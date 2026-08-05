Înscrierile în Programul FIV 2026 încep pe data de 17 august 2026. Cine poate beneficia și ce documente sunt necesare

Înscrierile în Programul social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității (FIV) – ediția 2026 vor începe în data 17 august 2026, ora 10:00, și se vor desfășura până la data de 15 noiembrie 2026. Dosarele vor putea fi depuse exclusiv online, prin intermediul platformei https://up-comunitate.ro/, care va fi activă din ziua și ora menționate anterior.

Pot aplica cuplurile căsătorite/necăsătorite sau femeile singure care îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute la art.4 din normele metodologice de aplicare, respectiv:

a) cel puțin unul dintre cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România;

b) cei doi membri ai cuplului ori femeia singură să aibă calitatea de asigurați/asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România;

c) prin cererea prevăzută în anexa nr. 1, solicitanta/solicitanții se angajează ca procedurile medicale de specialitate recomandate să se desfășoare într-o unitate sanitară, publică sau privată, de pe teritoriul României, parteneră a Programului, acreditată să desfășoare acest tip de activități;

d) vârsta femeii solicitante să fie cuprinsă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii de înscriere în Program.

Aceste condiții trebuie întrunite cumulativ.

Nu pot depune dosar de înscriere persoanele care, în anul în curs, au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorități/instituții publice.

Beneficiarii Programului FIV 2026 se pot înscrie în noua sesiune numai după finalizarea procesului de decontare aferent procedurii realizate cu voucherele acordate în cadrul ediției anterioare.

Decontul trebuie să fie înregistrat și validat în platforma digitală, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (2) din normele metodologice de aplicare.

Pe întreaga perioadă de implementare a Programului, respectiv 2026–2030, același beneficiar eligibil poate beneficia de sprijin financiar de maximum 3 ori.

Dosarul de înscriere cuprinde:

cerere de înscriere – anexa nr. 1;

declarație pe propria răspundere – anexa nr. 1a;

document de indicație FIV – anexa nr. 1b, eliberat de un medic cu specialitatea obstetrică-ginecologie și competență în tratamentul infertilității cuplului și reproducere umană asistată medical, angajat sau colaborator al unității sanitare partenere, emis cu maximum 60 de zile anterior depunerii în platforma digitală, dar nu mai devreme de data afilierii la Program a unității sanitare;

acord individual privind prelucrarea datelor cu caracter personal – anexa nr. 1c;

copii ale cărților de identitate ale solicitanților, certificate „conform cu originalul” și semnate de către aceștia;

adeverințe din care să rezulte calitatea de asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România, aflate în termenul de valabilitate care reiese din cuprinsul acestora și eliberate de casa de asigurări de sănătate la care este înscris asiguratul.

Anexele se semnează fie prin semnătură olografă, fie prin semnătură electronică calificată. În cazul cuplului, căsătorit/necăsătorit, anexa 1a și anexa 1c vor fi completate și semnate separat de fiecare membru al cuplului.

Normele metodologice de aplicare a Programului social de interes național de susținere a cuplurilor și a femeilor singure pentru creșterea natalității 2026-2030, precum și informații actualizatepot fi consultate integral pe site-ul MMFTSS, accesând linkul https://mmuncii.gov.ro/familie/crestere-natalitate-fiv/, apoi subsecțiunea “Documente”.