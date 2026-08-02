Diva difuzează maratonul Chesapeake Shores, din 3 august

Urmărește câte 2 episoade din serial de luni până vineri, de la ora 16:00

Din 3 august, de luni până vineri, de la ora 16:00, la DIVA puteți urmări integral toate cele 6 sezoane din serialul „Chesapeake Shores” (Chesapeake Shores, 2016-2022), în porții de câte 2 episoade/zi.

O coproducție SUA-Canada, aceasta are la bază seria de 14 romane cu același nume scrise de Sherryl Woods (publicate în perioada 2009-2017). „Chesapeake Shores” este îndrăgit de fani pentru povestea perfectă pentru întreaga familie și peisajele minunate de coastă pe care le surprinde. Deși are loc în Golful Chesapeake din statul american Maryland, filmările au avut loc pe Insula Vancouver din Columbia Britanică (Canada).

În serialul „Chesapeake Shores”, Abby O’Brien Winters (Meghan Ory, cunoscută din „A fost odată ca niciodată” și „Sullivan’s Crossing”) revine din New York în orășelul ei natal din Maryland pentru a-și ajuta sora mai mică: Jess (Laci J. Mailey). Abby este prinsă între cariera ei de top, divorțul de Wes (Michael Karl Richards) și timpul dedicat celor două fetițe ale lor, iar întoarcerea acasă pare a fi pauza de care are nevoie.

Însă odată ajunsă în Chesapeake Shores, Abby se trezește în mijlocul unei situații complicate: în oraș sunt încă două persoane care i-au marcat viața. Primul este fostul ei iubit, muzicianul Trace Riley (Jesse Metcalfe, din „Neveste disperate”, care a contribuit la coloana sonoră cu melodii compuse și cântate de el). A doua este mama ei, Megan (Barbara Niven), care și-a părăsit familia cu ani în urmă, forțându-și soțul – Mick (Treat Williams, din „Pompierii din Chicago”) – să aibă grijă de copii cu ajutorul mamei lui, Nell (Diane Ladd).

Fie că îl descoperi pentru prima dată sau că vrei să retrăiești această poveste plină de emoție, „Chesapeake Shores” este maratonul estival perfect. Din 3 august, urmărești toate cele șase sezoane, în fiecare după-amiază de luni până vineri, de la ora 16:00, la DIVA. Și (re)descoperi un serial care demonstrează că familia și locurile în care ne-am format au puterea de a ne schimba viața.

Televiziunea DIVA este disponibilă pe canalul numărul 84 la DIGI digital, 306 la ORANGE, 107 la VODAFONE și 30 la FOCUS SAT.