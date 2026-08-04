Set-jetting: influențează filmele și serialele destinațiile alese de români?

Studiu Kiwi.com

Filmele și serialele influențează tot mai mult modul în care călătorii descoperă și aleg destinațiile. Cunoscut sub numele de „set-jetting”, acest trend se referă la călătoriile inspirate de locurile văzute pe ecran, de la peisaje spectaculoase și coaste mediteraneene până la orașe istorice și conace britanice.

Potrivit datelor Kiwi.com privind călătoriile planificate în perioada iulie-decembrie 2026, mai multe destinații asociate unor producții importante câștigă teren în rândul clienților români. Numărul pasagerilor către Maroc a crescut cu 58,6% față de aceeași perioadă a anului trecut, Sicilia a înregistrat o creștere de 9,4%, iar Regatul Unit a avut cea mai puternică evoluție, de 65,3%.

Deși datele nu pot demonstra o legătură directă între vizibilitatea pe ecran și rezervări, acestea indică un interes tot mai mare pentru destinațiile care beneficiază în prezent de mai multă expunere prin filme și producții de streaming.

Marocul este în centrul atenției, susținut de tarife mai mici

Marocul, folosit pentru decorurile unor orașe antice în adaptarea din 2026 a filmului The Odyssey, a înregistrat o creștere de 58,6% a numărului total de pasageri față de anul anterior. Marrakech rămâne principala destinație, cu un număr de pasageri mai mare cu 35,8% și tarife mediane mai mici cu 16,2%, până la 141,45 euro. Agadir a înregistrat cea mai puternică evoluție, de 350%, în timp ce tariful median a scăzut cu 29,2%.Tanger a avut, de asemenea, rezultate solide, cu o creștere de 80,8% a numărului de pasageri și o scădere de 25,8% a tarifelor. Casablanca a crescut cu 75%, chiar dacă tarifele mediane sunt în prezent cu 10% mai mari.

Combinația dintre creșterea rezervărilor și scăderea prețurilor în majoritatea orașelor sugerează că Marocul devine tot mai atractiv pentru călătorii români care caută destinații însorite, experiențe culturale și peisaje cinematografice.

Sicilia: Palermo câștigă teren

Sicilia, ale cărei coaste și peisaje maritime sunt, de asemenea, asociate cu The Odyssey, a înregistrat o creștere de 9,4% a numărului de pasageri. Catania rămâne principala poartă de intrare pe insulă, concentrând aproximativ 75% din traficul pasagerilor români către Sicilia. Numărul pasagerilor a crescut cu 4,4%, în timp ce tariful median s-a menținut relativ stabil, la 127,64 EUR.

Palermo a înregistrat o evoluție mai puternică, cu un număr de pasageri mai mare cu 29,6% și un tarif median mai mic cu 17,8%, până la 145,87 EUR. Traficul către Trapani a rămas stabil, deși tariful median a scăzut cu 29,7%. Datele consolidează poziția Siciliei ca destinație mediteraneeană accesibilă, care combină litoralul, arhitectura și gastronomia. Deși creșterea anuală este mai moderată în 2026, insula câștigase deja vizibilitate și popularitate semnificative în anul precedent, inclusiv datorită asocierii cu serialul The White Lotus.

Regatul Unit: cea mai mare creștere generală

Regatul Unit a înregistrat cea mai mare creștere dintre destinațiile analizate, cu un avans de 65,3% al numărului de pasageri. Țara este asociată mai multor producții importante din 2026. Noua adaptare a romanului Sense and Sensibility include locații precum Knebworth House din Hertfordshire, Montacute House din Somerset, Rainham Hall din Londra și Wilton House din Wiltshire.

Regatul Unit ocupă un loc important și în câteva seriale. O parte din acțiunea sezonului șase al Only Murders in the Building se mută la Londra, Black Doves continuă filmările în Londra și Manchester, iar A Knight of the Seven Kingdoms este filmat în Belfast și în regiunile învecinate din Irlanda de Nord.

Londra și sud-estul Angliei reprezintă aproximativ 90% din traficul pasagerilor români către Regatul Unit. Numărul pasagerilor a crescut cu 63,5%, în timp ce tarifele mediane au urcat cu 8,6%, până la 107,86 EUR.

Manchester a înregistrat o creștere de 135,9%, însoțită de o scădere de 3,7% a tarifelor mediane. Irlanda de Nord și-a aproape triplat numărul de pasageri, cu o creștere de 190%, chiar dacă pornește de la o bază mai redusă și în ciuda majorării cu 69,4% a tarifelor mediane.

Recomandarea Kiwi.com: mai multe locații într-o singură călătorie

Călătorii care doresc să viziteze mai multe locuri de filmare își pot organiza traseul sub forma unui itinerar liniar, cu aeroporturi diferite pentru sosire și plecare. Călătoria poate începe cu un zbor către Bristol, urmat de vizite la Montacute House și Wilton House. Traseul poate continua apoi spre Londra, pentru Rainham Hall, Knebworth House și locurile asociate serialelor Only Murders in the Building și Black Doves. Din Londra, călătorii pot merge mai departe către Manchester, apoi pot lua un zbor direct spre Belfast pentru a descoperi peisajele de filmare din Irlanda de Nord. Întoarcerea în România poate fi planificată prin Dublin sau Londra.

Instrumentul de căutare multi-city al Kiwi.com le permite călătorilor să combine mai multe destinații și conexiuni de transport într-un singur itinerar.

Călătorii inspirate de povești

Datele arată că inspirația pentru călătorii vine tot mai mult dintr-o combinație de prețuri, accesibilitate, interese culturale și poveștile urmărite de public. Creșterea de 58,6% a călătoriilor către Maroc, avansul de 9,4% înregistrat de Sicilia și evoluția de 65,3% a Regatului Unit sugerează că destinațiile asociate marilor producții de film și televiziune devin tot mai relevante pentru călătorii români.

Chiar dacă vizibilitatea pe ecran este doar unul dintre factorii care influențează aceste alegeri, set-jetting-ul devine parte din conversația mai amplă despre călătorii, apropiind turismul, cultura și poveștile urmărite pe ecran. wider travel conversation, bringing tourism, culture and storytelling closer together.