Promelek XXI: Piața de echipamente electrice va ajunge la cca. 400 milioane de euro în 2022

Business în creștere cu 33% pentru companie în primul trimestru din an

Compania clujeană PROMELEK XXI, unul dintre principalii jucători ai pieței locale de echipamente electrice, parte a grupului spaniol Elektra, estimează că piața de profil se menține, în 2022, pe același trend ascendent din ultimii ani, în ciuda situației geo-politice actuale, dar și a creșterii accelerate a costurilor cu materia primă și energia. Astfel, conform estimărilor companiei, pentru anul în curs piața de echipamente electrice de joasă și medie tensiune va ajunge la o valoare de cca. 400 de milioane de euro.

„Ultima perioadă a fost marcată de provocările legate de indisponibilitatea materiilor prime la care se adaugă majorările frecvente și semnificative de preț, ceea ce menține în piața de echipamente electrice o volatilitate mare și o tensiune prelungită și de izbucnirea conflictului din Ucraina. Există semnalele unei corecții între dezechilibrul cerere – ofertă, dar încă se înregistrează fluctuații. În acest context instabil, Promelek XXI a reușit să se adapteze cerințelor și vitezei de creștere a prețurilor și își menține prognoza pentru o cifră de afaceri de peste 36 milioane euro pentru anul acesta”, a declarat Karoly Nagy, Director General Promelek XXI.

Potrivit afirmațiilor sale, per ansamblu, piața de echipamente electrice se menține în acest an pe un trend ascendent, impulsionată de rezultatele primelor luni din an, urmând ca al doilea semestru să aducă o ușoară încetinire a ritmului de creștere.

Un alt aspect important menționat de reprezentantul companiei este faptul că piața de profil se orientează mult mai pregnant către produse și soluții de calitate, ce înglobează tehnologie de ultimă oră. Spre exemplu, este din ce în ce mai clară tendința ultimilor ani de implementare de soluții de automatizare a clădirilor, care aduc, pe lângă eficiență energetică, confort și siguranță în utilizare.

“În ciuda provocărilor din piață, volumul lucrărilor de construcții a crescut cu 4,1%, în primul trimestru al anului conform estimărilor oficiale, în special pentru clădirile rezidențiale. Acest lucru a avut, de asemenea, un impact puternic în avansul raportat până acum de piața pe care activăm”, a mai spus Karoly Nagy.

Promelek XXI – avans cu 33% al business-ului în primul trimestru

În acest context, Promelek XXI a raportat un avans cu 33% al cifrei de afaceri în primele trei luni din acest an, versus aceeași perioadă a anului trecut. Astfel, business-ul companiei s-a situat la cca. 8,4 milioane euro în acest an, comparativ cu 6,3 milioane euro în primul trimestru din 2021.

Cea mai intensă zonă de creștere pentru Promelek XXI rămâne cea generată de segmentul de proiecte – acesta reprezentând cca. 37% din business, dublu față de trimestrul 1 din 2021. În același timp, se remarcă o ascensiune considerabilă pe segmentul de energie regenerabilă, unde solicitările pentru sistemele fotovoltaice au crescut, în primul trimestru din acest an.

Sistemele fotovoltaice reprezintă o soluție viabilă pentru creșterea eficienței energetice, România având un potențial de capacitate fotovoltaică de 2,5 ori mai mare față de producția centralei de la Cernavodă. De asemenea, potrivit unei analize Eurostat*, în 2020, 3,09% din producția de energie electrică din România a provenit din panouri fotovoltaice.

„Piața de panouri fotovoltaice este în expansiune, dar sunt necesare în continuare investiții masive și susținere constantă pentru a stimula acest potențial. Ținta ar fi să atingem cel puțin media europeană de 5% din energie produsă cu ajutorul panourilor fotovoltaice”, a precizat Karoly Nagy.

O altă linie performantă pentru Promelek XXI este reprezentată de gamele de prize și întrerupătoare modulare, cele de protecție (întrerupătoare automate) și cabluri, dar și cele pentru managementul cablurilor, în special din material HFT, destinate clădirilor publice si private pentru siguranță în caz de incendiu, care au înregistrat o creștere de cca 20% în perioada ianuarie – martie.

Într-un context marcat de creșteri de prețuri pe toate palierele și într-o industrie în care produsele și soluțiile pentru instalațiile electrice au la bază foarte multe materii prime, Promelek XXI estimează majorări de preț de cel mult 20%.

“Majorările de preț vor fi mai mari acolo unde produsele au o componentă tehnologică mai redusă, dar au mai multă materie primă în valoarea finală. Față de schimbările de preț ale materiilor prime din anii anteriori, acum este de luat în calcul viteza cu care se derulează acestea. De exemplu, oțelul, cupru, masele plastice au înregistrat, numai în prima parte a anului, creșteri consecutive de preț, în total de peste 12%”, a încheiat Karoly Nagy.

*Sursa: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Renewable_energy_statistics