Paradă de laude online pentru 18,5 kilometri din Drumul Expres

Anca Dumitraşcu (gds.ro)

PSD și PNL s-au întrecut în asumarea proiectului

Lotul 1 al Tronsonului II din Drumul Expres Craiova-Pitești a fost inaugurat vineri, 22 aprilie, undeva la ora 18.00. Cum toți înalții oficiali se pregăteau probabil de Paște, inaugurarea nu a fost cu surle și trâmbițe. Însă laudele s-au desfășurat pe Facebook.



CNAIR a anunțat că drumul va fi deschis vineri, însă acest lucru s-a întâmplat abia spre seară, fiindcă toată ziua o echipă de specialiști a verificat întreg lotul de drum pentru a putea face recepția. Tocmai probabil fiindcă procedura a fost una anevoioasă, oficialii nu au venit în vinerea mare să piardă timpul cu inaugurarea. Însă, nici măcar Sărbătorile Pascale nu i-au oprit să creeze un val de postări online prin care, atât reprezentanți ai PSD cât și ai PNL și-au asumat meritele acestui proiect care, de-a lungul timpului, ne-a lăsat prea multă vreme cu ochii-n soare, în mijlocul aglomerației infernale din Balș.

Ce-i drept, în sfârșit putem spune că am scăpat de tranzitat Balșul, care poate fi acum ocolit. Însă, realitatea tristă este că din cei puțin peste 120 de kilometri pe care ar trebui să îi aibă Drumul Expres Craiova-Pitești, sunt gata doar 18,5 kilometri. Mulți s-au grăbit să numească darea în folosință a acestui segment de drum un moment istoric, dat fiind faptul că este vorba despre prima porțiune de Drum Expres din România. O istorie scrisă, însă, abia în anul 2022, când astfel de drumuri ar trebui să fi fost deja o normalitate.

Alaiul de laude s-a mutat în online

Chiar dacă inaugurarea nu s-a făcut cu alai, așa cum se obișnuiește pe meleagurile noastre și atunci când se pune o bordură, de exemplu, laudele s-au mutat în online. Atât PSD cât și PNL și-au asumat, într-un fel sau altul, meritele realizării acestui drum. Însă, nimeni nu a amintit că până la finalizarea întregului Drum Expres mai e cale lungă.

Nicolae Ciucă (premierul României- PNL), Lia Olguța Vasilescu (primarul Craiovei), Sorin Grindeanu (ministrul Transporturilor -PSD), Ștefan Stoica (președintele PNL Dolj), Ionuț Stroe (deputat de Dolj – PNL), Organizația PSD Olt -, Partidul Național Liberal pe pagina oficială – au fost doar câțiva dintre cei care au făcut postări online legate de inaugurarea segmentului de drum, ținând să menționeze că partidului din care fac parte îi revin meritele pentru realizarea acestui drum.

„Din această seară (n.r. – 22 aprilie) se va putea circula pe prima porțiune din Drumul Expres Pitești Craiova, mai precis pe cea care ocolește orașul Balș. Sorin Grindeanu, premierul în mandatul căruia a început acest proiect, are și șansa să îl finalizeze în calitate de ministru al Transporturilor. Am fost una dintre persoanele care a militat pentru a avea și Oltenia o autostradă, pentru că acest Drum Expres este exact ca o autostradă doar că îi lipsește un metru pe banda de urgență și, față de studiul de fezabilitate din 2007, refăcut complet în 2017, la insistența mea, au apărut și stâlpii de iluminat, exact ca la autostrăzile europene. Felicitări, UMB și Sorin Grindeanu!”, a scris Lia Olguţa Vasilescu pe Facebook.

Ștefan Stoica: „Promisiune onorată! Continuăm dezvoltarea județului Dolj!”

De cealaltă parte, președintele PNL Dolj a scris că acest drum s-a construit datorită partidului din care face parte. „Primul tronson de drum expres din România se dă în trafic! Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că centura ocolitoare a Balșului se deschide astăzi (n.r. 22 aprilie)! Dăm astăzi în trafic primii kilometri din drumul expres Craiova-Pitești! Este vorba de 18,5 kilometri din lotul 2, adică segmentul Robănești – Piatra Olt. Asta înseamnă că șoferii vor ocoli orașul Balș și traficul de aici se va diminua considerabil. Este doar unul dintre cele trei obiective importante de infrastructură rutieră din Oltenia ce au fost priorități ale liberalilor, încă din Guvernul Ludovic Orban, apoi Florin Cîțu și acum Nicolae Ciucă. (…) În scurt timp vom da în trafic și Lotul 2 al Tronsonului 2. (….). Este doar începutul dezvoltării drumurilor din Oltenia și mă bucur că și prin această etapă, continuăm capitolul modernizării rutiere din sudul țării! Promisiune onorată! Continuăm dezvoltarea județului Dolj!”, a scris acesta pe Facebook.

Când va fi gata întreg Tronsonul II

Pe Tronsonul II s-a lucrat cel mai bine. De întreaga construcție s-a ocupat Dorinel Umbrărescu cu firmele Spedition UMB –Tehnostrade – SA&PE Construct. Tronsonul II este împărțit în două loturi. Lotul I (Robănești -Piatra Olt) este cel care are 18,5 km și a fost inaugurat vineri, 22 aprilie. Lotul II pornește de la Piatra-Olt și ajunge la Valea Mare. Acesta are o lungime de 21, 35 km. Conform spuselor ministrului Transporturilor, segmentul va fi dat în folosință în luna iunie a acestui an. Așadar, până în aceasta vară vor fi gata aproximativ 40 de kilometri de Drum Expres. Dar asta înseamnă o treime din întreaga lungime a drumului.

Când ar trebui să fie finalizat tot Drumul Expres

Pe lângă laudele politice care nu au contenit în online, realitatea este că cei 18,5 kilometri inaugurați sunt doar o mică parte din întregul drum de 121.5 kilometri, care ar trebui să ușureze circulația de la Craiova la Pitești.

Construcția primului tronson, care pornește de la Craiova și ar trebui să ajungă la Robănești, merge foarte prost. De lucrări se ocupă firma italiană Tirrena Scavi, însă ritmul a fost unul foarte lent până acum. Luna trecută, procentul lucrărilor era la aproximativ 45% din lucrare, asta deși drumul ar trebui să fie gata la finalul acestui an, după ce, vara trecută, termenul a fost amânat cu un an. Judecând după faptul că lucrările au început din toamna lui 2019, firma italiană ar fi incapabilă să termine lucrarea la timp. Premierul Sorin Grindeanu a criticat dur, în ultimele luni, modul în care se lucrează pe Tronsonul I al Drumului Expres și a amenințat firma italiană cu rezilierea contractului.

Tronsonul II, care conține și segmentul gata inaugurat, va fi finalizat în întregime în luna iunie a acestui an. Tronsonul III pornește de la Slatina și ajunge la Colonești, însă această porțiune are termen de finalizare în anul 2023. De asemenea, Tronsonul IV, care pornește de la Colonești și ajunge la Pitești, ar trebui să fie gata abia în 2024. Așadar, abia peste 2 ani, în cel mai fericit caz, șoferii se vor putea bucura de întreg Drumul Expres.