Pandemia crește interesul companiilor pentru asigurările de cyber risk

200.000 euro, valoarea primelor de asigurare IT&C încheiate de Leader Team Broker în primul an de la lansarea oficială a poliței în România

Un număr de 40 de companii din România care activează în industrii precum IT&C, retail, producție sau transporturi s-au asigurat în ultimele 12 luni împotriva riscurilor profesionale și riscurilor cibernetice, achiziționând prima poliță de asigurare care acoperă și amenzile GDPR.

Leader Team Broker, jucător cheie pe piața asigurărilor din România, a anunțat că valoarea primelor de asigurare pentru răspundere profesională și riscuri cibernetice, încheiate în primul an de la introducerea produselor în portofoliul său, a fost de 200.000 de euro, de patru ori mai mare decât estimările din octombrie 2019. Polița de asigurare, care acoperă riscuri speciale de răspundere și cyber, a adus asigurătorului britanic, CFC Underwriting, în 2019, titlul de ”Specialistul anului în asigurări” la Gala ”British Insurance Awards” dedicată industriei asigurărilor din Marea Britanie iar companiei românești, Leader Team Broker, distincția ”E-risk” oferită de o publicație financiară, arată un comunicat de presă.

”În octombrie 2019, în parteneriat cu asigurătorul britanic CFC Underwriting, pionier în riscuri speciale, am introdus in portofoliu un produs complex și accesibil, cu scopul de a sprijini companiile din domeniul IT&C în fața riscurilor ce pot rezulta din activitățile profesionale desfășurate si din atacuri cibernetice. Estimam atunci, pentru primul an, un volum de maxim 50.000 de euro dar, în mai puțin de 12 luni, am reușit să câștigăm jucători importanți din domeniul tehnologiei, printre care FintechOS, Softelligence, Zitec, Tremend dar și companii mai mici interesate de protecția oferită de poliță. Cea mai mare poliță încheiată a fost de 40.000 de euro și acoperă riscul de erori, omisiuni si atacuri cibernetice. Ca un exemplu, o poliță pe segmentul IT&C pornește de la 550 euro/an și are o acoperire de 500.000 de euro”, a declarat Răzvan Rusu, fondatorul Leader Team Broker.

Reprezentantul companiei apreciază că interesul companiilor pentru noul produs a fost direct influențat de schimbările pe care criza generată de SARS-COV2 le-a produs în piața muncii la nivel local și internațional, de decizia multora dintre companii de a introduce telemunca și de faptul că multe companii locale din domeniul IT&C au semnat contracte cu clienți internaționali prin care li se cereau astfel de polițe.

Polița de asigurare IT&C care acoperă și amenzile GDPR, dedicată inițial companiilor din domeniul tehnologiei acoperă riscurile unui atac cibernetic, inclusiv amenzile GDPR care decurg din expunerea datelor clienților în afara companiei, răspunderea profesională, respectiv toate costurile privind erorile și omisiunile din activitatea unei companii, încălcarea confidențialității informațiilor pe care le gestionează, daune provocate de acțiunea neloială a angajaților, riscuri reputaționale, inclusiv furtul banilor din companie prin diverse metode (Phishing etc.).



Polița acoperă și alte riscuri cibernetice cum sunt:

– Furtul din conturi bancare sau carduri

– Întreruperea activității comerciale ca rezultat al unui atac cibernetic

– Costurile de recuperare a datelor în urma atacurilor cibernetice

– Șantaj cibernetic și recompensele solicitate de infractori

– Defăimare

– Furt de proprietate intelectuală

– Transmiterea neintenționată de virusuri informatice

– Încălcarea neintenționată a informațiilor legate de terțe părți.



”Tot mai multe companii locale, inclusiv mici afaceri, au început să conștientizeze riscurile la care se expun odată cu accelerarea digitalizării și beneficiile oferite ca măsură de protecție de polița de cyber risk. Nu trebuie să fii gigant de renume mondial pentru a fi victima unui atac cibernetic, poți fi o cofetărie care, în urma unui email de phishing poate pierde până la câteva mii de euro. Toate statisticile oficiale arată că, în ultimele luni, au crescut îngrijorător atacurile cibernetice iar această tendință se va menține”, a explicat Alexandra Elena Durbacă, director executiv Leader Team Broker.

Directorul executiv al companiei se așteaptă ca cererea de polițe de asigurare IT&C să crească în continuare atât ca efect al dezvoltării industriei de profil dar și a nevoii furnizorilor și clienților de a fi protejați împotriva oricăror riscuri cibernetice sau de răspundere profesională în domeniul tehnologiei. Nu doar companiile IT&C ci și companiile care activează în alte domenii de activitate (producție, retail, servicii medicale, transport, automotive, turism, consultanță/servicii, energie, aviație, etc) pot încheia o poliță împotriva atacurilor cibernetice.