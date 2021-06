Rezerva o excursie in Egipt si hai sa faci din 2021 un an de neuitat!

Dupa mai bine de un an de “izolare”, multi asteapta sa se bucure din nou de vacante, de oferte avantajoase si de aventuri de neuitat! Prin urmare, daca iti doresti o evadare din cotidian, fa-ti o rezervare pentru o excursie Egipt, una dintre cele mai memorabile experiente de care vei avea parte in aceasta viata!

Daca relaxarea pe malul marii, plimbarile pe Fluviul Nil sau vizitarea celor mai vechi vestigii din istoria omenirii nu te vor convinge, atunci preturile deosebite cu siguranta iti vor atrage privirile!

Spre exemplu, pentru ofertele last minute la excursii in Egipt, pentru doi adulti, timp de sapte nopti, se pot gasi preturi in jur de 500-600 de euro! Mai mult, in aceasta oferta de excursie in Egipt sunt incluse cazarea, masa in sistem all inclusive si transportul cu avionul direct in Hurghada, la doar cateva minute de destinatia aleasa!

Profita si tu de aceste oferte exceptionale si opteaza pentru o excursie in Egipt, la Sharm El Sheikh, Marsa Alam sau Hurghada! Cu sute de hoteluri din care poti alege, aceste statiuni se inscriu printre destinatiile cele mai apreciate de turistii din toata lumea!

Chiar daca, cu ani in urma, erau doar niste sate pescaresti, astazi statiunile sunt recunoscute atat pentru plajele superbe, serviciile ireprosabile, recifurile de corali si fauna subacvativa, cat si pentru aventurile pe care le poti intreprinde in desert sau in largul Marii Rosii, pentru sporturi nautice sau parcuri de distractii, atat de indragite de cei mici!

Bineinteles, amatorii de istorie si de arhitectura pot alege oricand o croaziera pe Nil, care imbina ideal turismul cultural cu aventurile neasteptate! Descopera si tu misterele faraonilor antici, intr-o excursie pe Valea Regilor, la Karnak, sau viziteaza Piramidele si Sfinxul, obiective turistice cunoscute in intreaga lume!

Impatimitii de adrenalina pot descoperi, alaturi de sporturile nautice, multe aventuri in desert, curse printre dune la bordul unui 4×4, sau chiar nopti petrecute in sate autentice de beduini, unde poti asculta povesti nemaiauzite la lumina focului, sub cerul instelat.

Cei care prefera relaxarea se pot delecta in liniste pe plajele scaldate in soare, pot opta pentru sesiuni de masaj, participa la cursuri de golf pentru incepatori sau inota alaturi de pesti multicolori, printre recifele de corali ale marii! Indiferent de varsta sau de buget, exista optiuni pentru oricine!

Adolescentii si cuplurile tinere pot petrece in voie, existand o multitudine de cluburi binecunoscute in intreaga lume, cum ar fi Hard Rock Cafe sau Ministry of Sound Egypt. Desigur, in timpul zilei, se pot relaxa la sesiuni de shopping, fie in bazarele intinse, fie in sutele de magazine de firma, de unde pot cumpara diverse haine sau suveniruri pentru cei de acasa!

De ce mai stai pe ganduri? Alege si tu astazi o excursie in Egipt si participa la o aventura nemaipomenita! Indiferent de perioada din an, vei avea parte de cele mai bune oferte la excursii in Egipt! Uita de stresul cotidian si imagineaza-ti un sejur de vis, la umbra palmierilor exotici, in timp ce savurezi o cafea delicioasa sau un cocktail exact asa cum iti place! Da startul relaxarii si alege o excursie Egipt, cea mai buna optiune pentru acest an!