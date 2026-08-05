Consultare publică pentru Catalogul național al zonelor prioritare pentru biodiversitate

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat în consultare publică proiectul de Ordin privind aprobarea Catalogului național al zonelor prioritare pentru biodiversitate.

Proiectul este rezultatul consultărilor purtate cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu reprezentanții fermierilor și ai sectorului agroalimentar, precum și cu administratorii terenurilor. Soluția propusă urmărește un echilibru între obiectivele de conservare, activitățile economice și nevoile comunităților locale.

Catalogul cuprinde suprafețe care beneficiau deja de un regim ridicat de protecție: zone de protecție strictă și integrală din parcurile naționale și naturale, zone strict protejate din Rezervația Biosferei Delta Dunării, rezervații și monumente ale naturii, păduri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, precum și păduri virgine și cvasivirgine. Acestora li se adaugă păduri proprietate publică a statului pentru care Regia Națională a Pădurilor – Romsilva și-a exprimat acordul să fie introduse ca zone prioritare pentru biodiversitate.

Proprietățile private își păstrează regimul juridic actual, iar în zonele cu management activ, cadrul legal permite pășunatul, cositul și celelalte activități tradiționale, în acord cu obiectivele de conservare.

„Protejarea patrimoniului natural și respectarea comunităților locale trebuie să meargă împreună. Am discutat cu reprezentanții sectorului agricol, cu Ministerul Agriculturii și cu administratorii terenurilor și am construit o soluție echilibrată. Catalogul include suprafețe care aveau deja un regim ridicat de protecție și păduri ale statului pentru care Romsilva și-a exprimat acordul. În același timp, îndeplinim un jalon important din PNRR și protejăm fondurile europene alocate României”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana Buzoianu.

Proiectul contribuie direct la îndeplinirea Jalonului 34 din PNRR – „Intrarea în vigoare a actului sau actelor normative pentru desemnarea zonelor de protecție strictă”. Valoarea maximă a corecției financiare asociate acestui jalon ajunge la 25,69 milioane de euro.

Conceptul european de „zone de protecție strictă” a fost preluat în legislația națională sub denumirea de „zone prioritare pentru biodiversitate”, deoarece cadrul juridic românesc consacra deja categoria zonelor de protecție strictă, cu un regim specific. Noua denumire delimitează clar cele două concepte și permite includerea atât a suprafețelor cu protecție strictă, cât și a celor cu management activ.

Documentația a primit avizul Comisiei Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române și a fost avizată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.