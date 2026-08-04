La Kuqa, în prefectura Aksu din Regiunea Autonomă Xinjiang-Uigură, a fost lansat în 3 august evenimentul „În această vară, ne întâlnim în Xinjiang”, o inițiativă globală de creare de conținut cu participarea unor creatori digitali și influenceri globali.

Lansarea a avut loc la Muzeul Kucha din oraşul Kuqa și a oferit o imagine completă a moștenirii milenare a civilizației antice de pe Drumul Mătăsii și a vitalității inovatoare care se dezvoltă în pas cu vremurile.

Odată cu lăsarea serii, influencerii chinezi și străini au asistat la mai multe spectacole artistice, desfăşurând activități interactive. Ulterior, au vizitat sălile de expoziție ale muzeului.

Organizatorii evenimentului au adresat un călduros bun venit influencerilor invitaţi, exprimând speranța ca aceștia să simtă cu sufletul frumusețea și vitalitatea acestui pământ, să captureze și să împărtășească momentele de neuitat ale călătoriei lor, transmițând mai departe peisajele și poveștile locurilor vizitate unui public cât mai larg.

În plin sezon turistic de vară, interesul pentru călătoriile în China, mai ales în Xinjiang, este în creștere continuă. În august, peisajele din Aksu sunt de o frumusețe răscolitoare, iar fructele sunt deja coapte. Aceşti influenceri vor deveni ambasadori ai turismului în Xinjiang, pornind din Kuqa pe trei trasee distincte pentru a explora în profunzime regiunea Aksu, documentând și împărtășind peisajele naturale unice, patrimoniul cultural, specificul local și dinamica dezvoltării regiunii.