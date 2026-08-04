Dino Parc Râșnov la 11 ani: 4,5 mil. de vizitatori și 130 de milioane de euro în economia locală

La 11 ani de la deschidere, Dino Parc Râșnov confirmă maturitatea unui business cu peste 4,5 milioane de vizitatori și un impact de peste 130 de milioane de euro în economia locală

Dino Parc Râșnov, cel mai mare parc cu dinozauri din Sud-Estul Europei, a împlinit 11 ani. De la inaugurarea din 2015 și până astăzi, peste 4,5 milioane de persoane au trecut pragul parcului. Dincolo de cifre, aniversarea marchează maturizarea unui concept și a unui business: educație și distracție în același loc, pe baza unui model sustenabil, cu impact real în comunitate.

Unul dintre cei mai importanți pași ai acestei maturizări a venit în mai 2026, când Muzeul Pădurii, colecție de peste 1.300 de exponate naturale din cadrul parcului, a primit avizul Ministerului Culturii. Statutul de muzeu transformă vizita la Dino Parc Râșnov dintr-o simplă ieșire de weekend într-o experiență la o instituție culturală recunoscută. Interesul publicului a fost confirmat imediat: la prima participare la Noaptea Muzeelor, în mai 2026, Muzeul Pădurii a atras peste 2.500 de vizitatori.

„Cei 11 ani și cele peste 4,5 milioane de persoane care ne-au trecut pragul confirmă că am construit ceva durabil. Nu ne-am dorit doar un parc cu dinozauri, ci un loc în care copiii învață cu plăcere aproape fără să își dea seama, iar familiile pleacă acasă și cu amintiri și cu lucruri noi aflate. Avizul Ministerului Culturii pentru Muzeul Pădurii este recunoașterea oficială a acestui drum”, a declarat Adrian Apostu, fondator și Manager General al Dino Parc Râșnov.

Aniversarea parcului are loc într-un context economic în care familiile își regândesc bugetele iar părinți aleg excursii de o zi în locul vacanțelor lungi și costisitoare. Dino Parc Râșnov a citit din timp această schimbare de comportament și și-a adaptat oferta în consecință: o zi la Dino Parc înlocuiește mai multe ieșiri. Copilul vede un muzeu, se joacă în aer liber și primește o lecție de știință și istorie, toate în același loc și cu un singur bilet, în loc ca familia să plătească separat pentru fiecare. Suplimentar parcul a extins spațiul și atracțiile, dar și zonele legate de mâncare iar acum o familie poate petrece toată ziua aici, fără să plece la prânz și fără costurile unui restaurant în oraș. În plus experiența poate merge mai departe de o singură zi prin conceptul de sleepover care oferă familiilor opțiunea de a rămâne peste noapte în parc, în corturi, alături de dinozauri, o experiență pe care nu o găsesc în nicio vacanță clasică și care cu siguranță va deveni o amintire de neuitat pentru cei mici.

„Într-o perioadă în care fiecare leu cheltuit pe timp liber este cântărit atent, oamenii caută experiențe care oferă mai mult decât divertisment. Aceasta este direcția în care merge turismul de familie în România, iar noi ne-am pregătit pentru ea”, adaugă Adrian Apostu.

La 11 ani, Dino Parc Râșnov este și un business matur, cu un impact economic în creștere. Potrivit unui studiu de impact independent realizat în 2024, doar în primii opt ani de funcționare parcul a generat un plus de peste 100 de milioane de euro pentru economia locală, echivalentul a peste 12 milioane de euro pe an. Menținând acest ritm, într-un context în care numărul de vizitatori a crescut constant, contribuția cumulată estimată la 11 ani depășește 130 de milioane de euro. Dincolo de această sumă, parcul returnează valoare comunității în mod direct, prin locurile de muncă susținute, prin salariile plătite și prin taxele și impozitele virate la bugetele locale și de stat.

Poziționarea parcului este confirmată și de recunoașteri externe. Dino Parc Râșnov este singurul parc de distracții din România inclus în topul European Best Destinations, pe locul al treilea la categoria celor mai bune parcuri din Europa, potrivit europeanbestdestinations.com, alături de nume precum Disneyland sau Europa Park. În 2025, parcul a fost desemnat, pentru a doua oară, „Destinația Anului”.

Dino Parc Râșnov rămâne un reper pentru turismul educativ-recreativ din România și destinația preferată a școlilor în perioadele “Școala altfel” și “Săptămâna verde” continuând să investească în experiențe care aduc împreună educația, știința, natura și distracția.