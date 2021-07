Farmaciile, obligate să colecteze medicamentele expirate ale cetățenilor

Beatrice Spătaru (gds.ro)

În România, conform Ordinului Ministerului Sănătății nr. 119/2014, „Medicamentele expirate provenite de la populaţie vor fi depuse la farmacii sau puncte farmaceutice apropiate, în vederea eliminării finale, prin incinerare”. Din păcate, prevederea legală nu este foarte cunoscută și cantități mari de medicamente ajung anual la gropile de gunoi.

În anul 2017, datele Eurostat estimau că o cantitate de aproximativ 1.500 de tone de medicamente ajung în fiecare an la gunoi, lucru care afectează ecosistemul şi sănătatea oamenilor. Statistici actuale nu sunt disponibile, dar situația este îngrijorătoare. Pentru că legea nu este cunoscută și nici nu este clară pentru unii dintre angajații rețelelor farmaceutice, nu foarte mulți oameni știu că pot aduce medicamentele expirate în farmacii. La noi în țară, colectarea medicamentelor expirate de către farmacii nu este luată în serios, iar campaniile de conștientizare și informare lipsesc.

Pentru a vedea care este situația în Craiova am mers în mai multe farmacii ca să vedem dacă acestea cunosc ordinul și primesc medicamente expirate de la cetățeni. Totodată, am stat de vorbă și cu președintele Colegiului Farmaciștilor Dolj, dar și cu o organizație de mediu din Craiova, ca să ne dăm seama de consecințele existenței în sol și în ape a deșeurilor medicale.

Sunt obligate sau nu farmaciile să primească medicamente expirate de la cetățeni?

Președintele Colegiului Farmaciștilor Dolj, Ion Nicușor Duțu, spune că toate farmaciile cu circuit deschis sunt obligate să primească medicamente expirate sau neconsumate de la populație, chiar dacă acestea nu au fost cumpărate din farmacia respectivă.

,,Reglementările și obligațiile legale ne impun în farmaciile de circuit deschis să primim medicamente expirate sau neconsumate lăsate de pacienți sau aparținători, chiar dacă nu sunt achiziționate din farmacia respectivă, pentru predarea la distrugere către o societate autorizată. Acest lucru este specificat și în procedurile standard de lucru RBPF (Reguli de Bună Practică Farmaceutică) și reprezintă și un reper de punctare la vizita anuală RBPF, mai exact prezența în farmacie a dovezii distrugerii – pv-uri semnate de societățile autorizate. În ceea ce privește cadrul legislativ, în data de 04.02.2014 s-au aprobat Normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, care s-au publicat în Monitorul Oficial din 21 februarie 2014. La art. 38 al acestui Ordin al Ministerului Sănătății se prevede:

Art. 38. Deşeurile menajere trebuie sortate la locul de producere în componente reciclabile şi nereciclabile şi se colectează selectiv în recipiente specifice inscripţionate şi amplasate în locuri special amenajate, astfel:

c) Medicamentele expirate provenite de la populaţie vor fi depuse la farmacii sau puncte farmaceutice apropiate, în vederea eliminării finale, prin incinerare”, a spus președintele Colegiului Farmaciștilor Dolj, Ion Nicușor Duțu.

Tot Ion Nicușor Duțu afirmă că în fiecare farmacie trebuie să existe formulare care să se completeze împreună cu persoanele care vin să aducă medicamente expirate, dar și un contract valabil de preluare și transport al acestora, încheiat între farmacie și o firmă specializată.

,,Prevederea că farmacia trebuie să preia medicamente de la pacienți era prevăzută în Ordinul Ministerului Sănătății, nr. 962/2009 pentru aprobarea normelor privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea farmaciilor și drogheriilor: Art. 20. (1) Localul farmaciei comunitare trebuie să aibă următoarele încăperi:

să dispună de o zonă special dedicată păstrării medicamentelor expirate sau a celor colectate în vederea distrugerii;

Farmacia trebuie să aibă formulare disponibile pentru a completa alături de pacient sau aparținător un proces verbal de predare-primire și, desigur, un formular de completat pentru trimiterea la distrugerea ulterioară a produselor incriminate la societatea abilitată. De asemenea, trebuie să existe și un contract valabil de preluare și transport deșeuri de acest tip – medicamente expirate/neconforme – încheiat între farmacie și societatea autorizată”, a mai spus Ion Nicușor Duțu.

,,La țară, la marginea satului e plin câmpul de medicamente”

Farmaciile Catena, Dona, Dr. Max, Anacora, Trei F și Pharma Plus sunt doar câteva dintre farmaciile craiovene care acceptă medicamente expirate de la cetățeni. Pentru că situația nu este cunoscută oamenilor continuă să le arunce la gunoi, în chiuvetă sau în WC. Și chiar dacă se întâmplă mai rar, unii își fac curaj să întrebe dacă pot să le aducă în farmacii.

,,Sigur că da. Tot timpul vin să aducă. Nu e o regulă. Dar dacă le au, ei vin și le aduc. Ei tot timpul au venit și au adus în farmacie medicamente expirate sau de la cei care au murit și nu mai ce să facă cu ele. Noi le strângem. Ei semnează un proces-verbal. Se pune ștampila, iar medicamentele se dau la distrugere când se strâng mai multe. Se face un colet, se întocmesc actele necesare și se dau mai departe la distrugere. Sâmbăta trecută, ne-a adus o doamnă două plase pe care le-am dat, că nu puteam să le ținem. Le-am pus într-o cutie și le-am trimis. Nu le putem ține nici noi în farmacie. Au venit, ne-au întrebat, le-am spus că ne-ar trebui și nouă o copie după buletinul lor, pentru că se întocmesc niște acte. Nu neapărat să vină ei cu copie, că le facem noi. Doar cu buletinul. N-ar strica să fie o campanie. Să nu le mai arunce pe la tomberoane și peste tot, și mai ales la țară. La țară, la marginea satului e plin câmpul de medicamente”, a spus una dintre farmacistele Catena.

La Farmacia Dr. Max oamenii vin foarte rar să aducă medicamente expirate, iar farmaciștii resimt clar lipsa unei campanii de promovare.

,,Se semnează proces-verbal de predare-primire și se returnează la firma care le distruge. Foarte rar vin oamenii să aducă. Ar trebui să fie campanii de informare. Dacă s-ar ocupa cineva să promoveze lucrul acesta ar fi chiar ok. Până acum, nu au venit oameni care să întrebe dacă pot aduce medicamente expirate”, a spus o farmacistă Dr. Max.

Procesul de colectare a medicamentelor expirate este mult mai dezvoltat în alte țări

Dacă în România colectarea medicamentelor abia există și începe să se dezvolte, alta e situaţia în străinătate.

Farmacia Anacora din Craiova sfătuiește oamenii, ori de câte ori are ocazia, să aducă medicamentele expirate sau cele pe care nu le mai folosesc la orice farmacie pentru că este interzis să le arunce la gunoi.

,,Da. Noi mereu le spunem că pot să le aducă la orice farmacie. În mod normal, așa ar trebui, să le poată aduce în orice farmacie. Dar anumite farmacii nu acceptă pentru că este o întreagă procedură. Trebuie să ai un contract cu o firmă care să vină să le ridice și vine și le ridică contra cost. De exemplu, sunt persoane care vin și ne întreabă, că le-au rămas medicamente de la persoane din familie care au decedat și nu știu ce să facă cu ele. Și le spunem mereu să nu le arunce la gunoi, ci să le aducă în orice farmacie.

În celelalte țări este la intrare un recipient. În mod normal, așa ar trebui să fie în orice farmacie. Omul să vină, să arunce plăsuța. Să nu-l întrebe nimeni de nimic. Este o procedură. Totul se face ad litteram. Este complet interzis să arunce medicamente la gunoi. Nu știi unde ajung și cine dă peste ele și ce se poate întâmpla după acea. Plus că degradează ecosistemul”, a spus una dintre farmacistele de la Anacora.

O campanie de colectare a strâns 7 tone de medicamente expirate

Acum doi ani, rețeaua farmaceutică Dona a desfășurat campania ,,Farmacia de acasă-check”, prin care stăteau de vorbă cu oamenii și îi consiliau cu privire la medicamentele expirate, cu ambalaj deteriorat sau care nu mai sunt de folos, întrucât tratamentul s-a oprit. La campanie au participat peste 30.000 de români și cu ajutorul lor s-au colectat 7 tone de medicamente expirate, care au fost preluate de o firmă specializată, în vederea incinerării, conform legii.

,,Da, oamenii aduc medicamente expirate. Bine, majoritatea cred că nu știu. Fiecare farmacie are obligația să ia produsele expirate. La rândul ei, farmacia respectivă are expiratele ei, nu neapărat aduse de la pacienți. Nu strângem foarte multe, nu știu să spun o cantitate. Depinde. Când a fost campania, că am avut o campanie, am strâns mai multe. Dar acum, mai rar”, a spus farmacista Dona, Craiova.

Procedura nu este foarte complicată, dar necesită multă răbdare

Pentru farmacii colectarea medicamentelor expirate reprezintă un cost suplimentar pentru că, în funcție de cantitatea primită, ele plătesc firmele specializate în incinerare.

La o altă farmacie din lanțul Catena, din zona gării, una dintre farmaciste explică mai în amănunt procedura. Ca să putem duce medicamentele expirate la farmacii este nevoie de trei procese-verbale, unul care rămâne la farmacie, unul pentru firma specializată care le arde și unul pentru persoana care vine și le aduce.

,,Da, știu oamenii despre asta. Aduc medicamente destul de rar, chiar foarte rar. O dată la mult timp. Se face un proces-verbal în triplu exemplar, unul se duce la persoana care le aduce, unul merge la firma care le arde, firmă care vine și le și ia de la noi o dată la ceva timp sau când strângem noi cantități mai mari, dar nu prea se strâng cantități mari.

Îi sunăm și vin și le iau. Și unul rămâne la noi în farmacie. Unii probabil știu asta că le aduc, cei care sunt conștiincioși, ca să zic așa, le aduc. În general, le aduc mai mult vârstnicii, bătrânii decât tinerii. Mai rar, dar aduc. Începe să prindă contur, oarecum și chestia asta și pe la noi, de la an la an. În general, le cam duc la medicii de familie.

Dar astea sunt cazuri rare, atunci când au decese în familie și le rămân. Doar în cazurile astea, când au decese prin familie sau bunici cu diverse afecțiuni și le mai uită, le mai ascund. Poate să le aducă oricine de oriunde. Important e să faci procesul ăla verbal, să le dai la ardere. Procedura în sine, pe care o știe toată lumea, e în legislație, nu e ceva individual, ce aparține de fiecare farmacie sau fiecare lanț. În mod normal și legal și corect ar fi să primească toată lumea.

Din cauza procedurii, care e destul de anevoioasă pentru că, la noi e simplu facem procesul în trei exemplare, unul ți-l dăm ție, două le păstrăm noi, durează până se strânge o anumită cantitate. Apoi, la procesele astea verbale trebuie să treci comprimatele, loturile și de asta se ferește toată lumea. O să se obișnuiască pentru că, la un moment dat, o să ajungă să ia amenzi pe chestia asta și siguri o să fie mai receptivi”, spune o altă farmacistă Catena.

Și în farmaciile Trei F se pot duce medicamente expirate, chiar dacă procedura este greoaie și se plătește pentru ardere. Cu reținere, se poate.

,,În principiu se poate, dar este o procedură foarte greoaie pentru că noi mai departe trebuie să plătim ca să le ardem”, Farmacia Trei F.

Oamenii știu și nu știu

Unii dintre craioveni știu că medicamentele expirate pot fi aduse la orice farmacie, dar există și o parte care nu a auzit nimic.

O tânără știa că poate aduce medicamentele expirate în farmacie, dar niciodată nu le-a adus. ,,Știam, dar nu le-am adus niciodată. Nu mi-au expirat prea multe. Da, nu mai știu de unde am aflat, dar știam informația”, a spus femeia.

Pentru că nu auzise că le poate aduce la farmacie, o altă craioveancă, obișnuia să le arunce la gunoi.

,,Nu am adus. Nu știu. N-am auzit până acum. Și dacă am le aruncăm, nu le strângem. Ce să le facem? Și ce fac farmaciile cu medicamentele dacă le primesc. Le fac din nou? Când o mai fi, o să le strâng și o să le aduc la farmacie”, a spus ea.

,,Nu știu care este procedura. Nici n-am avut cereri”

Din cauza legii care nu e foarte specifică, dar și din cauza costurilor care sunt suportate de către farmacii, nu toate farmaciile din Craiova primesc medicamente expirate. Două dintre farmaciile care nu cunosc legea și nu primesc medicamente expirate sunt Farmaciile Nr. 1 și Nr. 15 din Craiova.

,,Nu există legislația, în sensul unei legi care să ne specifice lucrul acesta. Noi când dăm expiratele noastre din farmacie către firma specializată pe distrugere plătim pentru treaba asta. Și atunci, noi nu avem posibilitatea legală să luăm medicamente. Nu avem pe ce bază, pe ce hârtie, pe ce chestie. Cum justific? Pentru că eu, când scot medicamentele expirate din farmacie, le scot pe baza unei hârtii explicative și justificativă, pentru ca cel care le distruge să știe ce distruge. Noi avem un contract cu o firmă specializată de distrugere a medicamentelor expirate, doar că eu nu știu de chestia asta. Nu există lege. Nu ne-a anunțat nimeni că există. Nu am văzut legea respectivă. Tocmai de asta nici noi nu putem să punem în aplicare. Dacă s-ar da, sigur”, au spus cei la Farmacia Nr. 1.

Unii dintre farmaciști nu cunosc procedura, iar dacă nu au fost oameni care să vină să aducă medicamente sau să întrebe, n-au fost cereri, atunci nu s-a luat nicio măsură.

,,Noi nu primim. Sunt farmacii care da, primesc. Au contracte. Noi avem contracte, dar pentru ale noastre. Nu știu care este procedura. Noi avem pe depozitul nostru și noi acolo le trimitem, ce ne expiră nouă în farmacie. Dar pentru pacienți, ca să le primim aici, nu știu care este procedura. Nici n-am avut cereri. Nu au venit oameni să aducă sau să întrebe”, a spus una dintre farmacistele de la Farmacia Nr. 15.

O altă farmacie din Craiova care nu primește medicamente expirate este Farmacia Al Shefa. Farmacia are contract cu firma care ridică medicamentele lor expirate din depozit, dar nu și pentru cele de la cetățeni.

,,Nu sunt stabilite amenzi dacă refuză, însă toate farmaciile care au contract cu Casele de Asigurări Județene au obligația contractului cu firme de profil în preluarea și distrugerea medicamentelor expirate sau predate de către pacienți”, a mai spus Ion Nicușor Duțu, președintele Colegiului Farmaciștilor Dolj.

Deșeurile medicale, o problemă majoră

Go România este o asociație din Craiova care se ocupă cu reziliența și schimbările climatice, cu o activitate destul de amplă în zona deșeurilor. Ajută la strângerea gunoaielor din ape și spațiile verzi din Dolj.

,,Chiar este nevoie de măsuri în acest sens. Există mai multe tipuri de deșeuri rezultate din activitățile centrelor medicale. Acestea pot varia de la pastile și soluții cu un impact scăzut asupra mediului, până la deșeuri cu risc biohazard și chiar deșeuri radioactive.

De asemenea, nici ambalajul acestor pastile nu este de ignorat când vorbim despre deșeuri rezultate din activitățile medicale. În alte țări din Europa și din lume, pastilele se vând vrac, nu înfoliate separat cum este acum la noi. Bineînțeles că, în momentul de față, există o problemă majoră în ceea ce privește deșeurile din activitatea persoanelor fizice, a cetățenilor de rând, în urma expirării medicamentelor sau chiar a utilizării diferitelor aparate cu consumabile cu risc biohazard (ace de seringă, ace de la aparate de testare a glicemiei, baterii speciale, etc.).

În mod normal, acestea ar trebui neutralizate de operatori certificați, care nu lucrează direct cu persoane fizice. Astfel, singura soluție ar fi returnarea acestora în centre speciale sau în farmacii ”, au spus cei de la asociația Go România.

Medicamentele expirate aruncate la gunoi sau care ajung în ape reprezintă un pericol pentru sănătatea noastră și pentru mediul înconjurător. Important este ca atunci când avem medicamente expirate să le ducem în farmacii. (Marina Andrei)