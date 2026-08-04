SUV-urile își consolidează poziția în preferințele românilor, iar interesul pentru vehiculele electrificate continuă să crească în primul semestru din 2026

Analiză Autovit.ro

SUV-urile concentrează peste 43% din oferta disponibilă și peste 40% din lead-urile generate pe Autovit.ro

Cererea pentru vehicule electrice și hibride a crescut cu peste 45% comparativ cu primul semestru din 2025

Dacia Duster se numără printre modelele cu cea mai puternică evoluție a interesului utilizatorilor, cu o creștere de peste 40% a lead-urilor generate

Segmentul auto cu prețuri între 10.000 și 25.000 de euro continuă să domine preferințele românilor

Mărcile auto chinezești își consolidează prezența în piață, atrăgând tot mai mult interes din partea cumpărătorilor

Prima jumătate a anului 2026 confirmă o schimbare tot mai vizibilă în preferințele cumpărătorilor auto din România. Conform datelor Autovit.ro, cea mai mare platforma auto online din Romania, există un interes în creștere pentru SUV-uri, vehicule electrificate și modele mai noi, în timp ce segmentul cu prețuri între 10.000 și 25.000 de euro continuă să concentreze cea mai mare parte a cererii din piață.

„Datele din prima jumătate a anului confirmă consolidarea unor tendințe pe care le observăm de mai mulți ani în piața auto din România. SUV-urile continuă să atragă interesul cumpărătorilor, segmentul electrificat își accelerează dezvoltarea, iar utilizatorii se orientează tot mai mult către vehicule mai noi și mai eficiente. În același timp, vedem o diversificare a opțiunilor analizate de cumpărători, inclusiv prin interesul în creștere pentru noile mărci prezente pe piață. Pentru noi, aceste evoluții confirmă că piața auto locală devine tot mai matură și mai dinamică”, a declarat Sorin Bălan, Director Comercial Autovit.ro.

SUV-urile, principala alegere a românilor

SUV-urile continuă să domine piața auto din România, reprezentând peste 43% din oferta disponibilă pe Autovit.ro și concentrând peste 40% din lead-urile generate în prima jumătate a anului. Categoria își menține astfel statutul de principală alegere pentru cumpărătorii care caută un echilibru între confort, spațiu și versatilitate.

În acest context, Dacia Duster se remarcă drept unul dintre modelele cu cea mai puternică evoluție a interesului utilizatorilor, înregistrând o creștere de peste 40% a lead-urilor generate comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Performanța confirmă atractivitatea modelelor care oferă un raport competitiv între preț, dotări și costuri de utilizare.

Electrificarea continuă să câștige teren

Vehiculele electrice și hibride își consolidează prezența în preferințele cumpărătorilor români. În primul semestru al anului 2026, oferta din această categorie a crescut cu 19%, în timp ce numărul de lead-uri generate a avansat cu peste 45%.

Evoluția reflectă interesul tot mai mare pentru alternative de mobilitate eficiente, susținut de extinderea gamei de modele disponibile și de maturizarea treptată a segmentului electrificat. Totodată, diversificarea ofertei contribuie la creșterea atractivității acestei categorii pentru un public din ce în ce mai larg.

Interesul pentru achiziție, în creștere

Un alt semnal relevant vine din evoluția interacțiunilor dintre utilizatori și vânzători. În prima jumătate a anului 2026, numărul lead-urilor generate prin Autovit.ro a crescut cu aproape 7%, indicând un interes solid pentru achiziția de autovehicule și o orientare tot mai clară către ofertele relevante pentru utilizatori.

Datele sugerează un comportament de căutare mai bine documentat și o intenție de cumpărare mai clară, utilizatorii ajungând mai rapid la vehiculele care corespund criteriilor lor de selecție.

Segmentul mediu de preț rămâne nucleul pieței

La nivel de preț, intervalul 10.000–25.000 de euro continuă să reprezinte principalul punct de interes pentru cumpărători. Acesta concentrează cea mai mare parte atât a ofertei, cât și a cererii din piață, confirmând preferința pentru vehicule care oferă un echilibru între cost, vechime și nivelul de echipare.

În paralel, datele Autovit.ro indică și o orientare tot mai accentuată către autoturisme mai noi, utilizatorii acordând o atenție sporită tehnologiilor moderne, eficienței și costurilor predictibile de utilizare.

Mărcile auto chinezești își consolidează prezența în România

O evoluție notabilă în prima jumătate a anului vine din zona mărcilor auto chinezesti, care câștigă tot mai multă vizibilitate și interes pe piața locală. Producători precum BYD, MG, Chery, Omoda și Jaecoo atrag atenția unui număr tot mai mare de cumpărători și contribuie la diversificarea opțiunilor disponibile pe piață.

Creșterea interesului pentru aceste mărci reflectă deschiderea consumatorilor către noi alternative și consolidarea competiției într-un sector aflat într-o continuă transformare.