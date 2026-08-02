Recomandările lunii august la DIVA

„Chesapeake Shores” ( Chesapeake Shores , 2016-2022), sezoanele 1-6– I

Din 3 august, de luni până vineri, câte 2 episoade, de la ora 16:00

Ce obții când încrucișezi o serie de 14 romane scrise de Sherryl Woods, o poveste perfectă pentru întreaga familie și o distribuție din care fac parte Jesse Metcalfe (din „Neveste disperate”), Meghan Ory (din „Sullivan’s Crossing”), Dianne Ladd (mama Laurei Dern) și regretatul Treat Williams (din „Pompierii din Chicago”)? Obții „Chesapeake Shores”, o coproducție SUA-Canada în care revenirea în orășelul natal înseamnă un nou început pentru eroina Abby O’Brien Winters (Meghan Ory) și fostul ei iubit, muzicianul Trace Riley (Jesse Metcalfe).

Serialul are 6 sezoane, care sunt difuzate integral de DIVA de la începutul lunii august, în porții de câte 2 episoade, de luni până vineri.

Sezonul 4 din „Drumul spre casă” ( The Way Home , 2026) –

Duminica, câte 2 episoade, de la ora 20:00. Ultimele 2 episoade sunt programate pe 16 august

A patra serie din „Drumul spre casă” s-a terminat recent în SUA (la final de iunie) și are 10 episoade în care familia Landry trece prin noi aventuri și face noi descoperiri. Kat (Chyler Leigh), scoate la iveală un nou capitol din istoria orășelului Port Haven și îl ajută pe Elliot (EvanWilliams) să afle mai multe despre mama lui, călătorind în anii ’20. În paralel, Del (Andie MacDowell) plănuiește o petrecere impresionantă pentru întoarcerea lui Nick (Kerry James) și e vizitată de tatăl lui Elliot, Vic (James Gallanders).

La DIVA, povestea difuzată în serile de duminică ajunge la final pe 16 august: de la ora 20:00, vezi ultimele 2 episoade, în care – după 4 sezoane de secrete, emoții și călătorii fascinante în timp – „Drumul spre casă” ajunge la destinația finală.

Vara iubirii –Continuă zilnic, de la ora 18:00, până pe 16 august. Include premiere în fiecare sâmbătă și duminică, de la ora 18:00

SeriaspecialăVara iubirii se încheie la DIVA la mijloc de august, dar nu înainte de a promite pasionaților de povești de dragoste o nouă porție de premiere programate în fiecare weekend, de la ora 18:00. În plus, maratonul include zilnic filme romantice difuzate unul după altul, de la aceeași oră.

Descoperă premierele Vara iubirii din august:

Sâmbătă, 1 august – „ După 25 de ani ” (There She Goes, 2026). Ce se întâmplă când Molly (Rachael Leigh Cook) și Advay (UtkarshAmbudkar), care formau un cuplu în liceu, se reîntâlnesc după 25 de ani?

(There She Goes, 2026). Ce se întâmplă când Molly (Rachael Leigh Cook) și Advay (UtkarshAmbudkar), care formau un cuplu în liceu, se reîntâlnesc după 25 de ani? Duminică, 2 august – „Din cauza lui Cupidon” (Because of Cupid, 2026). Naomi (AmyGroening) și Marcus (EvanRoderick) lucrează la un restaurant cunoscut pentru băuturile sale originale. Când se înscriu într-un concurs de Ziua Îndrăgostiților, mocktailul lor experimental se transformă accidental într-o poțiune de dragoste.

(Because of Cupid, 2026). Naomi (AmyGroening) și Marcus (EvanRoderick) lucrează la un restaurant cunoscut pentru băuturile sale originale. Când se înscriu într-un concurs de Ziua Îndrăgostiților, mocktailul lor experimental se transformă accidental într-o poțiune de dragoste. Sâmbătă, 8 august – „Philadelphia, cu dragoste” (To Philly with Love, 2026). Profesoara de istorie Emily (RebeccaDalton) moștenește de la bunica ei o serie de scrisori de dragoste vechi și face echipă cu arhivistul Nate (StephenHuszar), pentru a descoperi adevărul despre ele.

(To Philly with Love, 2026). Profesoara de istorie Emily (RebeccaDalton) moștenește de la bunica ei o serie de scrisori de dragoste vechi și face echipă cu arhivistul Nate (StephenHuszar), pentru a descoperi adevărul despre ele. Duminică, 9 august – „Ne mai vedem” (I’ll Be Seeing You, 2026). Amy (StaceyFarber) vrea să facă o vizită rapidă la bunica ei, Vivien (ChristineEbersole), dar o urgență o forțează să călătorească pe coasta Californiei. Vivien insistă să o ajute și o ia la plimbare și pe prietena ei, Sue (BJHarrison).

Sâmbătă, 15 august – „Vecini noi de Halloween” (Haul Out the Halloween, 2025). După nuntă, Emily (LaceyChabert) și Jared Farnsworth (WesBrown) ajung acasă și descoperă că au vecini noi: Luna (Kimberly J. Brown) și Marvin Balmer (DanielKountz). Aceștia sunt super pasionați de Halloween – ceva șocant pentru Evergreen Lane, unde Crăciunul e cea mai importantă sărbătoare din an.

(Haul Out the Halloween, 2025). După nuntă, Emily (LaceyChabert) și Jared Farnsworth (WesBrown) ajung acasă și descoperă că au vecini noi: Luna (Kimberly J. Brown) și Marvin Balmer (DanielKountz). Aceștia sunt super pasionați de Halloween – ceva șocant pentru Evergreen Lane, unde Crăciunul e cea mai importantă sărbătoare din an. Duminică, 16 august – „Doi pentru Tee” (Two for Tee, 2026). Când directoarea centrului comunitar local dezvăluie că un program educațional riscă să se închidă din cauza lipsei de finanțare, Tee (JanelParrish) și Will (ChrisMcNally) își unesc forțele pentru a mobiliza comunitatea și a-l salva.

Televiziunea DIVA este disponibilă pe canalul numărul 84 la DIGI digital, 306 la ORANGE, 107 la VODAFONE și 30 la FOCUS SAT.