Cultură și Educație

Recomandările lunii august la History Channel  

Curierul Național
Autor
Curierul Național

Cele mai bune antichități cu Mike Wolfe (8×60’)

Titlul original: History’s Greatest Picks with Mike Wolfe
DIN 20 AUGUST, JOIA, DE LA ORA 21:00

Mike Wolfe le-a făcut pe toate: a descoperit obiecte greu de găsit, a identificat comori ascunse în cele mai neașteptate locuri și a negociat cu unele dintre cele mai fascinante personaje. Acum, acest vânător de comori de excepție și mare pasionat de antichități pornește într-o nouă aventură palpitantă.

În seria Cele mai bune antichități cu Mike Wolfe,telespectatorii vor descoperi – alături de Mike – poveștile fascinante, călătoriile extraordinare și valoarea uluitoare din spatele unor comori legendare. De la lucruri bizare la obiecte rare de colecție, cu povești incredibile, Mike dezvăluie secretele și importanța fiecărei descoperiri cu entuziasmul său caracteristic și perspectiva lui de expert, aducând istoria la viață.

Extratereștri antici S18 (10×60’)

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Titlul original: Ancient Aliens S18
DIN 8 AUGUST, SÂMBĂTA, DE LA ORA 21:00

De la cele mai fascinante relatări despre zone cu o activitate intensă a OZN-urilor (situate de-a lungul coastei Californiei, în Valea Hudson din New York, în nordul Marii Britanii sau în sudul statului Chile), până la remarcabile structuri antice care sfidează explicațiile convenționale, fiecare episod din Extratereștri antici explorează subiecte legate de extratereștri, prezentând detalii istorice, mărturii directe și interviuri cu experți de renume.

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