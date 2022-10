Generalul Mihail Iakovlef: ”Putin a pierdut războiul, dar nu știe încă”

Invitat în platoul postului francez de televiziune BFMTV, generalul Mihail Iakovlef, fost adjunct al Statului major al Centrului de comandament militar al forțelor NATO, a exprimat o opinie tranșantă privind stadiul actual al războiului din Ucraina. În opinia sa, armata rusă se dezintegrează zi după zi, iar soldații ce o compun sunt extenuați. În timp ce armata rusă înregistrează înfrângeri, pierzând deja numeroase orașe strategice din Ucraina intrate de acum sub controlul trupelor ucrainene, apar tot mai multe semne de întrebare privind capacitatea Moscovei de a duce la bun sfârșit ceea ce Vladimir Putin a numit ”operațiune militară specială”, declanșată la 24 februarie.

”Pe cale să moară sub ochii noștri”

Vladimir Putin – a afirmat cu tărie generalul Iakovlef – ”a pierdut și încă nu știe acest lucru, dar adevărul îi va arăta drumul… Această evoluție poate dura câteva zile, în cazul unei prăbușiri, dar poate dura luni de zile. El, însă,a pierdut. Armata sa cea mai puternică, Grupul militar de Vest care a fost angajat în Ucraina este pe cale să moară sub ochii noștri. Sunt vizibile ultimele spasme, nu a mai rămas din el mare lucru”, a detaliat fostul militar. Domnia sa crede că, în plus față de contra-ofensiva ucraineană, facilitată de livrările de arme ale Occidentului, deruta rușilor se explică de asemenea prin starea morală a trupelor ruse.”Sunt oameni total epuizați în urma unui an de război”, subliniază Iakovlef. „Cea mai mare parte a soldaților ruși au început manevre încă din luna septembrie anul trecut, în Belarus.Au dormit în tabere, au făcut niște așa-zise exerciții și au trecut frontiera în Ucraina, la 24 februarie, fără a ști de ce”.

Generalul Iakovlef nu este singurul care mizează pe o înfrângere a armatei ruse. Tot la BFMTV, fostul ambasador al Franței în Statele Unite Gérard Araud a estimat că președintele Vladimir Putin este ”pe cale de a suferi un eșec în Ucraina”.

Miercuri seară, fostul președinte al Franței François Hollande constata că omul forte de la Kremlin, din ce în ce mai criticat inclusiv în plan intern, este ”într-o poziție de slăbiciune” și ”încearcă să-și camufleze înfrângerea”.