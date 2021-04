Joe Biden, la 100 de zile de la instalarea la președinția Statelor Unite

Un ambițios discurs de reforme în Congresul american



Maria Capitaine

Administrația Biden a împlinit joi 100 de zile. Evenimentul a fost marcat printr-un discurs de politică generală, primul de acest gen de la instalarea la Casa Albă, rostit de președintele Joe Biden în fața camerelor reunite ale Congresului Statelor Unite. Și încă o noutate în istoria Americii: reuniunea camerelor Congresului a fost dirijată, pentru prima oară în istoria țării, de două femei – Kamala Harris, vicepreședinte al Statelor Unite, și Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților. Pandemia a obligat la măsuri sanitare severe. Au putut participa doar 200 de persoane. O supervigilenţă a fost manifestată și în privința securității desfășurării evenimentului. Au fost luate măsuri de securitate excepționale în interiorul și exteriorul Capitoliului, baricadat împotriva riscului unor acțiuni ale extremiștilor de dreapta alimentat de amenințări venite în mare număr în ultimele zile pe adresa Capitoliului.

„America își revine!”, a anunțat Joe Biden în deschiderea primului său discurs de politică generală în fața Congresului american. În opinia tuturor corespondenților de presă, a fost un discurs „triumfal”, plin de optimism, dar și de importante anunțuri referitoare la reformele pe care intenționează să le pună în aplicare în perioada următoare. „Am venit să vă vorbesc despre actualele crize, dar și de posibilitățile de ieșire din ele”, a spus Biden, punând un accent primordial pe ieșirea din pandemie și pe relansarea economică.”Nu am fost niciodată atât de încrezător și de optimist privind viitorul țării”, a lansat Biden în același Capitoliu unde la 6 ianuarie persoane violente au irupt pentru a încerca să împiedice cerificarea victoriei sale în alegerile prezidențiale. „A avut loc atunci cel mai grav atac împotriva democrației noastre înregistrat vreodată de la războiul civil”…”Am reușit să evităm prăbușirea într-o prăpastie a insurecției și a autocrației, într-o gravă pandemie și durere, dar nu am ieșit slăbiți din această încercare”, a reamintit Biden. „Lucrăm din nou, visăm din nou, descoperim din nou, suntem din nou în fruntea întregii lumi, America nu abandonează”, a lansat pe un ton impresionant, în aplauzele celor prezenți, președintele Biden.

Domnia sa a salutat în primul rând succesul enorm din campania de vaccinare.”Noi am promis 100 milioane de injectări în primele 100 de zile ale președinției mele, dar am depășit 200 milioane” , a spus Biden, subliniind că „rămâne încă mult de făcut până la învingerea virusului, chiar dacă ceea ce am făcut deja reprezintă cea mai mare performanță logistică cunoscută vreodată”. Biden a explicat apoi cum sfârșitul pandemiei va fi „o ocazie istorică pentru operarea unor schimbări structurale masive”, preconizând un plan de cheltuieli publice masive pentru reconstruirea economiei și „pentru rivalizarea cu concurenți mondiali în plină ascensiune”.

O abordare mai intervenționistă

Planul președintelui Biden redefinește, practic, rolul guvernului în economie. După decenii de politici republicane sau democrate ce favorizau sectorul privat și piețele, în detrimentul sectorului public considerat mai puțin eficient, remarcă experți americani, Biden vine acum cu o abordare mai intervenţionistă. El a anunțat un plan de sprijinire a familiilor, finanțat în mare parte de impozitele pe veniturile celor mai bogați, și un program de infrastructuri în valoare de 2.300 miliarde de dolari pentru investiții masive în poduri, autostrăzi și rețele de internet. Biden a anunțat de asemenea o școală maternală (grădiniță) universală și alocații familiale, afirmând că creșterea economică va fi mai bine asigurată taxându-i pe bogați pentru a ajuta clasa de mijloc și săracii…”Este timpul pentru favorizarea creșterii economice de jos în sus”, a lansat de asemenea în acest original discurs Joe Biden.

Poliția, sănătatea, imigrația

Președintele american a abordat chestiunea rasismului în Statele Unite, chemând Congresul să acționeze. „Trebuie să ne reunim pentru a restabili încrederea între forțele de ordine și persoanele pe care acestea le servesc, pentru a eradica rasismul sistemic în sistemul de justiție penală și pentru promulgarea unei reforme în poliție purtând numele lui George Floyd (deja adoptată de Camera reprezentanților)…Trebuie să lucrăm împreună pentru a găși un consens înainte de o lună de zile, pentru prima aniversare a morții lui George Floyd”, a mai spus președintele Biden. A evocat de asemenea prețul medicamentelor recomandate cu rețete și necesitatea unui control crescut asupra armelor de foc. „Nu cred că este nevoie să spun că violența armată a devenit o epidemie în America”, a spus Biden și i-a chemat pe republicani să se alăture majorității democraților pentru a pune capăt unei astfel de situații. „Avem nevoie de interzicerea armelor de asalt și de încărcătoare de mare capacitate”, a spus președintele.

O atenție serioasă a acordat președintele necesității modernizării sistemului de imigrație. „Haideți să încetăm epuizantele certuri pe tema imigrației, a lansat Biden. Vreme de 30 de ani politicienii au vorbit despre necesitatea reformării sistemului fără a face ceva. Este timpul să remediem erorile”.

În cursul primelor trei luni ale mandatului său, Biden a semnat un proiect de lege referitor la ajutoare de urgență în valoare de 1900 miliarde de dolari, adoptat fără un singur vot republican, și a dispus vărsarea a 1400 dolari per persoană la 160 milioane gospodării. Sute de miliarde de dolari cu titlu de ajutoare vor merge de asemenea către colectivitățile locale, a anunțat președintele Biden. Sunt programe care vor fi finanțate din impozitele pe veniturile celor bogați. Nimeni însă nu va suferi o creștere a impozitelor dacă nu câștigă peste 400.000 dolari anual. În opinia lui Biden, „este timpul ca întreprinderile americane și cei 1% dintre americanii cei mai bogați să înceapă să-și plătească partea justă de impozit. Nimic mai mult decât ce este just”. Dar, a conchis președintele, „nimic nu putem reuși dacă nu decidem să acționăm împreună”. La această concluzie nu s-au auzit aplauze din partea republicanilor.







Foto: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0, via Wikimedia Commons