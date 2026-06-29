Nicușor Dan: Relația România-Israel este puternică la nivel politic, economic şi uman

Relația dintre România și Israel este puternică la nivel politic, economic și uman, a declarat luni președintele Nicușor Dan, în cadrul unei declarații comune susținute alături de omologul israelian, Isaac Herzog.

Șeful statului a subliniat caracterul istoric al acestei relații, evidențiind că ‘un liant este comunitatea israelienilor care sunt originari din România, care au contribuit la construcția și dezvoltarea Statului Israel’, potrivit Agerpres.

Nicușor Dan a spus că președintele Israelului se află în România la comemorarea a 85 de ani de la Pogromul de la Iași.

”Aduc un omagiu memoriei victimelor din acele zile și cred că este responsabilitatea noastră, a tuturor să nu uităm, pentru ca aceste tipuri de evenimente să nu se mai întâmple în lume și în România”, a arătat Nicușor Dan.

El a atras atenția și asupra creșterii discursului instigator la ură în prezent, subliniind că trebuie acționat ”cu fermitate și cu tact”.