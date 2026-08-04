Drumul spre victorie: Ochii din cer

Ei nu sunt cei aflați în centrul atenției. Însă fiecare pilot depinde de deciziile pe care le iau.

Ei sunt militarii din structurile de sprijin pentru operațiuni de luptă ale Forțelor Aeriene ale Armatei Populare de Eliberare (PLA).

În războiul modern, victoria nu depinde doar de avioane de luptă performante, ci și de inteligență, analiză și capacitatea de a lua decizii rapide.

De la cabina de pilotaj până la centrul de comandă, Forțele Aeriene ale PLA acționează ca un tot unitar, transformând superioritatea informațională într-un avantaj pe câmpul de luptă.

În cel mai recent episod al producției speciale CMG „Drumul spre victorie”, realizată cu ocazia împlinirii a 99 de ani de la înființarea PLA, explorăm lumea cu miză ridicată a personalului de sprijin pentru operațiuni de luptă al Forțelor Aeriene chineze, unde deciziile luate în fracțiuni de secundă, coordonarea perfectă și superioritatea informațională pot determina rezultatul unei confruntări.