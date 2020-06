Dust Busters | Curat Luna pe Pamant

Cu totii ne dorim ca atunci cand plecam de la munca spre casa sa ne putem bucura de o binemeritata odihna si de tot confortul. Iar daca va urma si weekendul, atunci tot ceea ce conteaza este sa urmeze doua zile de rasfat total, dupa o saptamana plina de stres si munca continua.

Exista doar un detaliu pe care trebuie sa il iei in calcul atunci cand iti faci acest plan de odihna, si anume, acela ca locuinta ta este un haos, datorita faptului ca nimeni nu s-a ocupat de toate sarcinile de curatenie, absolut necesare, pentru a avea avea o casa primitoare si curata. Exista insa o solutie pentru a scapa de tot acest stres si este foarte la indemana si, chiar daca presupune anumite costuri, avantajele pe care le vei avea vor fi mult mai semnificative.

Angajarea unei firme de curatenie profesioniste iti ofera garantia ca locuinta ta va deveni exact asa cum iti doresti, fara a fi nevoie sa ridici un deget. Mai mult de atat, aceste servicii de curatenie din Bucuresti sunt disponibile atat pentru case, dar si pentru birouri, spatii comerciale sau industriale. Iar curatenia impecabila a unor astfel de spatii este esentiala atunci cand se doreste oferirea unui spatiu curat si sanatos pentru angajati sau clienti.

Desi exista posibilitatea de a angaja o persoana independenta pentru a se ocupa de curatenie, majoritatea oamenilor prefera sa apeleze la firme specializate pentru servicii de curatenie, datorita fiabilitatii, responsabilitatii si securitatii de care dau dovada la fiecare spatiu de care se ocupa.

Ce ofera Dust Busters si nu gasesti in alta parte?

In acest sens, una dintre acele firme de curatenie din Bucuresti care iese in evidenta datorita profesionalismului de care da dovada este Dust Busters. Aceasta a reusit sa ridice standardele in ceea ce priveste serviciile de curatenie din Bucuresti, din mai multe motive:

Oferirea unor pachete standard de curatenie, dar si mai speciale, precum pachetul Bronze sau Platinum, insa se poate opta si pentru un pachet personalizat, in functie de preferintele clientilor, atunci cand este vorba despre curatenie la domiciliu

Servicii profesionale de curatenie la birouri, dupa constructor, in spatii comerciale sau industriale ori in scarile de bloc

Garantarea sigurantei casei si a bunurilor, prin intermediul unei tehnologii de monitorizare video a serviciilor

Investirea in echipamente si solutii de curatenie profesionala de cea mai inalta calitate, de la liderul mondial in curatenie Karcher, pentru obtinerea celor mai bune rezultate.

Pe scurt, Dust Busters inseamna servicii de curatenie din Bucuresti la un pret accesibil, prin integrarea tehnologiei in activitatile de curatenie.

Ce serviciile de curatenie ofera Dust Busters?

Dust Busters, desi este o firma aproximativ noua in acest domeniu, a reusit sa isi castige un renume si sa aduca bucurie in viata multor clienti, fie ca este vorba despre curatenia in zone rezidentiale sau industriale.

Aceasta firma de curatenie din Bucuresti este unica in acest domeniu pe piata, din mai multe aspecte:

Oferirea posibilitatii de a monitoriza angajatii in timp ce acestia fac curatenie intr-un spatiu anume, prin intermediul unei tehnologii moderne, utilizata chiar si de politistii din SUA

Posibilitatea de a calcula costurile estimative ale serviciilor de curatenie, prin intermediul unui instrument unic de calcul a pretului, in functie de suprafata spatiului ce necesita a fi curatat

Existenta unei polite de asigurari, prin intermediul careia clientii pot fi despagubiti pana la suma de 10.000 de euro

Portofoliu diversificat, caci firma ofera solutii pentru diverse tipuri de curatenie, atat rezidentiala, cat si industriala.

Posibilitatea de a beneficia de o curatenie gratis daca vei recomanda Dust Busters catre trei persoane

Utilizarea unor echipamente si solutii ecologice care protejeaza atat mediul inconjurator, cat si membrii familiei sau animalele de companie

Posibilitatea de a opta pentru abonamente de curatenie, indiferent de spatiul care necesita servicii de curatenie din Bucuresti sau Ilfov

Printre serviciile oferite pot fi specificate:

Curatenia la domiciliu

Clientii pot apela pentru servicii de curatenie generala sau de intretinere, astfel incat sa se poata bucura de o casa curata, confortabila si ordonata. In acest fel, lipsa timpului si stresul nu isi vor mai avea locul in viata clientilor, caci o echipa profesionista de curatenie se va ocupa de tot ceea ce este necesar pentru ca atunci cand deschizi usa casei sa te bucuri de liniste si confort sporit.

Pe langa serviciile de curatenie de baza, exista si altele extra cost, care pot suplini orice nevoi si cerinte ale clientilor.

Curatenie birouri

Birourile sunt acel spatiu unde foarte multi angajati petrec cel putin 8 ore pe zi, dar este si locul unde clientii si partenerii de afaceri isi formeaza prima impresie despre compania respectiva. De aceea, este absolut necesar sa se mentina intotdeauna un mediu curat si organizat.

Dust Busters se poate mandri cu servicii de curatenie birouri la cele mai inalte standarde, reusind sa creeze un ambient extrem de placut in orice spatiu.

Curatenie dupa constructor

Atunci cand renovezi sau construiesti, dezastrul lasat in urma iti poate provoca un adevarat stres si poate intarzia foarte mult finalizarea lucrarii.

De aceea, Dust Busters a decis ca poate oferi servicii de curatenie profesionale si in cazul acesta, la preturi extrem de accesibile.

Curatenie spatii comerciale

Spatiile comerciale, showroom-urile sau magazinele trebuie sa arate mereu impecabil, pentru a face o buna impresie si pentru a atrage cat mai multi clienti.

Iar Dust Busters a inteles din prima cat este de importanta imaginea afacerii, de aceea a devenit acea firma de curatenie din Bucuresti care depaseste cele mai inalte exigente cand vine vorba despre curatenie.

Curatenie industriala

Serviciile de curatenie din Bucuresti, in zona industriala, sunt extrem de necesare in hale, fabrici, uzine, depozite logistice sau de marfuri, dar si in diverse spatii de depozitare si productie.

Iar echipa Dust Busters se ocupa cu succes de curatarea tuturor acestor spatii, pentru a ajuta la cresterea eficientei si a productivitatii companiilor respective.

Curatenie scari de blocuri

Cu ajutorul unei firme de curatenie din Bucuresti, asa cum este Dust Busters, nu va mai trebui sa duci grija curateniei scarilor de bloc, de administrarea carora te ocupi, caci vei beneficia de servicii de curatenie la preturi foarte accesibile, iar rezultatele vor fi satisfacatoare pentru toata lumea.

Dust Busters, o firma de curatenie din Bucuresti unica, datorita originalitatii si serviciilor pe care le pune la dispozitia tuturor, indiferent de spatiul unde este necesara curatenia, a devenit una dintre cele mai bune solutii de eliminare a stresului provocat de murdarie si mizerie. Tot ceea ce trebuie sa faci este sa contactezi telefonic sau prin intermediul site-ului echipa de curatenie si in scurt timp te vei bucurat de ’’curatenie luna pe pamant’’.