Franța interzice rețelele de socializare pentru persoanele sub 15 ani: proiect de lege adoptat de Adunarea Națională

Legislatorii francezi au adoptat un proiect de lege care interzice utilizarea rețelelor de socializare de către persoanele sub 15 ani, într-o mișcare susținută de președintele Emmanuel Macron pentru a proteja copiii de timpul excesiv petrecut în fața ecranelor.

Textul a fost aprobat de Adunarea Națională cu 130 de voturi pentru și 21 împotrivă, într-o sesiune nocturnă de luni spre marți, și urmează să fie discutat în Senat, camera superioară a Franței, înainte de a deveni lege.

Macron: un pas major pentru protecția tinerilor

Președintele francez a salutat votul ca fiind un „pas major” pentru protejarea copiilor și adolescenților, subliniind că „emoțiile copiilor și adolescenților nu sunt de vânzare sau de manipulat”.

Autoritățile intenționează ca măsurile să fie aplicate de la începutul anului școlar 2026 pentru conturile noi. Conturile existente vor trebui dezactivate până la 31 decembrie 2026, conform fostului prim-ministru Gabriel Attal, lider al partidului Renașterea în Adunarea Națională.

Interdicții și excepții

Proiectul de lege prevede:

Interdicția accesului la rețele sociale online pentru minori sub 15 ani

Interzicerea telefoanelor mobile în licee, consolidând măsura adoptată în 2018 pentru colegii (11–15 ani)

Excluderea platformelor educaționale și a enciclopediilor online

Implementarea interdicției va necesita un sistem eficient de verificare a vârstei, în curs de dezvoltare la nivel european.

Motivele legii și riscurile identificate

Autoritățile franceze și organizațiile de sănătate publică semnalează că rețele precum TikTok, Snapchat și Instagram pot avea efecte negative asupra adolescenților, în special asupra fetelor, printre care:

hărțuire cibernetică ,

, expunere la conținut violent ,

, impact negativ asupra sănătății mintale.

Controverse și critici

Unii politicieni și organizații de protecție a copilului critică interdicția:

Arnaud Saint-Martin (LFI): „paternalism digital” și răspuns „prea simplist”

Nouă asociații pentru protecția copilului: platformele ar trebui trase la răspundere, nu interzise

Fostul prim-ministru Elisabeth Borne a avertizat că implementarea corectă este mai complicată și trebuie începută cu școlile gimnaziale, potrivit France 24.