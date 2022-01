Ministerul Dezvoltării aprobă construcția altor 10 creșe noi

Alte 10 noi construcții de creșe au primit aprobare prin Programul național de construcție de creșe, derulat din 2021 de Ministerul Dezvoltării, anunță ministrul Cseke Attila. Numărul total al creșelor aprobate pentru a fi construite, la nivel național, crește, astfel, la 53.

”Ministerul Dezvoltării susține dezvoltarea echitabilă a localităților, de aceea, pentru fiecare municipiu reședință de județ și municipiu am aprobat construirea unei creșe sau două acolo unde numărul locuitorilor depășește 100.000. Am aprobat finanțarea pentru primele 43 de creșe în noiembrie, iar acum am aprobat alte 10 noi construcții în fiecare parte a țării”, a declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Ministrul dezvoltării a precizat: în urma aprobării finanțării, construirea acestor creșe noi, moderne, intră în proces de achiziție publică, urmând că, după aceea, să fie demarate lucrările de construcție.

Conform actului normativ aprobat, se vor construi creșe mici, cu o capacitate de 40 de antepreșcolari în Câmpia Turzii, Galați, Oradea, Orăștie și Vaslui, iar creșe mari, pentru 100-110 de copii în Deva, Galați și Român. În Bârlad și Călărași vor fi construite creșe de dimensiuni medii.

”Sprijinim educația timpurie a copiilor, tinerele familii și tinerele mame în întoarcerea pe piața forței de muncă după întemeierea unei familii și terminarea concediului de creștere a copilului”, a conchis Cseke Attila.