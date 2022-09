Recomandările lunii octombrie la HISTORY Channel

Misterul aurului dacic (3×60′)

Premiera luni, 31 octombrie, ora 21:00

În urmă cu aproximativ 2000 de ani, romanii au cucerit Dacia, un ținut în care se putea găsi aur literalmente oriunde: de la albia râurilor până la defileurile întortocheate și vârfurile împădurite.

Pornind de la Roma antică și sfârșind până în vârfurile Munților Orăștie și în albiile râurilor din jurul Sarmizegetusei, „Stonehenge-ul” României, cei doi exploratori se întâlnesc cu experți locali și căutători de aur și care s-au cufundat în misterele și pământurile unde astăzi se află cele mai mari rezerve de aur din Europa. Telespectatorii îi vor vedea pe Paul și Simina în grote, în râuri, păduri adânci și mine abandonate, dar și la înălțime, ghidați de tehnologia cu infraroșu.

Cu determinare și umor, cei doi discută cu istoricii autohtoni care au inspectat cu atenție aurul, artefactele, bijuteriile, monede și comorile dacice, încercând să caute răspunsuri la diverse întrebări: Cum au călătorit 160 de tone de aur pe o distanță de peste 1.000 de kilometri prin ținuturi sălbatice cu 2000 de ani în urmă? Paul și Simina stau de vorbă cu experți mondiali din Italia, Germania și România despre tezaurul nedescoperit și despre triburile dacice nemiloase care au dispărut de pe aceste meleaguri, aproape fără urmă. Reconstituirile istorice readuc la viață evenimentele și mitologia obscură din vremurile Daciei Antice.

Alăturați-vă actorului Paul Ipate și aventurierei Simina Cernat în această călătorie în trei părți în căutarea comorilor dacice pierdute, a locurilor secrete în care sunt ascunse tone de aur, precum și a blestemelor mortale care i-au lovit pe cei care au săpat prea adânc.

Așii Amanetului | Sezonul 23 | Episoade noi (12×60’)

Din 2 noiembrie, duminica, ora 12:00

Titlul original: Pawn Stars

Așii Amanetului se întorc! Cu mult înainte de bănci și bancomate, au existat magazinele de amanet. Amanetul a fost prima formă a creditului de nevoi personale din Statele Unite până în anii ‘50, iar în zilele noastre, aceste magazine de amanet încă ajută oamenii să se întâlnească.

„Așii Amanetului” vă vor purta în lumea plina de culoare a afacerilor de amanet. La magazinul Gold & Silver Pawn Shop de la marginea orașului Las Vegas, trei generații ale familiei Harrison conduc la comun afacerea.

Cele 12 noi episoade vor aduce în prim-plan descoperiri ale unor articole cu valoare istorică, dar și momente autentice din viața celor trei bărbați supranumiți „Așii Amanetului”, respectiv tatăl Rick, fiul Corey și prietenul din copilărie Chumlee, care conduc împreună magazinul de amanet Gold & Silver, de la marginea orașului Las Vegas.

Viciile care au schimbat lumea (3×60′)

Începe 10/10, luni @21:00 EET

Titlul original: The Booze, Bets and Sex That Built the World

Acest documentar în trei părți dezvăluie poveștile surprinzătoare despre originea industriilor americane ale alcoolului, jocurilor de noroc, sexului și tutunului și despre antreprenorii ambițioși și notorii care au construit unele dintre cele mai mari averi din istorie satisfăcând poftele națiunii.

Pe parcursul a aproape o sută de ani, în secolele al -XIX-lea și al XX-lea, lupta pentru alcool, jocuri de noroc, sex și tutun a definit experiența culturală americană și a ajutat țara să ajungă la maturitate. Era o perioadă în care prezervativele erau ilegale, fumatul era omniprezent, iar alcoolul a fost scos în afara legii, apoi legalizat din nou.

Seria „Viciile care au schimbat lumea” spune povestea inedită a pionierilor îndrăzneți ai industriile alcoolului, sexului și pariurilor, printre care Jack Daniel, Adolphus Busch, Buck Duke și Julius Schmid, care au scos aceste plăceri din umbră și le-au adus în atenția publicului larg pentru a construi unele dintre cele mai mari imperii comerciale din istoria Americii. Succesele și eșecurile lor au pus, deopotrivă, bazele loteriei de stat, ale Revoluției Sexuale și ale Orașului Păcatului.

Fiecare episod de două ore este presărat cu detalii istorice uimitoare, dramatizări captivante, interviuri cu experți și personaje fascinante care operează de ambele părți ale legii.

Serialul începe cu povestea orfanului Jasper „Jack” Daniel, luat în primire de un fermier și predicator local, lucrează cot la cot cu un fost sclav la distilarea unui alcool limpede și lipsit de aromă, pe bază de porumb, cunoscut astăzi sub numele de whisky american.

În St. Louis, un imigrant german pe nume Adolphus Busch preia fabrica de bere a socrului său, aflat în dificultate, și își propune să creeze o bere mai gustoasă, cunoscută în cele din urmă sub numele de Budweiser.

Între timp, Buck Duke își pune în aplicare planul de a vinde tutun în fiecare tabacherie, farmacie sau mercerie din America, devenind astfel a treia cea mai bogată persoană din țară, cu un produs nou – țigareta. Iar în New York, Julius Schmid, un muncitor de la fabrica de cârnați, începe să revoluționeze contracepția în America, folosind învelișurile naturale pentru a fabrica prezervative, pe care trebuie să le vândă în mod clandestin, deoarece acestea sunt ilegale.

Celelalte două episoade prezintă povestea lui Stephanie St. Clair care operează un joc ilegal de noroc în cartierul ei din Harlem, atragând atenția mafiei newyorkeze și inspirând crearea sistemului loteriei de stat; Billy Wilkerson își propune să construiască un „cazino de lux” care va redefini industria cazinourilor și va crea „Fâșia” din Las Vegas; iar veteranul de război ajuns șomer Hugh Hefner creează o nouă revistă seducătoare, diferită de tot ce a văzut lumea până acum.

Istoria armelor (10×60′)

Premiera joi, 20 noiembrie, de la ora 21:00

Seria documentară în 10 episoade „Istoria armelor” prezintă povestea armelor care au jucat un rol major în marile bătălii ale istoriei. Producția dezvăluie evoluțiile armelor care au îmbunătățit adesea progresul tehnic al vremurilor respective și investighează încercările disperate ale oamenilor de a îmblânzi puterea distructivă a unor instrumente de război tot mai noi. „Istoria armelor” este mult mai mult decât o investigație tehnică, relevând legătura dintre dezvoltarea unui nou dispozitiv militar și consecințele utilizării sale.