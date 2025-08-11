Moldova își dublează exporturile de servicii medicale și educaționale pe parcursul a cinci ani și devine lider regional în turismul medical

Republica Moldova și-a consolidat semnificativ poziția internațională în domeniul serviciilor medicale și educaționale, dublându-și exporturile în aceste sectoare în ultimii cinci ani. Cu un număr tot mai mare de pacienți internaționali care caută tratamente de înaltă calitate și la prețuri accesibile și un aflux tot mai mare de studenți străini care urmează studii de medicină și farmacie, Moldova se impune rapid ca un jucător cheie pe piețele globale de sănătate și educație.

Potrivit datelor oficiale, exporturile de servicii medicale aproape s-au triplat de la 25,1 milioane USD în 2020 la aproximativ 64,4 milioane USD în 2024. Această tendință ascendentă continuă constant, cifrele din primul trimestru crescând de la 14,09 milioane USD în 2024 la 16,49 milioane USD în aceeași perioadă a anului 2025 – marcând o creștere de 17%.

Turismul medical: un sector strategic de creștere

Moldova atrage pacienți în principal din România și Italia, dar și din Ucraina, Germania, Polonia, Elveția, Marea Britanie, Israel, Canada și SUA. Cele mai solicitate tratamente includ stomatologie, chirurgie estetică, oftalmologie, fertilizare in vitro și proceduri medicale complexe. Experții estimează că Moldova valorifică în prezent doar 5% din potențialul său de turism medical, prognozele sugerând că sectorul ar putea ajunge la 1,5 miliarde de dolari în venituri anuale din export.

O realizare de referință pentru industria turismului medical din Moldova a fost alegerea sa pentru a conduce Global Healthcare Travel Council (GHTC) pentru 2024-2026, depășind țări precum Germania și Arabia Saudită.

„Când am lansat acest proiect, am crezut că Moldova poate deveni nu doar un hub regional, ci și un punct de referință global pentru turismul medical. Avem specialiști de top și prețuri competitive, completate de peisajele uimitoare ale țării noastre, bucătăria și vinurile de clasă mondială. Pentru a valorifica pe deplin, trebuie să dezvoltăm infrastructura – inclusiv conectivitatea aeroportuară – să digitalizăm serviciile de sănătate și să promovăm cu încredere Moldova la nivel internațional.” a declarat Andrei Revenco, fondator și director executiv al Asociației de Turism Medical din Moldova

Stomatologia este o atracție-cheie

Stomatologia este cel mai căutat segment, confirmat de profesorul Valeriu Fala, fondator al Clinicii Stomatologice Fala:

„Pacienții din diaspora și țări precum Italia, România, Franța, Germania, SUA și Canada aleg din ce în ce mai mult clinicile noastre pentru tratamente complexe, în special în reabilitarea masticatorie. Acestea necesită echipe multidisciplinare, iar raportul nostru favorabil calitate-preț – cu proceduri de până la cinci ori mai accesibile decât în țările dezvoltate – este decisiv”, a menționat prof. Fala.

Exporturile educaționale înregistrează, de asemenea, o creștere robustă

Exporturile de servicii educaționale ale Moldovei au crescut cu 134% în cinci ani, crescând de la 10,66 milioane USD în T1 2020 la 24,91 milioane USD în T1 2025. Majoritatea studenților provin din țările vecine, atrași de programele internaționale, taxele accesibile și perspectivele legate de integrarea europeană.

Această creștere se reflectă în performanța Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu„, care înrolează anual peste 1.800 de studenți internaționali din 33 de țări.

„În 80 de ani de activitate, inclusiv 40 axați pe internaționalizare, am pregătit peste 51.000 de specialiști, cu 8.000 de absolvenți din 45 de țări. Reputația noastră puternică, acreditarea WFME, școlarizarea accesibilă și mediul multicultural atrag studenții în special către programele de medicină și stomatologie. Prin modernizarea curriculumului și investițiile continue, USMF a devenit un centru educațional competitiv care contribuie la prestigiul global al Moldovei”, a declarat profesorul Emil Ceban, rectorul USMF.

Privind în perspectivă: provocări și oportunități

Perspectivele pentru sectorul turismului medical din Moldova rămân promițătoare. În perioada 25-28 septembrie 2025, Moldova va găzdui Global Healthcare Travel Forum, la care se așteaptă să participe peste 50 de țări și aproximativ 100 de experți din industrie – o dovadă clară a profilului global în creștere al țării.

„Conducerea Global Healthcare Travel Council alimentează dezvoltarea turismului medical și sporește vizibilitatea globală a Moldovei. Într-o economie regională competitivă, Moldova își demonstrează capacitatea de a-și transforma punctele forte – profesioniști cu înaltă calificare, costuri reduse și servicii de calitate – într-un brand național și un atu strategic”, a declarat Natalia Ciobanu, Președintele Asociației de Turism Medical din Moldova și președintele GHTC.

Pe 19 septembrie 2025, Chișinăul va găzdui HealthTech Forum 2025, o întâlnire emblematică a inovatorilor, investitorilor și liderilor din domeniul sănătății din Moldova și din străinătate, care prezintă viziunea țării de a deveni un hub regional pentru sănătatea digitală, turismul medical și tehnologia farmaceutică. eveniment economic, forumul va prezenta soluții de ultimă oră în AI, IoT, blockchain și gemeni digitali pentru sănătate, alături de oportunități de investiții și proiecte pregătite pentru export. Participanții vor intra în legătură cu factorii de decizie, vor descoperi startup-uri de pionierat și vor explora rolul Moldovei în modelarea viitorului sănătății în Europa de Est. Asigurați-vă locul acum la www.mbw.md.

Surse de date: Banca Națională a Moldovei (BNM), Asociația de Turism Medical din Moldova