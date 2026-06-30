Cutremurele din Venezuela: Bilanțul morților a urcat la peste 1.700. Zeci de mii de oameni, încă dispăruți

La cinci zile după dublul cutremur din Venezuela, bilanțul deceselor a ajuns la 1.719 morți, însă aproximativ 50.000 de persoane sunt în continuare date dispărute, potrivit Organizației Națiunilor Unite, citată de France Presse.

Seismele au generat aproximativ 1,2 milioane de tone de moloz în statul La Guaira (nord), regiunea cea mai grav afectată, a spus ONU.

Sute de cadavre se află în morgi improvizate amenajate în interiorul depozitelor din portul orașului cu același nume, situat la 40 de kilometri de Caracas, a constatat luni o jurnalistă a AFP.

Armata americană a mobilizat 130 de pușcași marini pentru a contribui la lucrările de reparații

Armata americană, care a mobilizat 130 de pușcași marini pentru a contribui la lucrările de reparații, a anunțat luni că portul din La Guaira este din nou operațional, permițând debarcarea ajutoarelor umanitare

Un simbol puternic, nava USS Fort Lauderdale, o navă amfibie de transport de trupe și echipament, este ancorată în prezent în apele acestui oraș de pe litoral, unde majoritatea clădirilor de vacanțe s-au prăbușit ca niște castele de cărți de joc.

În imagini filmate de drone ale AFPTV se pot vedea cartiere întregi în care nicio clădire nu a rezistat la cutremur.

Echipele de salvare lucrează acolo metodic, lângă rudele celor dispăruți, care își țin privirea fixată asupra dărâmăturilor, în speranța de a-i găsi pe ai lor în viață, notează AFP.

Bilanțul provizoriu a crescut de la 1.450 la 1.719 de morți, potrivit președintelui Adunării Naționale, Jorge Rodriguez, care a adăugat că există 5.034 de răniți.