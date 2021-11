Flanco ajunge la o rețea de 160 de magazine, în urma celor mai recente deschideri, în Arad și Bârlad

Flanco își continuă strategia de expansiune eficientă, alegând centre comerciale cu trafic ridicat pentru noile sale magazine din Arad și Bârlad. Odată cu noile deschideri, retailerul ajunge la o rețea de 160 de puncte de vânzare, situate în 112 orașe ale țării.

Flanco a deschis vineri cel de-al doilea magazin al său din Arad, situat în Atrium Mall. Pe o suprafață de 450 mp, noul magazin Flanco pune la dispoziția clienților o gamă optimizată de produse, oferte speciale de inaugurare, precum și toate serviciile oferite în celelalte magazine ale rețelei.

La finalul lunii, pe 30 noiembrie, va avea loc și deschiderea magazinului din Bârlad, situat, de asemenea, într-un centru comercial – Bârlad Value Center, și al doilea la număr din oraș. Cu o suprafață de 450 mp, magazinul își așteaptă primii clienți în zilele următoare, cu oferte variate, produse de calitate și mărci cunoscute. În plus, începând cu data de 3 decembrie, clienții vor putea utiliza voucherele primite în cadrul programului “Rabla pentru electrocasnice”, profitând, simultan, și de ofertele de inaugurare.

“În ciuda dificultăților aduse de pandemie și de măsurile de restricție, pe tot parcursul anului am continuat să investim în magazine fizice cu potențial, în paralel cu consolidarea platformelor digitale, ajungând, astfel, la o rețea de 160 de puncte de vânzare”, spune Ionuţ Cîrstea, Retail Manager Flanco. “Deschiderea de magazine în centre comerciale cu trafic ridicat, precum Atrium Mall și Bârlad Value Center, se înscrie în strategia noastră de dezvoltare, trasată în urma reevaluării rețelei de magazine fizice de la finalul anului trecut. Cu produse pre-selectate pentru clienți, astfel încât aceștia să găsească la raft repere de calitate și best seller-uri, dar și servicii de finanțare diverse și posibilitatea de a ridica din magazin comanda online, cele două magazine aduc o experiență omnichannel cumpărătorului, la fel ca celelalte puncte ale rețelei.”

Investiția în cele două magazine s-a ridicat la o valoare de aproximativ 1,5 milioane lei.

Toate cele 160 de magazine din rețeaua Flanco, aflate în 112 orașe ale țării, oferă clienților servicii de finanțare avantajoase, precum cumpărături cu carduri de credit cu până la 40 de rate fără dobândă sau cumpărături în rate, direct în magazin, fără adeverințe. Totodată, serviciul de “Livrare și verificare produs direct în magazin” este disponibil în toată țara, oferind cumpărătorilor transport gratuit și posibilitatea de a verifica în magazin, împreună cu un consultant, produsul comandat online.

Cele două noi magazine Flanco vor fi deschise de luni până duminică, între orele 10-21, la adresele centrelor comerciale – Calea Aurel Vlaicu 10-12 (Atrium Mall Arad), respectiv, B-dul Republicii 320 (Bârlad Value Center).