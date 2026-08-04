Meteorologul Wang Jingsong, laureat „William Nordberg”

Cercetătorul Wang Jingsong din cadrul Direcţiei Meteorologice a Chinei a primit luni medalia „William Nordberg”, în cadrul celei de-a 46-a adunări științifice a Comitetului pentru Cercetare Spațială (COSPAR), desfășurate la Florența (Italia), pentru contribuțiile remarcabile în aplicațiile științelor spațiale. Wang Jingsong a devenit primul om de știință chinez care a primit această medalie, dar și denumirea unui asteroid cu numele său.

COSPAR reprezintă o organizație științifică interdisciplinară preocupată de progresele internaționale privind investigațiile științifice efectuate cu vehicule spațiale, rachete și baloane.

Wang Jingsong este directorul Centrului Național de Meteorologie prin Sateliți din China și proiectant-șef al programului de sateliții meteorologici Fengyun, o componentă importantă a sistemului global de observare complexă. Acesta a obținut mari progrese tehnologice în platforma nedirecțională de formare cu înaltă precizie a imaginilor solare, de formare a imaginilor aurorelor cu câmp vizual larg și în multe alte cercetări. De asemenea, a prezentat noi metode privind cunoașterea și stimularea interacțiunii dintre Soare și Pământ, instituind primul sistem chinez de prognoză numerică a vremii spațiale‌ și modelul de inteligență artificială privind prognoza multilaterală a vremii spațiale Fengyu, primul model de acest gen la nivel mondial.

Pe baza celor două rețele de sateliți Fengyun și a celor aproape o sută de stații meteorologice pentru vremea spațială, China este una din cele două state ale lumii care au capacitatea de observare în toate lanțurile a vremii spațiale, alături de SUA. Tehnologiile aferente au fost utilizate în sistemul de navigație prin satelit Beidou, programul de explorare lunară Chang’e, misiunile de explorare planetară Tianwen, programul de expediție solară Kuafu și în alte proiecte spațiale majore.

Serviciile meteo chineze privind vremea spațială au fost clasate la categoria A în toate privințele, într-o evaluare comună făcută de Organizația Meteorologică Mondială și Organizația Internațională a Aviației Civile, fiind unicul sistem din lume care a ajuns la această performanță.

În China, toate datele, produsele, prognozele și aplicațiile bazate pe sateliți meteorologici, sunt asigurate de stațiile și centrele meteorologice de la diferite niveluri. Sateliții meteorologici Fengyun oferă servicii în peste 139 de țări și regiuni. Tehnologiile aferente au fost integrate cu soluția de prognoză inteligentă meteorologică MAZU.