Intoleranță la gluten, ce mâncăm? Platou tradițional și prăjituri fără gluten

În ziua de astăzi, pentru că tot mai multe persoane suferă de o afecțiune autoimună pe numele ei boala celiacă sau enteropatie glutenică, găsim în oferta magazinelor, a cofetăriilor si a restaurantelor, o gamă largă de produse speciale, platouri tradiționale adaptate, prăjituri fără gluten, torturi, etc.

Conform specialiștilor, boala celiacă este o afecțiune digestivă autoimună reprezentată de o reacție inflamatorie a intestinului subțire după ingestia de gluten alimentar. Ca să înțelegem mai bine inclusiv termenul acesta de autoimun, specialiștii ne explică că bolile autoimune sunt reprezentate printr-o manifestare multisistemică tulburată in care practic sistemul imunitar atacă organismul într-un mod greșit. Cu alte cuvinte, sistemul imun confundă structurile propriului corp cu pericolele străine și reacționează continuu in ideea de a-l proteja. Reacția anormală a sistemului imunitar poate genera una din cele peste 80 de boli autoimune, boli care pot afecta anumite părți ale corpului sau întregul organism.

În multitudinea de boli autoimune care au o incidența tot mai mare în ultimii ani, regăsim artrita reumatoida, lupusul eritematos sitemic, scleroza multiplă, diabetul zaharat de tip 1, psoriazis, tiroida hashimoto, vasculita, boala Addison, hepatita autoimună, si desigur, boala celiacă.

În cazul bolii celiace, specialiștii nu cunosc cauza exactă a declanșării ei dar, multe studii și cercetări au arătat că construcția genetică împreună cu consumul de alimente cu gluten si alți factori, pot contribui foarte mult. Construcția genetică se referă la gene si implicit la transmiterea lor pe cale ereditară, deci este de înțeles faptul că această afecțiune este mult mai des întâlnită la persoanele care au cel puțin un membru în familie cu boala celiacă sau alte boli autoimune cum ar fi dermatita, diabetul de tip 1, boala tirodiană, colita microscopică, boala Addison, sindromul Down sau sindromul Tuner. De asemenea, infecțiile si bacteriile gastrointestinale repetate pot influența mult declanșarea bolii.

Când sistemul imunitar reacționează exagerat la glutenul din alimente, această reacție are un efect dăunător asupra proeminențelor minuscule, care sunt practic învelișul intestinului subțire.

Simptomele bolii celiace pot varia foarte mult și diferă la copii si adulți. Printre semnele si simptomele digestive la adulți regăsim diareea, oboseala, durerea abdominală, greață și vărsături, constipație, pierderea în greutate, dar și unele simptome care în mod surprinzător, nu au legătura cu sistemul digestiv. Unele dintre acestea sunt osteoporoza (pierderea densității osoase), anemia (din cauza deficitului de fier), dermatita herpetiformă (erupția cutanată cu mâncărime), ulcerații la nivel bucal, furnicături si amorțeală in membre (leziuni ale sistemului nervos), oboseală și dureri de cap, dureri articulare, etc.

La copii însă, boala celiacă are mai puține simptome. Scaunele palide și urât mirositoare, constipația și gazele, greața și vărsăturile, diareea cronică.

Atât la adulți cât și la copii, intoleranța la gluten joacă un rol deosebit de important in declanșarea simptomelor. Glutenul este o proteină care se găsește în cereale precum orzul, secara, grâul, dar și in foarte multe produse alimentare. Este sută la sută necesar să urmați sfatul medicului dumneavoastră în cazul in care vă stabilește o dietă fără gluten pentru că altfel, urmările ar putea fi grave. Fără o dietă potrivită sau fără tratament adecvat, boala celiacă poate duce la complicații care pot afecta întregul organism permanent, la infertilitate, malnutriție, osteoporoză, sau chiar cancer.

În ziua de astăzi, o dietă fără gluten nu mai este atât de provocatoare cum era în trecut. Există foarte multe alimente fără gluten (cartofii, orezul, peștele, carnea, ouăle, fructele si legumele, etc), astfel că, restaurantele și cofetăriile și-au adaptat ofertele ținând cont și de această afecțiune. În meniurile restaurantelor găsim o varietate de platouri diverse pentru toate momentele zilei, chiar și celebrul platou tradițional. Pentru că desertul este cel mai așteptat moment al fiecărui prânz sau cină, restaurantele s-au gândit să ne ofere o gamă largă de prajituri fără gluten, torturi și alte delicii minunate, pentru a vă crește calitatea vieții nefiind forțați să renunțați la anumite activități, cum ar fi cinatul in restaurant.