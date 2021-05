Groupama Asigurări își consolidează poziția de lider în asigurările agricole

Seceta, evenimentul care a produs cele mai multe și mai mari daune în ultimul an agricol

Groupama Asigurări, unul dintre liderii pieței de asigurări din România, a subscris prime brute în valoare de 64 milioane lei în anul agricol 2019-2020. Lider pe acest segment, Groupama a plătit către fermieri daune în valoare de peste 93 milioane lei, mai mult decât dublu față de anul anterior. Seceta, grindina, furtuna și ploile excesive au produs cele mai mari daune.

Și în ultimul an agricol seceta a rămas pe primul loc în topul evenimentelor climatice care au afectat culturile din România, pentru care Groupama Asigurări a plătit daune de 80 de milioane de lei. De la an la an, poate fi observat cum diferite regiuni din țară sunt afectate într-o măsură mai mare sau mică de seceta extremă, însă cele mai mari daune sunt grupate în sudul și estul țării, acolo unde se află, de altfel, 3 treimi din suprafața agricolă totală.

Cu toate că seceta este un risc ce poate fi acoperit printr-o asigurare, la fel ca grindina, furtunile, inundațiile și nu numai, gradul de cuprindere în asigurare a suprafețelor agricole din România este în continuare unul mic, o mare parte din suprafețele cultivate ale țării nefiind asigurate.

“Venim după un an de secetă extremă și observăm că toate culturile pot fi vulnerabile în fața fenomenelor meteo, nu doar în România, ci oriunde pe acest glob. Totuși, într-o țară care continuă să fie în primii 5 producători agricoli europeni, agricultura și modul prin care asigurăm continuitatea în acest sector al economiei au un rol deosebit de important.

Sprijinirea fermierilor este necesară și credem că la fel de necesară este și o mai mare concentrare a măsurilor în această direcție, inclusiv la nivel legislativ. Noi, la Groupama, am creat produse special adaptate pentru nevoile lor, cele pentru asigurarea culturilor agricole fiind subvenționabile, și vom continua să venim în întâmpinarea fermierilor, pentru că este nevoie de un grad mai bun de penetrare a asigurărilor la nivelul suprafețelor arabile. În prezent, estimăm că acesta se află undeva la sub 30%, ceea ce este destul de puțin comparativ cu alte țări din Europa. Mutualizarea riscurilor poate fi o cale pentru creșterea gradului de acoperire în asigurările agricole, acest principiu bazat pe solidaritate fiind unul care are putea avea un aport pozitiv.

Măsurile de prevenire a riscurilor au și ele o contribuție relevantă în dezvoltarea unei agriculturi sustenabile, în care fermierii să poată avea planuri pe termen lung, indiferent de condițiile climatice. Tocmai de aceea, recomandarea noastră pentru fermieri este de a analiza cât este de expusă la risc cultura lor, raportându-se nu numai la prezent, ci și la istoricul climatic din ultimii ani, care ne arată nu numai cât de imprevizibile sunt fenomenele meteo extreme, dar și că ele sunt mai frecvente decât ne-am aștepta”, a declarat Călin Matei, Director General Adjunct, Groupama Asigurări.

Măsurile pentru sprijinirea fermierilor, precum subvenționarea primei de asigurare, pot avea efecte pozitive, însă ele trebuie corelate cu o creștere a gradului de conștientizare a riscurilor, dar și cu alți factori pentru a obține rezultate cuantificabile. În cazul Groupama Asigurări, de la introducerea Submăsurii 17.1, nu s-a înregistrat o creștere semnificativă a numărului de fermieri care aleg să-și asigure culturile, ci doar a fost lărgită gama de riscuri asigurate de clienții deja existenți. Conform datelor companiei, o consecință direct legată de subvenționarea primei de asigurare a fost creșterea suprafeței asigurate pentru secetă, de la 12.000 ha în 2017-2018, la 55.000 ha în 2018-2019, respectiv 85.000 ha în 2019-2020.

Per total, portofoliul Groupama Asigurări a evoluat de la aproximativ 600.000 ha în 2012-2013, la 800.000 ha în 2017-2018, iar după introducerea primei subvenționabile, la 815.000 ha în 2018-2019, respectiv 835.000 ha în anul următor.

În ultimii 10 ani, asigurările agricole au câștigat teren, însă ele continuă să întâmpine o serie de provocări, de la retincența în rândul fermierilor, la reducerea suprafețelor irigate sau lipsa investițiilor sustenabile. Antiselecția riscului este, de asemenea, o problemă în creștere în ultima perioadă, acest lucru însemnând că din ce în ce mai mulți clienți preferă să achiziționeze asigurări care acoperă doar riscurile cele mai probabil să se întâmple, fără a lua în considerare și alte riscuri suplimentare, mai puțin frecvente, dar cu un impact la fel de semnificativ.

Groupama Asigurări dispune de un portofoliu complex, oferindu-le fermierilor polițe de asigurare flexibile, personalizabile și care pot prelua o serie de riscuri specifice.

Fermierii pot depune solicitări pentru asigurarea culturilor agricole în perioada octombrie – iulie, lunile mai și iunie, dar și noiembrie și decembrie, fiind perioade de vârf. Deși există diferențe între regiuni în ceea ce privește incidența anumitor riscuri, conform datelor companiei acoperirile solicitate cel mai des de fermieri vizează riscuri precum grindina, furtuna, ploile, incendiul, seceta, arșița sau înghețul. Portofoliul Groupama Asigurări include Asigurărea culturilor agricole Standard, Asigurări pentru animale, păsări, viță de vie și pomi fructiferi, dar și pentru utilaje agricole, clădiri de fermă, silozuri și stocuri. Fermierii pot asigura culturi variate, de la grâu, orz, orzoaică, rapiță, floarea-soarelui, porumb, cartofi, sfeclă de zahăr, muștar, soia și multe altele.

