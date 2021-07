Pall-Ex România depășește pragul de 4 milioane de paleți transportați

Pall-Ex România, liderul pieței de transport și distribuție expres de mărfuri paletizate, a depășit la data de 9 iulie un nou prag important, atât pentru palmaresul companiei cât și pentru piața națională de distribuție și transport paletizat: 4 milioane de paleti transportați.

“Am implementat în România un concept britanic pe care l-am adaptat la arhitectura de business românească, care știm cu totii, nu este una a rigorii, dimpotrivă. Cu toate acestea, am crescut acest business de la zero și am atins performanța de 4 milioane de paleți transportați anul acesta, când împlinim 10 ani de activitate.

Acești 10 ani au fost pentru noi definiți de mult efort susținut, de succes, lecții învățate, milioane de paleți transportați, promisiuni îndeplinite, și numărul unu în piață.

De asemenea, noul prag ne consolidează poziția de lider al pieței de transport și distribuție expres de mărfuri paletizate din România și ne obligă, în același timp, la păstrarea acelorași standarde de calitate, eficacitate și profesionalism în relația cu clienții noștri”, a declarat Cătălin Chelaru, Manager Comercial Pall-Ex România.

În anul 2020, compania Pall-Ex România a înregistrat, de asemenea, o serie de recorduri, cel mai recent fiind acela de peste 5.000 de paleți tranzitați într-o singură noapte. În prezent, Rețeaua Pall-Ex înglobează în portofoliu său mai mult de 16.000 de clienți dintre care, peste 5.000 sunt clienți activi lunar. Aceștia trimit, prin intermediul Rețelei Pall-Ex, bunuri din categoria FMCG, materiale de construcții, utilaje și materiale agricole și pentru grădinărit, decorațiuni, obiecte din industria de fashion, echipamente industriale sau piese din sectorul automotive.

Rata de livrare la timp a companiei este de 99,39%, iar procentul de daunalitate raportat la volumele tranzitate este extrem de redus, sub 0,16%, Pall-Ex România constituindu-se astfel într-un reper al operativității în domeniu.

Clienții Pall-Ex se bucură de multiple beneficii, printre care se numără: prețuri competitive pentru partidele de marfă constituite din 1-6 paleți, dovada în timp real prin SMS a livrării – vizibilă pentru client în contul Track&Trace, servicii de retur a documentelor și asigurarea ALL RISK la valoarea reală a mărfurilor, acoperire națională și gestionarea eficientă a lanțului de aprovizionare.

Conceptul de business implementat de Pall-Ex este unul inovator, lucrând în cadrul unei rețele formate din 41 de transportatori și distribuitori locali, ce livrează mărfuri paletizate în 24-48 de ore, pe întreg teritoriul României. Totodată, compania deține și cea mai întinsă rețea de depozite a unei companii de logistică autohtone, având un total de 43 de locații logistice în toată țara.