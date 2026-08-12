RePatriot: Iașiul a aprins din nou, cu putere și emoție, flacăra Zilelor Diasporei

Astăzi, 12 august 2026, s-a deschis Conferința „Diaspora românească: rădăcini și orizonturi”, iar în aceste două zile pline vor răsuna nu mai puțin de o sută șaptezeci de voci care vor aduce aici experiențe, doruri, idei și speranțe din toate colțurile lumii. Președintele a trimis un mesaj care a arătat că-i pasă și înțelege, Primarul Mihai Chirica a rostit un discurs formidabil, plin de demnitate și căldură, iar mesagerul Mitropolitului a vorbit cu un sens profund care a umplut inimile de lumină și de liniște.



RePatriot este conectat azi cu sute de români din diaspora, oameni care au lăsat în urmă mii de kilometri, familii și rutine ca să simtă, măcar pentru două zile, că sunt cu adevărat acasă.

Aceasta nu este doar o conferință, ci începutul oficial al Zilelor Diasporei la Iași, dovada vie că inițiativa RePatriot de a transforma luna august într-un timp de reconectare profundă a prins rădăcini puternice aici, în capitala Moldovei.

An după an, Iașiul face din „Sărbătoarea Diasporei – Iașul este ACASĂ!” un eveniment de referință națională, un loc în care diaspora nu este doar invitată, ci îmbrățișată, ascultată și iubită cu generozitate. Aici se construiesc punți reale de antreprenoriat, de cultură, de încredere și de viitor, iar cele o sută șaptezeci de voci care vor vorbi în aceste două zile vor umple sala de energie, de emoție și de speranță.

Felicitări, Iași! Felicitări, RePatriot! Pentru că, cu pasiune, cu dăruire și cu o generozitate care te face să simți lacrimi de bucurie, transformați rădăcinile în orizonturi și dorul în forță.





