rămâne, probabil, cea mai populară platformă gratuită de streaming. Desigur, aici nu veţi putea găsi filmele lansate recent, de altfel specificul site-ului nu este axat în principal pe filme, dar cu toate acestea puteţi viziona viziona unele pelicule independente (ex. Indie Rights Movies) sau foarte vechi.

De asemenea, aflăm de pe Cinemagia că Disney+ va fi disponibil şi în România din vara acestui an, urmând a putea fi urmărite seriale şi filme Disney, Pixar, Marvel, Star Wars.

Doritorii mai pot căuta şi alte servicii de streaming online, eu doar le-am trecut în revistă pe cele care mi-au atras atenţia.