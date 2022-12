ESG – prioritate principală pe agenda liderilor de afaceri

Mazars îndeamnă liderii de afaceri să se gândească unde se află în propria călătorie ESG, afirmând că „strategia de sustenabilitate trebuie să devină o strategie de afaceri”

Studiu Mazars

Mazars, firma internațională de audit și consultanță în afaceri, lansează un nou studiu, „ESG: where are you on the journey?”, care analizează creșterea vizibilității aspectelor de mediu, sociale și guvernanță (ESG) pe agenda de business a companiilor. Acesta stabilește direcții de urmat pentru companiile de toate dimensiunile, din diferite sectoare și zone geografice, pe măsură ce acestea se pregătesc să pornească sau să accelereze ritmul călătoriei lor spre sustenabilitate.

„Din experiența noastră, pentru a implementa principiile ESG în mod corespunzător este nevoie de educație, cunoștințe și o schimbare de mentalitate; una care să poziționeze factorii ESG în centrul companiei. Echipa executivă trebuie să înțeleagă că sustenabilitatea nu este o destinație, ci o călătorie, o cale către realinierea scopului, strategiei și modelului de afaceri al companiei în armonie cu natura, oamenii și comunitățile. Pe măsură ce lumea se schimbă, noi toți trebuie să ținem pasul. Strategia de sustenabilitate trebuie să devină o strategie de afaceri”, a menționat Chris Fuggle, Global Head of Sustainability Services, Mazars.

Oferind liderilor de afaceri informațiile și punctele de gândire critică necesare pentru a aprofunda înțelegerea problemelor legate de ESG și a oportunităților de afaceri asociate, raportul prezintă:

– O privire de ansamblu asupra reglementărilor privind raportarea ESG corporativă: de ce are loc schimbarea și impactul pe care această schimbare îl va avea.

– Provocările cu care se confruntă echipele de conducere ale companiilor în transformarea promisiunilor în acțiuni și angajamente pe care și le asumă.

– Principii directoare privind modul în care echipa executivă își poate consolida angajamentul față de principiile ESG și le poate vedea ca pe o oportunitate de afaceri.

– Perspective geografice care oferă indicii valoroase despre modul în care companiile abordează provocările ESG globale și locale.

– Opinii de la experții globali Mazars cu privire la trei sectoare care au avansat în călătoria ESG.

– Îndrumări despre cum să faceți analiza cost-beneficiu pentru conformitatea ESG și de unde să începeți.

– Sfaturi importante pentru avansarea în călătoria ESG.

Având în vedere noile reglementări, greenwashing-ul nu mai este o opțiune

Întrucât autoritățile de reglementare de pe ambele maluri ale Atlanticului doresc să introducă noi reguli stricte privind raportarea ESG și noi parametri internaționali standardizați pentru măsurarea ESG, companiile nu își pot permite să se limiteze la nivelul declarațiilor verbale atunci când vine vorba de aspecte legate de sustenabilitate. Acestea sunt acum nevoite să furnizeze dovezi concrete că au o strategie coerentă de sustenabilitate și o implementează în mod activ, iar indicatorii de raportare utilizați pot demonstra în mod clar și obiectiv progresul.

Chiar și înainte de aplicarea noilor norme, investitorii care caută să evalueze expunerea la risc și marile companii internaționale care doresc să introducă obiective cheie de sustenabilitate în lanțurile lor de aprovizionare au crescut substanțial presiunea asupra companiilor pentru a deveni mai sustenabile. Acest lucru afectează firmele din toate sectoarele și de toate dimensiunile, inclusiv întreprinderile private și întreprinderile mici și mijlocii.

Din cel mai recent barometru C-suite al Mazars reiese faptul că trei sferturi dintre companii plănuiesc să sporească investițiile în inițiative de sustenabilitate. Cele mai mari bariere în calea investițiilor în ESG sunt finanțarea (52%), complexitatea (51%) și riscul de rentabilitate scăzută (49%).

În ceea ce privește raportarea, 63% dintre respondenții barometrului au elaborat deja un raport de sustenabilitate. Calitatea datelor a fost văzută ca fiind cea mai dificilă problemă (39%), urmată de prioritizarea lor (29%) și monitorizarea rezultatelor (28%).

„Dacă ne uităm la cele trei bariere principale identificate privind investițiile în ESG (finanțare, complexitate și rentabilitate scăzută), punctul lor de intersecție ar putea fi nevoia companiilor de a avea o înțelegere mai clară și mai profundă a impactului generat de integrarea factorilor ESG în strategia și operațiunile lor. Deoarece, atunci când decidenților li se prezintă întregul tablou, atât al riscurilor, cât și al noilor oportunități aflate la orizont, de obicei le este greu să ignore rentabilitatea investițiilor aferente.În ceea ce privește raportarea, feedbackul respondenților este foarte asemănător cu experiența noastră. Prioritizarea datelor care trebuie incluse în raport poate fi confuză, însă devine destul de intuitivă de îndată ce subiectele materiale ESG sunt identificate iar o structură clară a raportului este definită.Practic, prioritizarea subiectelor ESG materiale va permite companiilor să creeze o soluție cu rezultate măsurabile. Iar în acest punct intervine și preocuparea privind calitatea datelor, deoarece utilizatorii raportului vor trebui să aibă încredere în acuratețea, completitudinea și relevanța rezultatelor non-financiare prezentate. Fără această încredere, părțile interesate nu vor putea folosi raportul de sustenabilitate așa cum a intenționat compania care l-a publicat”, a menționat Laura Negrișoiu, Sustainability Director, Mazars România.

Lecții desprinse din provocările globale comune

Multe dintre problemele cu care se confruntă companiile în îndeplinirea cerințelor ESG sunt probleme comune, indiferent de poziția lor geografică. Ce pot face companiile pentru a se asigura că au o licență socială de operare, ce indicatori să folosească pentru a măsura progresul și cum să navigheze prin diferitele standarde și reglementări sunt întrebări cu care se confruntă majoritatea companiilor din întreaga lume. Discutând aspecte ale activității lor din țările respective, partenerii Mazars explică cum ar trebui abordate provocările globale și locale deopotrivă.

Analiza cost-beneficiu

Adoptarea regulilor ESG vine cu riscuri majore de neconformitate, dar și cu beneficii pe măsură, cum ar fi creșterea eficienței operaționale și scăderea costurilor. Studiul subliniază de ce o analiză cost-beneficiu în privința ESG poate ajuta companiile să realizeze acea schimbare de mentalitate necesară pentru a nu mai trata ESG ca pe o povară costisitoare din punct de vedere al conformității, ci ca pe o investiție în viitor.

Cine are avans și de ce?

Diferitele sectoare ale economiei se confruntă cu o serie de provocări comune în implementarea regulilor ESG. Cu toate acestea, multe companii au în continuare provocări specifice și se află în diverse etape în călătoria lor de sustenabilitate. Studiul identifică trei sectoare care au fost împinse în față, tocmai pentru că sunt printre cele mai expuse presiunilor din societate legate de ESG. În acest proces, ele au învățat câteva lecții care pot fi aplicate și altor sectoare.

Pentru liderii C-suite din România, ESG este o investiție de viitor

Semnalele sunt evidente, interesul pentru sustenabilitatea pe piața din România este în creștere. Potrivit barometrului C-suite Mazars 2021, 74% dintre directorii executivi din România se concentrează în prezent pe fiecare factor al matricei ESG și mai mult de jumătate dintre lideri (52%) au menționat că așteptările angajaților sunt principalul motor al investițiilor în ESG.

Cine sunt liderii din domeniu?

„Din experiența noastră, lideri în domeniul sustenabilității sunt companiile care au înțeles cu adevărat că, integrând sustenabilitatea în strategia și operațiunile lor, nu fac altceva decât să își protejeze afacerea pentru viitor.De obicei, aceste companii fac parte din industrii sau instituții financiare puternic impactate, care au acționat rapid asupra riscurilor lor de sustenabilitate, dar au evaluat și oportunitățile oferite de actuala perioadă de tranziție către o economie mai sustenabilă: au intrat pe noi piețe, și-au consolidat lanțul de aprovizionare sau au lansat mai multe produse sustenabile. Factorul lor intrinsec de succes este să aibă cel puțin un promotor al sustenabilității printre decidenții organizației care crede sincer în nevoia de schimbare și conduce procesul cu claritate și pragmatism”, a menționat Răzvan Butucaru, Partner, Financial Services & Advisory Leader, Mazars România.