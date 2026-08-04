Inspecția Muncii: Măsuri care trebuie întreprinse în perioada în care se manifestă temperaturi extreme

Temperaturile extreme sunt un risc profesional. Inspecția Muncii intensifică acțiunile de prevenire și control la nivel național Inspectorii de muncă vor desfășura verificări cu prioritate în domeniile cu risc ridicat de expunere la temperaturi extreme. Controalele urmăresc prevenirea accidentelor de muncă și verificarea modului în care angajatorii aplică măsurile prevăzute de lege pentru protejarea lucrătorilor. În contextul avertizărilor meteorologice privind temperaturile extreme, Inspecția Muncii intensifică, la nivel național, acțiunile de prevenire și control pentru verificarea modului în care angajatorii gestionează riscurile generate de căldură la locul de muncă, în aplicarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă. Expunerea lucrătorilor la temperaturi ridicate poate avea consecințe grave asupra sănătății și securității acestora. În anumite domenii de activitate, precum construcțiile, agricultura, transporturile, logistica, industria prelucrătoare sau serviciile de salubrizare, acest risc este amplificat de natura activităților desfășurate. În perioada următoare, inspectorii de muncă vor verifica cu prioritate modul în care angajatorii au evaluat și gestionat riscurile generate de temperaturile extreme. Acțiunile de control vor viza în principal sectoarele în care activitatea se desfășoară în aer liber sau în medii cu temperaturi ridicate. În cadrul controalelor vor fi urmărite, în principal: – adaptarea organizării activității la condițiile meteorologice; – măsurile adoptate pentru reducerea expunerii lucrătorilor la căldură; – asigurarea condițiilor necesare pentru recuperarea organismului în timpul programului de lucru; – informarea și instruirea lucrătorilor cu privire la riscurile specifice; – respectarea obligațiilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă. Inspectorii de muncă vor verifica atât măsurile organizatorice adoptate de angajatori, cât și respectarea obligațiilor minime prevăzute de O.U.G. nr. 99/2000 privind asigurarea condițiilor necesare protejării sănătății lucrătorilor expuși la temperaturi extreme.

În situațiile prevăzute de lege, atunci când temperaturile extreme se mențin pe o perioadă de cel puțin două zile consecutive, angajatorii pot dispune întreruperea colectivă a lucrului, cu respectarea condițiilor stabilite de O.U.G. nr. 99/2000. Lista completă a măsurilor prevăzute este disponibilă pe site-ul Inspecției Muncii. Nerespectarea obligațiilor prevăzute de O.U.G. nr. 99/2000 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1.500 la 2.500 de lei. „Temperaturile extreme reprezintă un risc profesional care trebuie gestionat prin măsuri concrete de prevenire. Protejarea sănătății și securității lucrătorilor este, în primul rând, responsabilitatea angajatorilor, iar rolul Inspecției Muncii este de a verifica respectarea obligațiilor legale și de a sprijini dezvoltarea unei culturi a prevenirii. Prin aceste acțiuni urmărim, înainte de toate, prevenirea accidentelor de muncă și protejarea vieții și sănătății lucrătorilor.” – Mihai-Nicolae UCĂ, Inspector General de Stat Adjunct al Inspecției Muncii.

Obiectivul acestor acțiuni este prevenirea producerii unor evenimente care pot fi evitate printr-o organizare corespunzătoare a activității și prin aplicarea măsurilor prevăzute de legislația privind securitatea și ătatea în muncă. Protejarea lucrătorilor în perioadele cu temperaturi extreme începe înainte de control. Inspecția Muncii încurajează angajatorii să verifice încă de acum dacă măsurile implementate răspund condițiilor reale existente la locurile de muncă și să adopte, acolo unde este necesar, măsuri suplimentare pentru prevenirea accidentelor de muncă și protejarea sănătății lucrătorilor.