Sobe metalice din otel sau sobe din fonta? Care e alegerea mai inteleapta?

In cazul in care te gandesti sa construiesti casa visurilor tale, sau poate chiar o cabana cocheta undeva intr-o zona montana, ideea de soba ar fi varianta potrivita de incalzire, indiferent de anotimp.

Insa nici alegerea unei sobe perfecte nu este usoara, mai ales cu atatea variante pe piata. Cand vine vorba de sobe metalice, decizia e la fel de dificila si dezbaterea se da intre fonta si otel. Care dintre cele doua e varianta cea mai buna pentru casa ta?

Constructia de sobe metalice din fonta

Sobele din fonta sunt, de obicei, construite prin punerea laolalta a mai multor panouri care sunt insurubate intre ele. Intre aceste panouri se va gasi in majoritatea cazurilor un cablu de rezistenta care are rolul de a preveni fumul sa iasa. Sobele din fonta nu sunt niciodata sudate si in foarte multe cazuri cel ce achizitioneaza soba va trebui sa insurubeze picioarele acesteia.

Tot datorita constructiei, sobele din fonta vor avea un look mai traditional, mai clasic, urmand anumite modele stricte de linii si creste.

Cand vine vorba de intretinerea propriu zisa a unei sobe metalice din fonta, multi se intreaba daca acest gen de sobe necesita reconstructie o data la cativa ani. Raspunsul este nu, intretinerea unei sobe metalice din fonta si a uneia din otel fiind una foarte similara.

Constructia unei sobe metalice din otel

Corpul principal al unei sobe metalice din otel consta de obicei dintr-o singur bucata, pliata care are partea superioara sudata pentru a forma un tot compact. De asemenea, spre deosebire de sobele din fonta, picioarele si partea superioara vor fi sudate din fabrica, nu necesita munca suplimentara din partea cumparatorului.

Multi furnizori utilizeaza fonta pentru anumite detalii interioare ale sobelor. Fonta este ideala pentru interior deoarece poate fi modelata usor pentru a crea santul necesar focului.

Spre deosebire de unele sobe metalice din fonta, cele din hotel vor avea un look mult mai contemporan, mult mai modern, motiv pentru care le creste popularitatea atat de rapid. Insa acest lucru nu inseamna ca nu se poate gasi o soba din otel care sa fie potrivita pentru o cabana sau casa cu aspect mai rustic. Nu toate sobele din otel vor avea un look minimalist potrivit pentru case mai moderne.

Cea mai intalnita intrebare la diferentierea celor doua tipuri de sobe metalice este daca soba de fonta crapa o data cu timpul. Adevarul este ca foarte rar crapa fonta si numai in cazuri exceptionale. In cazul in care astfel de incidente se intampla, partea care e cea mai dispusa sa cedeze este acoperisul, partea superioara a sobei.

Acelasi tip de intrebare este pusa si in cazul sobei de hotel, despre care se spune ca se indoaie cu timpul. Insa acelasi este raspunsul, doar in cazuri exceptionale se pot indoi aceste sobe puternice, sau in cazul in care este vreun defect neobservat din fabrica.

Alege sobe metalice de la distribuitori de prestigiu

Astfel, ce conteaza cel mai mult in momentul in care alegi sobe pe lemne ideale pentru casa ta este calitatea. Apeleaza la Seminee-Expert pentru a avea siguranta ca produsul ales este cel la care visai si ca iti va oferi caldura de care ai nevoie.

Alege intelept! Ai incredere in Seminee-Expert!