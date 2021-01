România primește vicepreședinția federației patronale Confindustria Est Europa

Giulio Bertola, Președintele Confindustria România a fost ales Vicepreședinte și delegat pentru Sănătate și Filiera Industrială a Sănătății în cadrul federației patronale Confindustria Est Europa. Astăzi, Confindustria Est Europa, prin cele 11 filiale Confindustria prezente în această zonă, reprezintă un element strategic pentru întregul sistem Confindustria, datorită noului scenariu economic conturat în urma pandemiei. Punctul forte al acestor filiale îl constituie filierele de producție consolidate care funcționează de douăzeci de ani între Italia și aceste țări și care reprezintă rezultatul unei dezvoltări care a atins niveluri extraordinare de performanță.

Bună ziua domnule președinte Bertola, în urmă cu câteva zile ați fost ales vicepreședinte Confindustria Est Europa, din care fac parte 11 state. Puteți să ne explicați motivul unanimității sistemului Confindustria din străinătate în ceea ce privește numirea Dvs. în această funcție?

Doamna Președinte Confindustria Est Europa, Maria Luisa Meroni, are o îndelungată experiență în cadrul sistemului Confindustria dezvoltată în Italia și în Europa de Est și a prezentat un program structurat și ambițios pentru 2020-2024. În ceea ce mă privește, am lucrat deja împreună la câteva proiecte în ultimii 3 ani, pe lângă dialogul recent și complex cu instituțiile italiene pe tema circulației persoanelor între Italia și unele țări din Europa de Est. Pentru un președinte cu o asemenea autoritate, care are un mandat de patru ani, într-un context medical și economic atât de dificil la nivel internațional și care cuprinde 11 țări, consider că este strategic să putem conta pe sprijinul unor competențe bine stabilite și demonstrate, reprezentate în acest caz nu numai de vicepreședinția mea, ci și de personalitățile antreprenoriale și asociative care alcătuiesc întreaga echipă de guvernare a patronatului. În ceea ce privește unanimitatea cu privire la numirea mea ca vicepreședinte al federației, sunt sigur că au avut o influență atât delegarea mea anterioară în cadrul Confindustria Est Europa în ceea ce privește relațiile externe, în timpul căreia am asistat cu succes la înființarea și a altor reprezentanțe internaționale, cât și angajamentul meu constant în domeniul sănătății în ultimii 3 ani, un sector strategic având în vedere actualul context al pandemiei.

Sunteți vicepreședinte al Confindustria Est Europa, dar și delegat în domeniul sănătății și al Filierei Industriale a Sănătății, o poziție care implică extrem de mare responsabilitate, cu atât mai mult în contextul medical dificil pe care îl trăim. Ce v-ați propus să faceți în continuare?

Da, sunt conștient de responsabilitatea pe care mi-am asumat-o în urma unei funcții atât de strategice și ample, mai ales într-o astfel de perioadă de pandemie. Consider că a fost o recunoaștere din partea Confindustria Italia și a doamnei Președinte Meroni pentru angajamentul meu în acest sector și pentru internaționalizarea extraordinară în domeniul sănătății pe care am început-o în 2018 în România, prin Mutua MBA. De fapt, chiar înainte cu 2 ani de pandemie, preocuparea mea a fost tocmai asigurarea unei asistențe medicale adecvate pentru familiile italiene din străinătate (AIRE), în special pentru familiile italo-române, dar și pentru famiile române. În același timp, mi-am dorit ca această practică să poată deveni un sprijin indirect și pentru sistemul public de sănătate. Această viziune a mea s-a dovedit a fi una strategică, odată cu venirea pandemiei, care a exercitat o mare presiune asupra sistemelor de sănătate din întreaga Europă. Acțiunile pe care intenționez să le abordez cu prioritate vor fi cu siguranță menite să garanteze o mai mare siguranță a sănătății antreprenorilor italieni și a familiilor acestora din Europa de Est, o mobilitate adecvată între state a persoanelor din motive legate de muncă, întotdeauna în condiții de siguranță sanitară și cu un sprijin sporit pentru serviciile de sănătate publică, printr-o interacțiune a practicilor cu privire la sănătate, care sunt deja prevăzute de legislația europeană, dar care sunt foarte puțin utilizate atât din cauza lipsei de competențe cât și a birocrației obișnuite.

Confindustria numără peste 220 de entități reprezentând filiale și categorii de produse, inclusiv în sectorul sănătății.

Intenționați să creați prima “punte” structurată, între Italia și Europa de Est, în domeniul sănătății și al Filierei Industriale a Sănătății?

Experiența în domeniul asistenței medicale dobândite de-a lungul anilor, dialogul constant cu instituțiile române și italiene pe teme de urgență medicală, rețeaua de sănătate privată din România și Italia, în urma numirii mele în această noua funcție, care este deosebit de strategică nu doar pentru Confindustria, vor deschide noi oportunități de acces în Europa de Est pentru produse și servicii de sănătate, în concordanță cu contextul dificil actual.

Având în vedere funcția mea de delegat pentru sănătate și Filiera industrială a sănătății, va exista cu siguranță o interacțiune de planificare și operațională între Confindustria Est Europa și întregul sistem Confindustria, așa că nu aș exclude colaborările cu companiile italiene interesate de aceste țări, unde putem garanta relații și o activitate consolidată în domeniul sănătății.

În ce constă diferența? Foarte simplu, vom fi și mai utili devenind o oportunitate mai mare pentru rețelele locale de sănătate. Să luăm drept exemplu Italia și România, majoritatea celor care au interacționat până acum în acest sector, în cele două țări, au desfășurat activități tradiționale de vânzare de produse și echipamente, în timp ce în acești trei ani, proiectul italian de asistență medicală mutuală pe care l-am internaționalizat în România a reprezentat o oportunitate economică suplimentară pentru sistemul de sănătate privat din România afiliat la Mutua MBA, care și-a consolidat rolul de furnizor de servicii medicale de înaltă calitate și a primit imediat onorariile stabilite direct de către societatea de tip mutual italiană. În același timp, membrii Mutua MBA, putând accesa asistența medicală privată mulțumită acestui canal privilegiat, nu au împovărat sistemul public de sănătate, deja puternic solicitat de către pandemie.