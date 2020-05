Reuniune extraordinară a Parlamentului European consacrată dezbaterii planului de redresare a Europei și a bugetului plurianual al UE

“Este ora Europei!”, a clamat miercuri Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, prezentând Parlamentului European un plan de relansare a Europei post-coronavirus în valoare de 750 miliarde de euro – lucru inedit – printr-un împrumut comun, garantat de toate statele membre.

Prin planul propus de doamna von der Leyen, Comisia Europeană va solicita, parțial, împrumuturi pe piețe de capital, cu garanția indirectă a statelor UE, în vederea unor investiții în țări și sectoare cel mai grav lovite de pandemie. Acestor sume li se vor adăuga altele, obținute din dotări. Este pentru prima oară când UE evocă ideea unei datorii în comun de o așa mare anvergură.

Fondul va fi constituit din 500 miliarde de euro din dotări și 250 miliarde de euro împrumuturi. Planul Comisiei Europene este de fapt o tentativă de reconciliere a unei viziuni “mai meridionale”, ce trece prin dotarea statelor și regiunilor cele mai lovite de coronavirus, și o rambursare solidară de către cele 27 state membre, cu o viziune “mai nordică” – încarnată de Olanda, Suedia, Danemarca și Austria – care cere responsabilizarea statului beneficiar prin împrumuturi condiționate (nu subvenții).

Planul va fi andosat la bugetul plurianual european (pentru 2021-2027), pe care noua propunere a Comisiei Europene îl cifrează la 1 100 miliarde de euro, mai mult decât propusese în februarie președintele Consiliului European, Charles Michel.

“Să abandonăm vechile noastre prejudecăți, să redescoperim forța ideii magnifice a unei Europe unite… Criza este extraordinară, dar extraordinară este și oportunitatea apărută. Cu acest plan de relansare putem construi baza unei Uniuni neutre climatic, digitalizate și reziliente”, a chemat doamna von der Leyen țările europene.

